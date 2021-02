Europas Außenseiter: Vier von fünf Astrazeneca-Dosen in EU noch nicht verimpft

Anzeige

Laut einer Untersuchung der britischen Zeitung „The Guardian“ wurden bisher vier von fünf Impfstoffdosen von Astrazeneca, die in EU-Länder verteilt wurden, noch nicht verwendet. Für die Untersuchung wurden Daten des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) verwendet – mit dem Ergebnis, dass 4.849.752 der 6.134.707 Dosen, die auf die 27 Mitgliedstaaten verteilt wurden, noch nicht verabreicht wurden.

Laut Analyse sollen in Deutschland 1.452.000 Impfstoffdosen vorhanden sein, von denen gerade mal 189.206 (13 Prozent) geimpft wurden. Für diese auffällige Diskrepanz könne es mehrere Gründe geben.

Merkel sprach öffentlich von „Akzeptanzproblem“

Zum einem habe Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem „Akzeptanzproblem“ des Vakzins in Europa gesprochen. In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ räumte Merkel ein, dass der Impfstoff, nach einer Reihe von schlechten Werbemaßnahmen, von Betroffenen auch wegen seiner Wirksamkeit und Sicherheit abgelehnt wurde. „Alle Autoritäten“ sagten jedoch, dass man dem Vakzin von Astrazeneca vertrauen könne. Eine Wahlmöglichkeit gebe es aktuell nicht: „Solange die Impfstoffe so knapp sind wie zurzeit, kann man sich nicht aussuchen, womit man geimpft werden will“, betonte sie.

Auf die Frage, ob sie sich freiwillig zur Verabreichung des Impfstoffs melden würde, sagte Merkel: „Ich bin 66 Jahre alt und gehöre nicht zur empfohlenen Gruppe für Astrazeneca.“

Länder setzen eigene Altersempfehlung

Eben diese Altersentscheidung, die auch in Frankreich, Polen und Italien, dort sogar nur bis 55 Jahren, getroffen würde, „dürfte ein wesentlicher Faktor für die langsame Verabreichung sein“, heißt es im Bericht. Denn, die Europäische Arzneimittel-Agentur hat den Astrazeneca-Impfstoff durchaus für alle Altersgruppen zugelassen. Einige Länder haben jedoch von der Anwendung in älteren Altersgruppen abgeraten, da zu diesem Zeitpunkt keine Daten zur Wirksamkeit verfügbar waren.

Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission Deutschlands, der der Regierung im Januar geraten hatte, Astrazeneca in älteren Altersgruppen nicht zu verwenden, erklärte gegenüber dem „BBC Radio 4″, dass die mangelnde Akzeptanz in Deutschland „im Moment zweifellos ein Problem ist.“

Man arbeite „sehr hart“ daran, Menschen davon zu überzeugen, den Impfstoff zu akzeptieren und das Vertrauen wieder aufzubauen. „Aber, wie Sie wissen, ist dies auch ein psychologisches Problem und es wird leider einige Zeit dauern, bis dieses Ziel erreicht ist“, so Mertens.

Auch Frankreich stellte Astrazeneca in Frage

Ein ähnliches Bild in Frankreich: Macron sagte, dass der Astrazeneca-Impfstoff bei über 65-Jährigen „quasi unwirksam“ sei. Vor einigen Tagen sei er dann zurückgerudert und kündigte an, dass er sich durchaus mit Astrazeneca impfen lassen würde, sobald er an der Reihe sei.

Frankreich habe dem ECDC keine Daten vorgelegt, wie viele seiner 1.137.600 Astrazeneca-Dosen bisher verabreicht wurden. Die von der Impfstoff-Tracker-Website Covidtracker.fr bereitgestellten Zahlen schätzt die Impfungen auf nur 125.859 (11 Prozent).

Bulgarien impft am wenigsten Astrazeneca

Der Guardian räumt ein, dass die analysierten Daten zwar anfällig für eine kurze Verzögerung bei der Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten seien. Sie würden jedoch einige auffällige Diskrepanzen zwischen der Menge des in den Mitgliedstaaten verfügbaren Astrazeneca-Impfstoffs und seiner Verabreichung an die Bevölkerung zeigen.

Die größte Diskrepanz sei in Bulgarien zu beobachten. Das Land soll 117.600 Dosen erhalten haben, wovon nur 2.035 (1,73 Prozent) verabreicht wurden. Belgien habe 201.600 AstraZeneca-Dosen erhalten und laut ECDC 9.832 (4 Prozent) verabreicht. Auch in Italien wurden von 499.200 erhaltenen Astrazeneca-Dosen, lediglich 96.621 Impfungen (19 Prozent) verabreicht.

Im Unterschied dazu seien vier von fünf Pfizer-Impfstoffdosen, die nach Belgien (81 Prozent), Italien (80 Prozent) und Deutschland (82 Prozent) geliefert wurden, verabreicht, wie aus den ECDC-Daten hervorgeht.

Wird der Impfstoff „schlecht“?

Wer in Deutschland mit Astrazeneca geimpft werde, liege in der Hand der Politik, betont die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Der KBV-Vizechef Stephan Hofmeister sagte der dpa, es sei Sache der Länder festzulegen, wer die Hunderttausenden freien Dosen Astrazeneca erhalte. Immerhin, das Vakzin lässt sich deutlich besser lagern als die mRNA-Impfungen von Biontech/Pfizer und Moderna. Astrazeneca kann nach Angaben des Herstellers bei Kühlschranktemperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius aufbewahrt werden und ist dann sechs Monate lang haltbar.

Söder will Priorisierung aufheben

Daher ist die Politik nun bemüht, Astrazeneca wieder in ein gutes Licht zu rücken, beziehungsweise, die vielen vorhandenen Dosen auch einzusetzen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht sich beispielsweise dafür aus, die Priorisierung bald aufzugeben. „Beim Impfen haben wir nun ein Problem. Wir haben zwar mehr Impfstoff, können diesen aber nur schwer verimpfen, weil es bei Astrazeneca eine grundlegende Zurückhaltung gibt“, sagte Söder dem RND.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach begrüßte die Äußerungen von Söder. „Es würde jetzt Sinn machen, den Astrazeneca-Impfstoff für alle unter 65 in den ersten drei Priorisierungsgruppen frei zu geben“, sagte er dem RND. „Dann könnte sichergestellt werden, dass sowohl die richtigen Risikogruppen geimpft werden als auch, dass auch kein Impfstoff liegen bleibt“, betonte er.

Wissenschaftler halten Astrazeneca für undenklich

„Unterstützung“ für Astrazeneca kommt auch von anderer, vertrauenswürdiger, Front: den Wissenschaftlern. TV-Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim würde sich zum Beispiel sofort mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Auch Virologe Christian Drosten hält grundsätzliche Bedenken gegen den Astrazeneca-Impfstoff für unbegründet und ist für einen breiten Einsatz des Präparats. Er sehe keine Veranlassung, das Vakzin aus schwedisch-britischer Produktion in Deutschland nicht zu spritzen.

„Wir müssen alles dransetzen, jetzt so schnell wie möglich in der Breite zu impfen.“ Die verfügbaren Impfstoffe seien extrem gut gegenüber dem, was man erwarten konnte. „Es gibt immer irgendwo ein Haar in der Suppe, und manche schauen da mit dem Vergrößerungsglas drauf“, so der Charité-Virologe.