Ärzte schlagen Alarm: Kinder, weg vom Smartphone!

Kinder verbringen zunehmend Zeit an Smartphone oder Tablet. Eltern sollten die Bildschirmzeit für die eigenen Kinder verkürzen. Das fordern jetzt Kinderärzte in Deutschland. Schon länger besteht Sorge, dass der steigende Medienkonsum dramatische Folgen für Kinder und ihre gesundheitliche Entwicklung hat.

Eine aktuelle Meinungsumfrage des Betriebskrankenkassen-Zusammenschlusses Pronova unter Medizinern macht jetzt aber deutlich, dass es nicht nur einige wenige Pädagogen und Ärzte sind, die Alarm schlagen. So gut wie alle Kinderärzte sagen: Kinder schauen zu viel und dabei auch noch zu wenig beaufsichtigt auf Bildschirme.

Zu viel Zeit am Handy-Bildschirm macht krank

In der Studie wurden bundesweit 100 niedergelassene Kinderärzte befragt, die Ergebnisse der Statistik sind dramatisch. 98 Prozent der Mediziner bemerken, dass der Medienkonsum im kindlichen Alltag überhand nimmt. 70 Prozent der Befragten halten zudem die Art und die Inhalte von Spielen, die Kinder nutzen, für problematisch.

Smartphones machen krank, warnen die Ärzte. Übergewicht, motorische Defizite, Lern-Entwicklungsstörungen: In ihren Praxen diagnostizieren sie eine ganze Reihe von Krankheiten, die mit zu viel Medienkonsum im Zusammenhang stehen.

75 Prozent der Mediziner gaben an, dass immer mehr der bei ihnen untersuchten Kinder zu viel wiegen. Auch das Sozialleben von Kindern leide. 82 Prozent der Befragten bemerken, dass sie in eine soziale Isolation rutschen, 79 Prozent beobachten in den letzten fünf Jahren verstärkt soziale Auffälligkeiten gerade bei jungen Patienten.

Kindern das Daddeln am Handy lieber verbieten?

Babys und Kleinkinder haben vor dem Bildschirm nichts zu suchen. Imke Schmidt-Losem, bkk-Ärztin

Sollten Eltern da nicht lieber komplett einen Riegel vor den ausufernden Medienkonsum schieben und ein Verbot aussprechen? Das sei keine Lösung, urteilt ein Großteil der Kinderärzte. 81 Prozent der Mediziner finden es laut Studie weltfremd, Kindern heutzutage den Umgang mit digitalen Medien komplett zu untersagen.

Stattdessen sprechen sie sich für eine zeitliche Begrenzung der Bildschirm-Nutzung aus. „Das sollte vom Alter der Kinder abhängig gemacht werden", rät die Ärztin Imke Schmidt-Losem. Aber: „Babys und Kleinkinder haben vor dem Bildschirm nichts zu suchen."

Eltern haben beim Medienkonsum eine Vorbildfunktion

Was also tun? Es seien vor allem die Eltern, die in der Verantwortung sind. 63 Prozent der Kinderärzte fordern, dass diese mehr Wert auf die Freizeitgestaltung mit der Familie legen und die Vorbildfunktion zu Hause besser vorleben sollten.

„Eltern sollten darauf achten, vor den Augen der Kinder selbst nicht zu viel Zeit mit den digitalen Medien zu verbringen", rät Patrizia Thamm, Psychologin der Betriebskrankenkassen. „So leben sie einen gesunden Medienumgang vor und lenken gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit auch bewusster auf die Bedürfnisse der Kinder."

Die Psychologin Patrizia Thamm sieht Eltern in der Pflicht, auf die Mediennutzung ihrer Kinder zu achten. © Quelle: pronova BKK

Medienkonsum: Eltern sind in der Pflicht

81 Prozent der Kinderärzte sind zudem der Meinung, dass Eltern verstärkt darauf achten sollten, dass ihre Kinder sich mehr bewegen und Sport machen. 64 Prozent raten dazu, den Nachwuchs häufiger an die frische Luft zu schicken. „Bewegung unterstützt eine gesunde kindliche Entwicklung", sagt Ärztin Schmidt-Losem. „Wer sich auch mal austoben kann, ist ausgeglichener und kann sich besser konzentrieren."

Zwei von drei der befragten Ärzten raten zudem dazu, dass Eltern den Medienkonsum ihrer Kinder eng begleiten. Für Kinder unter zehn Jahren sollte der Bildschirm ohne Aufsicht komplett tabu sein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont: Kinder dürfen frühestens ab einem Alter von zwei Jahren maximal eine Stunde am Tag mit digitalen Medien verbringen.