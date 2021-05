Angststörung und Corona: körperlich krank – oder alles bloß Einbildung?

Anzeige

Hannover. Sechs Wochen ohne Schlaf. Jede Sekunde davon war für mich wie ein real gewordener Alptraum. Nacht für Nacht wälzte ich mich im Bett stundenlang von einer Seite auf die andere. Die Gedanken wurden immer lauter. Der Frust immer größer. Die Stunden der erhofften Erholung immer auslaugender.

Seit nunmehr fünf Jahren lebe ich wissentlich mit Depressionen und einer Veranlagung zur Angststörung. Dank jahrelanger Therapie und regelmäßiger Selbstreflexion wirkt sich meine Krankheit kaum noch auf meinen Alltag aus. Das änderte sich mit Ausbruch der Pandemie.

Es begann im Februar 2020. Die ganze Welt blickte nach Wuhan, wo das neuartige Coronavirus ausgebrochen war. In Europa waren es Ischgl und Südtirol, wo der Erreger zuerst wütete. Zu diesem Zeitpunkt sprach man noch nicht von einer globalen Pandemie. In Deutschland gab es nur vereinzelt nachweisliche Covid-19-Fälle. Doch das tatsächliche Ausmaß war nicht abschätzbar. Besorgt verfolgte ich die Medienberichte mit. Ich wollte wissen, mit welchem Erreger wir es da zu tun hatten. Je mehr ich erfuhr, desto ängstlicher wurde ich. Der Gedanke einer Infektion versetzte mich in Panik. Dann wurde ich krank.

Der Ärztemarathon beginnt

Mitte Februar diagnostizierte meine Hausärztin einen Magen-Darm-Virus. Nach wenigen Tagen ließen die Beschwerden nach. Dafür kamen andere Symptome dazu: starke Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Als sich Schnupfen, Halsschmerzen und trockener Husten bemerkbar machten, suchte ich erneut meine Hausärztin auf.

Getestet wurde ich nicht. Weil ich keine Risikopatientin war, mich in keinem Risikogebiet (Wuhan, Ischgl und Südtirol) aufgehalten und keinen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatte. Das waren aufgrund begrenzter Kapazitäten die Voraussetzungen für einen Test. Außerdem, so der damalige Stand, spreche Schnupfen gegen eine Corona-Infektion. Auch Kopfschmerzen und Durchfall seien keine typischen Symptome, hieß es.

Eine Woche zwischen Nachtschweiß und Schüttelfrost

Mit einer verlängerten Krankschreibung wurde ich wieder nach Hause geschickt. „Schlafen Sie sich aus“, riet mir die Ärztin. Es folgte eine Woche zwischen nächtlichen Schweißattacken und Schüttelfrost. Kurzzeitig hatte ich hohes Fieber mit ausgeprägten Fieberträumen. Beides verschwand ebenso schlagartig, wie es auch aufgetreten war. Der Schnupfen verging, der trockene Husten verschlimmerte sich hingegen stark. Doch meine Hausärztin versicherte mir, dass ich kein Corona habe, sondern lediglich eine starke Erkältung.

Doch mein Gesundheitszustand ließ mich Schlimmeres vermuten. Da begann die Schlaflosigkeit. Ich geriet ins Grübeln: Wenn ich kein Corona habe, was ist es dann? Was passiert, wenn ich mich jetzt zusätzlich mit diesem fremdartigen Virus anstecke? Solche Überlegungen prägten meine Gedanken für die kommenden Wochen. Mir ging es zunehmend schlechter. Die Hustenanfälle häuften sich. Oft dauerten sie minutenlang an, in denen ich vergeblich nach Luft schnappte. Ich hatte Angst zu ersticken. Doch meine Ärztin nahm mich nicht ernst. Als 26-Jährige gab es doch keinen Anlass zur Sorge, wiederholte sie.

„Sie sind jung und gesund, lehnen Sie sich zurück“

Knapp sechs Wochen lang schlief ich jede zweite Nacht maximal eineinhalb bis zwei Stunden. Nach vier Wochen war der Husten nicht ansatzweise besser geworden. Stattdessen fiel mit das Atmen schwerer, was sich irgendwann selbst im Ruhezustand bemerkbar machte. Selbst bei meinen gescheiterten Schlafversuchen, in denen ich mich stundenlang nicht bewegte, musste ich flach atmen. Mein Kreislauf war inzwischen so angeschlagen, dass mir permanent schwindelig war. Ich rief erneut meine Hausärztin an, fragte um Rat. „Sie haben kein Corona. Sie sind jung und gesund. Lehnen Sie sich doch einfach zurück und genießen die Ruhe“, sagte sie.

Damals wusste ich nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ich war verunsichert. Der Schlafentzug raubte mir den Verstand. Also glaubte ich ihr einfach, dass Kurzatmigkeit und Atemnot die Vorboten einer Panikattacke waren. Obwohl ich eigentlich genau wusste, dass sich eine Panikattacke anders anfühlt. Heute ärgere ich mich darüber, wie damals mit mir umgegangen wurde. Die Ärzte bagatellisierten nicht nur meine Symptome, sondern reduzierten mich auf meine psychische Erkrankung.

In der fünften Woche hatte ich genug und besuchte einen anderen Arzt. Für einen Corona-Test war es aber längst zu spät. An eine Infektion glaubte ohnehin niemand. Der Doktor verschrieb mir Zopiclon, ein starkes Schlafmedikament, das wegen seinem hohen Abhängigkeitspotenzial nur in Notfällen eingesetzt werden darf. Zwei Mal nahm ich die Tabletten, konnte aber beide Male wieder nur zwei Stunden schlafen.

Erst, als die Symptome allmählich nachließen, pendelte sich meine Schlafstörung wieder ein. Der Reizhusten begleitete mich acht Wochen lang und blieb bis zum Schluss staubtrocken. Die Kopfschmerzen ließen langsam nach und auch die Abgeschlagenheit schlich sich nach sieben Wochen aus. Was mir die ganze Zeit über aber nicht bewusst aufgefallen war: Mein Geruchssinn war verschwunden. Anfangs ließ die Intensität nach, bis er irgendwann weg war. Dabei hätte eigentlich das Gegenteil eintreten sollen, da ich das Rauchen zu dieser Zeit aufgegeben hatte.

Über zwei Monate ohne Geruchssinn

Erst Ende April, also über zwei Monate später, kehrte der Geruchssinn mit voller Wucht zurück. Noch heute erinnere ich mich daran, als ich an jenem Morgen wach wurde und mit einem Schlag die Welt wieder durch meine Nase wahrnehmen konnte. Das Fenster im Schlafzimmer war offen. Es roch nach nasser Wiese, nach frischen Blumenknospen und Frühling. Es roch nach Leben.

Bis heute weiß ich nicht, welcher Erreger mich damals befallen hatte. Vielleicht war es Corona, vielleicht eine gewöhnliche Grippe. Sehr wohl weiß ich aber, dass mich nicht mal die Lungenentzündung als Kind dermaßen ausgeknockt hatte. Ich litt an einer Krankheit, die ganz real und anders, als Ärzte mir weismachen wollten, kein Ergebnis meiner labilen Psyche war. Die Schlaflosigkeit war lediglich die psychosomatische Reaktion meines Körpers, wie damals mit mir umgegangen wurde.