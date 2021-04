Astrazeneca-Impfung ohne Termin: „Riesenandrang“ bei Aktion in Greifswald

Anzeige

Anzeige

Neubrandenburg/Greifswald. Bei Sonderaktionen in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald können sich am Samstag über 60-Jährige spontan gegen Corona impfen lassen. Zusätzliche Termine werden in Neubrandenburg, Demmin und Mirow sowie in Greifswald und Pasewalk angeboten. In Greifswald, wo für die Aktion ein Zeitfenster von 8 bis 18 Uhr eingeplant wurde, habe es schon am Morgen einen „Riesenandrang“ gegeben, sagte Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises. Die ersten Impfwilligen hätten sich schon um 5.30 Uhr eingefunden, zweieinhalb Stunden vor Öffnung des Impfzentrums.

„Viele hatten Klappstühle und Bücher dabei“, sagte sie. Die Stimmung sei „total entspannt“ gewesen – trotz Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. Geimpft wird mit dem Wirkstoff von Astrazeneca. Während man in Vorpommern-Greifswald ganz ohne Anmeldung zum Impfen kommen kann, verwies die Seenplatte-Verwaltung darauf, dass man sich auch einen Termin über die Hotline reservieren kann.

Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald: In dem Impfzentrum können Freiwillige über 60 Jahre am Samstag ihre Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvergabe erhalten. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Anzeige

In Vorpommern-Greifswald waren bis mittags 500 Menschen geimpft. Obwohl die Aktion sich hauptsächlich an Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises richtet, haben auch Freiwillige, die zufällig in der Nähe sind, die Möglichkeit sich anzustellen. Impftourismus hingegen ist nicht gewollt. „Reisebusse aus Rostock schicken wir wieder zurück“, hieß es vom Landkreis. Dass der Impfstoff ausgehe, sei nicht zu befürchten, sagte Radlof. An der Seenplatte waren am Karsamstag bereits mehr als 960 Menschen vorrangig mit dem Astrazeneca-Impfstoff versorgt worden.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

„Wir werden heute möglichst viele in der Schlange abarbeiten“, sagte Landrat Michael Sack (CDU) der „Ostsee-Zeitung“ (OZ). „Wenn es hintenraus zu spät wird, werden wir die Leute absprechen und Termine machen.“ Danach sah es am Nachmittag nicht aus: Die Wartezeit betrug nach OZ-Angaben nicht mal eine halbe Stunde.

Bereits am Freitag war eine Impfaktion ohne vorherige Terminvergabe in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) angelaufen, wo nach Angaben des Landkreises täglich bis zu 300 Menschen geimpft werden können.

Wie funktionieren die Impfungen ohne Termin?

Haben es Impfwillige in das Impfzentrum geschafft, werden sie registriert. Außerdem wird ihre Temperatur gemessen. Anschließend erhalten die Freiwilligen, ähnlich wie bei Terminen bei Behörden, eine Nummer. Über einen Monitor werden die Menschen aufgerufen. Dann folgen ein Gespräch mit einem Arzt und die anschließende Impfung. Wer seine Injektion bekommen hat, muss dann noch 15 Minuten im Wartebereich verbringen – und die Impfung ist geschafft.