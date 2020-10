Im Livestream: Drosten und Berlins Regierender Bürgermeister Müller über Corona-Lage

Anzeige

Anzeige

Berlin. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 4516 neue Corona-Infektionen gemeldet. Von Mittwoch auf Donnerstag war der Wert von 2828 auf 4058 erheblich angestiegen. Zur Situation in Berlin und der Gesamtlage wollen sich am Vormittag der Regierende Bürgermeister Michael Müller und der Virologe Christian Drosten äußern.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz mit Müller und Drosten im Livestream:

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Pressekonferenz ist für 9.30 Uhr angesetzt. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern.

Anzeige

Großstädte im Fokus der Corona-Maßnahmen

Die Corona-Entwicklung gerade in den Großstädten besorgt die Politik zunehmend. In Berlin, Frankfurt und weiteren Städten wie Bremen hat die sogenannte 7-Tage-Inzidenz den kritischen 50er-Wert überschritten. Er bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ab und ist ein wichtiger Grenzwert für schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Anzeige

„Ob es gelingt, die zweite Corona-Welle zu bremsen, wird sich in den nächsten Wochen in den großen Städten entscheiden“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister. „Denn dort leben viele Menschen auf dichtem Raum.“ Am Donnerstag war bundesweit die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft auf mehr als 4000 Neuinfektionen binnen eines Tages gestiegen. Städtetagspräsident Burkhard Jung bezeichnete den rasanten Anstieg als Alarmzeichen.