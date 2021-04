Ansturm auf Wismarer Impfzentrum: Hunderte wollen die Astrazeneca-Impfung ohne Termin

Anzeige

Anzeige

Der Ansturm auf das Corona-Impfzentrum in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern ist groß. Grund ist ein Impftag für Freiwillige: Bis zum Abend haben interessierte über 60-Jährige am Ostermontag die Chance, sich ohne einen Termin mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca impfen zu lassen. Denn seit rund einer Woche empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) das Mittel nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat jedoch noch zahlreiche Dosen auf Lager.

Hunderte Menschen stehen vor Impfzentrum Schlange

Nach Angaben der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) war die Warteschlange gleich morgens um 8 Uhr Hunderte Meter lang, einige Menschen standen schon zwei Stunden vor der Öffnung vor der Tür. Schätzungsweise 350 Menschen seien demnach vor Ort gewesen. Auch die Polizei habe das Geschehen am Morgen beobachtet und die Wartenden an den Mindestabstand erinnert.

Anzeige

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Noch bis 18 Uhr läuft die Aktion im Wismarer Impfzentrum. Maximal 700 schützende Stiche sind bis dahin nach „OZ“-Angaben möglich. Wie viele Menschen letztendlich geimpft werden, hänge allerdings auch vom Wetter ab.

Alle übrigen Termine in Mecklenburg-Vorpommern werden nach wie vor über die Impfhotline und inzwischen auch über die Internetplattform des Landes vergeben.