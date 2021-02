Astrazeneca: Erste Impfdosen treffen früher als geplant in Deutschland ein

Anzeige

Die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs von dem britisch-schwedischen Pharmaunternehmen Astrazeneca sollen schon einen Tag früher als geplant in mehreren Bundesländern eintreffen. Knapp 346.000 Dosen wurden am Freitag in eine niedersächsische Bundeswehrapotheke gebracht, in der sie kommissioniert und für den Transport vorbereitet werden sollen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet. Elf Länder sollen demnach bereits am Samstag beliefert werden.

Impfstoffdosen unter anderem in Niedersachsen, NRW und Bayern am Samstag erwartet

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums von Montag sollten die ersten Lieferungen ursprünglich am Sonntag eintreffen. Nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) werden die ersten 74.400 Impfdosen von Astrazeneca aber bereits am Samstag erwartet. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sagte dem NDR, dass fast 34.000 Dosen für Niedersachsen bestimmt sind. Astrazeneca will auch an die bayerischen Impfzentren an diesem Samstag mehr als 50.000 Impfdosen liefern, wie das Bundesgesundheitsministerium bekannt gab. Bundesweit sollten nach ursprünglichen Angaben des Ministeriums 600.000 Impfdosen in Deutschland eintreffen.