Impfkommission empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff nur noch für über 60-Jährige

Anzeige

Anzeige

Berlin. Nach dem teilweisen Stopp von Astrazeneca-Impfungen empfiehlt nun auch die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut das Corona-Vakzin nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Das teilte die Stiko am Dienstag mit. Grund sei das Auftreten „seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“ beim Impfstoff von Astrazeneca, die vier bis 16 Tage nach der Impfung ganz überwiegende bei Geimpften in der Altersgruppe unter 60 aufgetreten seien. Wegen dieser Nebenwirkung hatten Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen bereits vor der offiziellen Empfehlung der Stiko am Dienstag entschieden, Impfungen bei Jüngeren auszusetzen.

Offen ließ die Stiko zunächst, wie mit der eigentlich notwendigen Zweitimpfung bei Menschen verfahren werden soll, die bereits die erste Impfung mit Astrazeneca erhalten haben. Bis Ende April solle dazu eine ergänzende Empfehlung abgegeben werden, teilte die Stiko weiter mit. Beim empfohlenen Impfabstand von zwölf Wochen seien in der Regel die ersten Zweitimpfungen Anfang Mai vorgesehen, hieß es.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Fast 2,7 Millionen Astrazeneca-Erstimpfungen in Deutschland

Nach den Daten des Robert Koch-Instituts haben bislang erst 767 Menschen in Deutschland die Zweitimpfung mit Astrazeneca erhalten, fast 2,7 Millionen Menschen die Erstimpfung. Laut Statistik des Paul-Ehrlich-Instituts wurden bislang nach Erstimpfungen 31 Fälle einer Sinusvenenthrombose gemeldet, neun davon gingen tödlich aus. In der weit überwiegenden Zahl waren Frauen betroffen, in zwei Fällen Männer.

Der Beschlussentwurf der Stiko und die wissenschaftliche Begründung seien aktuell im Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und den betroffenen Fachkreisen, hieß es weiter. Verabschiedet werden soll der Beschluss demnach am Donnerstag. Grundsätzlich seien noch Änderungen an der Empfehlung möglich, hieß es.

Stiko schränkt Astrazeneca-Empfehlung ein: Wie geht Deutschland jetzt mit dem Impfstoff um?

Über den weiteren Umgang mit dem Impfstoff von Astrazeneca wollten am Dienstagabend auch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten. Wegen erster Meldungen über Hirnvenenthrombosen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Mitte März bereits für wenige Tage die Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt. Sie wurden aber nach wenigen Tagen wieder aufgenommen, nachdem die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) an ihrer Empfehlung für die Impfung festhielt.