Cyberangriff auf Europäische Arzneimittel-Agentur

Anzeige

Anzeige

Cyberattacke auf die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA: Nach eigenen Angaben wurde die Agentur Opfer eines elektronischen Angriffs. Man habe zügig Ermittlungen mithilfe von Polizei und Justiz eingeleitet, so die EMA. Weitere Informationen könne man zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mitteilen. Die EMA ist unter anderem für die Empfehlung zur Zulassung eines Corona-Impfstoffs zuständig.

Schon früher haben Experten vor Cyberangriffen auf die Institutionen und Unternehmen gewarnt, die sich mit den Vakzinen beschäftigen. So hatte erst kürzlich Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gesagt, dass man die Bedrohungslage der deutschen Impfstoffhersteller „als hoch“ einschätze. Das Bundesamt sei deshalb in Alarmbereitschaft versetzt worden.

Auch der IT-Konzern IBM warnt davor, dass Hacker die Verteilung des Impfstoffes im Visier hätten. So hätten Sicherheitsforscher von IBM Angriffe von Cyberkriminellen auf die Initiative Covax zur Verteilung von Corona-Impfstoffen in Entwicklungsländern entdeckt. Seit September hätten die Kriminellen gezielt Phishing-E-Mails eingesetzt, um an Informationen über die Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu kommen, so IBM.

Ziel der Angriffe unter anderem Deutschland

Anzeige

Wer dahinter stecke und ob die Kampagne erfolgreich gewesen sei, könnten sie nicht sagen. Da der Angriff so präzise und vom Versuch geprägt gewesen sei, keine Spuren zu hinterlassen, stehe womöglich ein Staat dahinter. Ziele der Cyber-Kampagne seien Länder wie Deutschland, Italien, Südkorea und Taiwan gewesen. Hintergrund sei möglicherweise die Entwicklung einer Impfstoff-Kühlung, die nötig ist, um die teils bei extremen Minustemperaturen gelagerten Mittel auch in Ländern wirksam zu halten, wo kühles Lagern bislang unzureichend ist. In den Ländern, wo das der Fall ist, leben fast drei Milliarden Menschen.