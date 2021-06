75 Prozent erstgeimpft im Juli: Forschende berechnen Impftempo

Eine junge Frau lässt sich in der Revolte-Bar im Berliner Bezirk Friedrichshain mit dem Impfstoff Johnson & Johnson impfen. Ein Kinderarzt und seine medizinischen Fachangestellten bieten, neben Corona-Schnelltests, in den Räumen, wo sonst Getränke ausgeschenkt werden, erstmals Impfungen an. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa