„80.000 Tote“: Ärzte-Organisation warnt mit Flyern vor angeblicher Corona-Zwangsimpfung

Eine Organisation von offenbar 700 Medizinen in Deutschland hat in Hamburg mit Flyern auf die vermeintliche Gefahr einer „Corona-Zwangsimpfung“ hingewiesen. Die Gruppe „Ärzte für Aufklärung“ hat im Schreiben die Pandemie in Frage gestellt und berichtet von einer angeblich drohende „Zwangsimpfung“, die „auf Grund der politisch veränderten Gesetzeslage im IfSG Infektionsschutzgesetz“ möglich sei, wie „Focus Online“ berichtet. Die Flyer wurden in Briefkästen verteilt. Eine ähnliche Aktion gab es auch bereits im Berliner Stadtteil Neukölln. Das örtliche Bezirksamt warnte vor irreführenden Informationen der Gruppierung, wie „rbb24“ schreibt. Bereits im September waren solche Flyer aufgetaucht, wie mehrere Posts auf Twitter zeigen.

Ehemaliger UKE-Professor zu Zwangsimpfungen: „Dann haben wir 80.000 Tote“

Der ehemalige Direktor des Instituts für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) Stefan Hockertz kommt im Flyer zu Wort und warnt, dass bei einer angeblichen „Zwangsimpfung“ zahlreiche Tote geben könne: „Dann haben wir 80.000 Tote“. Die Organisation rechne zudem mit vier Millionen Impfgeschädigten. Dabei zog er einen drastischen Vergleich, dass dies dem „Auslöschen einer Stadt wie Konstanz oder Bamberg“ entspreche.

Nach Ansicht von Hockertz sei es „verantwortungslos und unverantwortlich“ von Bunderkanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Bevölkerung diesem vermeintlichen Risiko auszusetzen. Die „aussichtsreichsten Kandidaten gegen Corona“ seien keine üblichen Impfstoffe, sondern „genetische Veränderungen des Menschen (mRNA-Impfung), deren Auswirkungen bisher niemand abschätzen kann“. Hocketz äußert zudem, dass kein Forscher wisse, ob dabei Krebs oder Autoimmunkrankheiten entstehen können. Der ehemalige UKE-Professor könne eine „Corona-Zwangsimpfung“ nicht akzeptieren: „Wenn ich das im Wissen tue, dass ein solcher Impfstoff schlecht geprüft ist, miserabel zugelassen […], dann gibt es für mich keinen einzigen Grund auf dieser Welt, dies zu rechtfertigen“, schreibt er.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Hockertz in diesem Zusammenhang in Erscheinung tritt. Schon im März sorgte ein Interview beim Privatradiosender rs2 mit ihm für Aufregung und wurde besonders von Corona-Skeptikern haufenweise in sozialen Netzwerken geteilt. Diese Aussagen hatte der „br24“ in seinem Faktencheck unter die Lupe genommen.

Einordnung der Redaktion

Solche Meldungen verunsichern viele Leute. Handelt es sich um Fake News der Corona-Kritiker? Oder versuchen die Medien, etwas zu verheimlichen? Wenn Sie sich die Warnungen auf dem Flugblatt anschauen, sind diese tatsächlich weitestgehend korrekt. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Aussagen richtig sind. Denn diese sind irreführend, weil die Einordnung dazu fehlt. Eine Zwangsimpfung könne laut Flyer zu Toten führen. Wird sie wahrscheinlich auch. Allerdings weiß man nicht, wie die Zahl 80.000 zustande kommt. Politiker haben sich jedoch schon mehrfach geäußert, dass es keine Corona-Impfpflicht geben soll. Auch wenn diese von anderen Ärzten wiederum empfohlen wird. Schon Ende April machte sich ein Video auf Facebook breit, dass der Bundestagsabgeordnete Rudolf Henke Kinder von Impfgegnern zwangsimpfen wolle. Dieses Video zum Beispiel wurde manipuliert. Eine weitere Aussage auf dem Flugblatt ist, dass es zu vielen Toten kommen kann, wenn der Impfstoff schlecht geprüft ist. Auch das ist richtig. Deswegen betonte Gesundheitsminister Spahn mehrfach, dass Sicherheit bei der Impfstoffentwicklung oberste Priorität habe. Es kommt also häufig zu einer Vermischung aus Fake News, Fakten und fatalem Halbwissen. Hier hilft eines am besten: Sich informieren und eine eigene Meinung bilden.

Das Rechercheportal „correctiv“ hat seit Januar zahlreiche Behauptungen rund um das Coronavirus auf deren Wahrheitsgehalt geprüft. Hier gelangen Sie direkt zur Faktencheck-Übersicht.

„Ärzte für Aufklärung“ leugnen Pandemie

Auf der Rückseite des Flyers klärt die Organisation über eine angebliche „Fake Pandemie“ auf: Die Corona-Krise ist nach Ansicht von „Ärzte für Aufklärung" erfunden. Dabei werden teils mehrere Argumente aufgelistet, beispielsweise, dass bei einer „Fake-Pandemie“ Menschen um Toilettenpapier kämpfen würden. Bei einer „echten“ Pandemie würde der Staat alles tun, um die Wirtschaft am laufen zu halten, während bei einer „Fake-Pandemie“ die Wirtschaft "durch unnötige Einschränkungen abgewürgt“ werde und Branchen „in Ruin getrieben“ würden, heißt es außerdem. Nachweisbare Fakten dafür liefert das Schreiben jedoch nicht.

Das Robert Koch-Institut (RKI) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definieren eine Pandemie als „neu, aber zeitlich begrenzt in Erscheinung tretende, weltweite starke Ausbreitung einer Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen und in der Regel auch mit schweren Krankheitsverläufen“. Das RKI betonte, dass zur Bekämpfung des Virus Maßnahmen ergriffen werden müssten und der Bevölkerung rasch ein Impfstoff werden müsse. Politiker wie Spahn oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerten sich in Gesprächen zudem, dass es keine verpflichtenden Impfungen geben werde – und dass es bei der Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffes die Sicherheit an erster Stelle stehe.