Ärztepräsident Reinhardt für allgemeine Impfpflicht - aber „niemand darf zwangsgeimpft werden“

Tag des Zorns

Viele Monate lang haben die Deutschen über die Spaltung der Gesellschaft debattiert. Jetzt ist sie da: Das Land teilt sich in Geimpfte und Ungeimpfte. Von nun an müssen Menschen, die ein Vakzin gegen das Coronavirus ablehnen, einschneidende Einschränkungen im privaten und öffentlichen Leben hinnehmen. Viele von ihnen sind sauer. Die bislang so schweigsame Mehrheit der Impfwilligen aber umso mehr. Auch in ihr wächst nun die Wut.