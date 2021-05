Alle Bundesländer unter Inzidenz von 50 – auch in Corona-Hotspots entspannt sich die Lage

Anzeige

Berlin. Alle Bundesländer in Deutschland sind in der Corona-Pandemie mittlerweile unter den politisch bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 gerutscht. Am Sonntag ging aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor, dass nun auch Thüringen als letztes Bundesland unter dieser Marke liegt. Die dortige Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 47,5 an. Am Samstag hatte der Wert den Angaben nach noch bei 56 gelegen.

Bundesweit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in der vergangenen Woche bei 35,2. Besonders gut ist die Corona-Lage in den nördlicheren Bundesländern. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat nach RKI-Angaben Mecklenburg-Vorpommern: Sie liegt am Sonntag bei 14,7, 236 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden in der vergangenen Woche gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind in MV demnach 43.827 Covid-19-Fälle verzeichnet worden. Auf dem zweiten Platz ist im Ranking Nachbarbundesland Schleswig Holstein, mit einer Inzidenz von 17,9. Es folgen laut Robert-Koch-Institut Hamburg, mit einem Wert von 22,4, und Niedersachsen. Dort liegt die Inzidenz den Angaben nach am Sonntag bei 23,1.

Noch drei Kommunen im Land mit einer Inzidenz über 100

Bundesweiter Corona-Hotspot mit einem Wert von 118 war am Samstag noch der Kreis Memmingen in Bayern. Nun aber meldet das Robert-Koch-Institut, dass kein Kreis mehr in dem Bundesland über der kritischen Inzidenzmarke von 100 liegt. Demnach war der bayerische Spitzenreiter am Sonntag der Landkreis Günzburg mit 99,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Memmingen liegt laut RKI mittlerweile auf dem zweiten Platz, mit einer Inzidenz von 97,5.

Die aktuellen Corona-Hotspots unter den Kommunen sind im Land verteilt. Neuer Spitzenreiter in Sachen Inzidenzwert ist der Landkreis Hildburghausen in Thüringen. Dort melden die Gesundheitsämter am Sonntagmorgen einen Wert von 128,2. Sie ist im Vergleich zum Samstag – als das RKI eine Inzidenz von 103 meldete – weiter gestiegen. Ebenfalls eine Inzidenz über 100 verzeichnen Emden in Niedersachsen, wo der Wert am Sonntag bei 112,2 liegt, und der Landkreis Sonneberg in Thüringen. Dort lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Personen in den vergangenen sieben Tagen bei 100,5.