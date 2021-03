Litauen ändert Impfverfahren: Menschen können entscheiden, ob sie Astrazeneca haben wollen

Anzeige

Vilnius. Litauen ändert mit Wiederaufnahme der vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel am Freitag das Impfverfahren. „Von nun an kann jeder frei entscheiden, ob er mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpft werden möchte oder nicht“, sagte Gesundheitsminister Arunas Dulkys am Donnerstagabend in Vilnius. Demnach könnten die Menschen in ihrem Impfzentrum einen der Impfstoffe auswählen. Sollte das gewünschte Präparat nicht verfügbar sein, werde die Person später kontaktiert, sagte Dulkys.

Impfzentren sollen sich zudem nicht mehr starr nach der festgelegten Impfreihenfolge richten müssen, sondern mehr Freiheit erhalten. Dazu gehört auch, dass überzählige Impfdosen weitergegeben werden können.

Die Änderungen erfolgten nach der Erklärung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA), dass Astrazenecas Impfstoff sicher sei. Dulkys und andere litauische Spitzenpolitiker wollen sich am Montag öffentlich mit dem Astrazeneca-Mittel impfen lassen, um ihr Vertrauen in das Mittel zu zeigen.