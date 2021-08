Aktion in Schleswig-Holstein: Mehr als 10.500 Jugendliche wollen sich in der Schule impfen lassen

Anzeige

Mehr als 10.500 Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein wollen sich in der Schule impfen lassen. Das berichten die „Lübecker Nachrichten” mit Verweis auf Angaben der Bildungsministerin Karin Prien. Im Vorfeld hatte die von der Landesregierung angekündigte Impfaktion auch für Kritik gesorgt. Befürchtet wurde etwa ein Mehraufwand für die Schulen, berichten die „LN”. 30,9 Prozent der 12- bis 17-Jährigen seien in Schleswig-Holstein bereits geimpft. „Das ist bundesweiter Spitzenwert”, sagte die CDU-Politikerin Prien.

Zehn Impfteams werden nun von Montag an bis Ende September die 800 Schulstandorte in Schleswig-Holstein betreuen. Die Schulen würden in den nächsten Tagen über die genauen Abläufe informiert. Die Vorsitzende des Landeselternbeirates Gymnasien Schleswig-Holstein, Claudia Pick, wollte die Anmeldezahlen gegenüber den „LN” nicht kommentieren. Sie hoffe, dass der Schulbetrieb auch wirklich unbelastet von der Aktion bleibe.

Stiko will Kinder-Empfehlung nächste Woche aktualisieren

Die Gesundheitsministerkonferenz hatte Anfang August beschlossen, 12- bis 17-Jährigen mehr Impfangebote zu machen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Impfstoffe von Biontech und Moderna bereits ab 12 Jahren zugelassen. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) Impfungen von Kindern bisher aber nicht allgemein, sondern nur bei höherem Risiko für schwerere Corona-Verläufe.

Eine aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Kinder-Impfungen gegen das Coronavirus steht jedoch laut einem Mitglied des Gremiums kurz vor dem Abschluss. Ende nächster Woche werde es „auf jeden Fall” zu einer Veröffentlichung kommen, vorher gebe es noch wie üblich ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und den Ländern, sagte der Berliner Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt am Donnerstagabend in der „Abendschau” des Senders RBB. „Wir werden versuchen, der Politik ein bisschen entgegenzukommen.”