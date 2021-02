Obduktion von acht Corona-Toten: Mehr Patienten „an“ als „mit“ Virus gestorben

Anzeige

In der Diskussion über die Auswirkungen der Corona-Pandemie wird häufig thematisiert, ob ein Patient „an“ oder „mit“ Covid-19 gestorben ist. Eine Studie des Uniklinikums Regensburg hat dies bei Obduktionen von acht gestorbenen Corona-Patienten untersucht. Das Ergebnis: Sieben der acht Menschen seien sicher an einer Infektion mit dem Covonavirus gestorben, schreiben die Studienautoren in der im Fachmagazin „Virchows Archiv“ veröffentlichten Studie. Eine Patienten sei mit Corona, gestorben, hieß es.

Patienten waren vor der Infektion nicht in kritischem Zustand

Insgesamt willigten die Angehörigen bei acht von 17 im Untersuchungszeitraum gestorbenen Corona-Patienten in eine Obduktion ein. Die Pathologen untersuchten vier Frauen und vier Männer im Alter zwischen 44 und 73 Jahren, die alle zuvor in der Regensburger Klinik beatmet wurden. Die sieben an Corona gestorbenen Patienten hatten Vorerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht oder Herzkrankheiten. Jedoch waren sie vor der Infektion in keinem kritischen Zustand, sagte Studienhauptautorin Katja Evert dem „Bayerischen Rundfunk“ (BR). „Daraus kann man eigentlich schließen, dass man auch als junger, mutmaßlich gesunder Mensch an Corona sterben kann“, sagte die Ärztin. Bei der Patientin, die mit Corona gestorben ist, war laut der Studie die Leberzirrhose für den Tod ursächlich. Diese Erkrankung habe sie bereits vor ihrer Infektion gehabt.

Ergebnisse lassen sich nicht verallgemeinern – mehr Obduktionen notwendig

Die häufigste Todesursache der an Corona gestorbenen Patienten war nach Angaben der Studienautoren ein multiples Organversagen. Auffällig war auch, dass bei der Hälfte der Gestorbenen eine Pilzinfektion als Auslöser des Organversagens festgestellt werden konnte, die in Folge der Corona-Infektion aufgetreten ist. Laut Evert ist es wichtig, mehr Obduktionen an gestorbenen Corona-Patienten durchzuführen, um mehr über Lungenkrankheit Covid-19 und ihre Behandlung zu erfahren.

Die Studienautoren betonen zudem, dass sich die Ergebnisse nicht verallgemeinern lassen. Doch Evert betont gegenüber dem BR: „Wenn sie nicht Covid gehabt hätten, wären sieben von acht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch am Leben.“