AstraZeneca: Impfstoff soll auch vor neuer Corona-Variante schützen

Der Pharmakonzern AstraZeneca hat sich zuversichtlich über die Wirksamkeit seines in der Prüfung befindlichen Impfstoffs gegen die neue britische Variante des Coronavirus geäußert. „Bislang glauben wir, dass der Impfstoff wirksam bleiben sollte. Aber wir können nicht sicher sein, deshalb werden wir das testen“, sagte der Vorstandschef Pascal Soriot der „Sunday Times“.

In Großbritannien hat sich in den vergangenen Wochen eine besonders ansteckende Variante des Virus ausgebreitet. Es wird weithin erwartet, dass Großbritannien den Impfstoff von AstraZeneca in den kommenden Tagen zulassen wird. Die britische Medikamentenbehörde prüft nach Regierungsangaben derzeit die endgültigen Daten der klinischen Studien der Phase drei. Die „Times“ und andere Medien haben berichtet, dass die Zulassung am Donnerstag erteilt werden könnte und mit den Impfungen dort dann in der ersten Januarwoche begonnen werden könnte.

Wirksamkeit liegt womöglich über 70 Prozent

Teilergebnisse der Studien mit dem von AstraZeneca und der Oxford University entwickelten Impfstoff haben darauf hingedeutet, dass er zu etwa 70 Prozent wirksam darin ist, Corona-Erkrankungen zu verhindern. Damit wäre er weniger wirksam als der Impfstoff von Biontech und Pfizer – die Unternehmen haben eine Wirksamkeit von 95 Prozent vermeldet.

Soriot sagte jedoch: „Wir denken, wir haben das Erfolgsrezept herausgefunden.“ Die Rezeptur solle mit zwei Dosen „genauso gut wirken wie die anderen“ bisher zugelassenen Impfstoffe, so Soriot. Er könne aber noch nicht mehr sagen.