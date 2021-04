7-Tage-Inzidenz noch aussagekräftig? Drosten verweist auf steigende Positivrate

Anzeige

Es gibt Kritik an der Sieben-Tage-Inzidenz als Kriterium zur Bewertung der Infektionslage. Der Epidemiologe Gérard Krause rät von einer geplanten Fixierung auf die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab. Allein für sich stehend sei dieser Wert nicht ausreichend, sagt der Wissenschaftler. „Dieser Wert war schon immer problematisch, aber inzwischen wird er richtiggehend untauglich“, sagte der Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig gegenüber der „Tagesschau“.

Sein Argument: Die Sieben-Tage-Inzidenz entkopple sich immer mehr von der eigentlichen gesundheitlichen Lage. Ein Grund: Es werde jetzt deutlich mehr getestet, was zu deutlich mehr Meldungen von Infektionen führe, die zuvor unerkannt geblieben wären. „Soweit ist das gut, aber die Sieben-Tage-Inzidenz reflektiert nur die positiven Tests – und nicht, ob die Menschen auch erkrankt sind“, erläuterte Krause im Interview.

Höhere Inzidenz durch Tests, aber weniger Erkrankte?

Es stimmt nicht, dass deutlich mehr getestet wird. Christian Drosten, Virologe

Weiter führte er aus, man könne den Inzidenzwert beispielsweise in die Höhe treiben, wenn man in allen Schulen täglich testen würde. Die allermeisten der so entdeckten Infektionen hätten keine Erkrankungen zur Folge. Die gestiegene Inzidenz würde aber die Behörden zwingen, Ausgangssperren, Schulschließungen und andere Maßnahmen zu treffen, obwohl sich die pandemische Lage gar nicht verschlechtert hätte.

Charité-Virologe Christian Drosten widersprach dieser Annahme bei Twitter. „Es stimmt nicht, dass deutlich mehr getestet wird“. Es stimme auch nicht, dass die derzeitige Inzidenz-Zunahme weniger Krankenhauseinweisungen zur Folge habe. Dieser Effekt werde in einigen Wochen eintreten, jetzt gebe es ihn aber noch nicht. Daher sei die Haupt-Argumentation dieses Beitrags in der derzeitigen Lage falsch. Vielmehr habe sich die Positiv-Quote verdoppelt, betont Drosten. Das bedeute, es werde relativ zu den wahren Fällen weniger und zielgerichteter getestet. „Dies ist wahrscheinlich der Beitrag der Schnelltests“, schreibt Drosten. Er führe das darauf zurück, dass mehr positiv Vorgetestete im Anschluss auch einen positiven PCR-Test bekämen.

Durchgeführte Corona-Tests: Positiven-Rate steigt seit Wochen

In den vergangenen beiden Wochen sei ein Rückgang der übermittelten durchgeführten PCR-Testungen im Vergleich zu den Vorwochen zu verzeichnen, vermerkt auch das Robert Koch-Institut in seinem aktuellen Situationsbericht vom Mittwoch, „was vermutlich unter anderem auf geschlossene ärztliche Praxen über die Osterfeiertage und -ferien zurückzuführen ist.“ Ein reguläres Testaufkommen sei ab dieser Woche wieder zu erwarten.

Die Positivenrate hingegen steigt seit Wochen konstant. Das ist eine Kennzahl, die angibt, wie viele der durchgeführten Corona-Tests tatsächlich positiv sind. Steigt die Positivenrate, ist das ein aussagekräftiger Hinweis darauf, dass das Infektionsgeschehen zunimmt. Jeden Mittwoch veröffentlicht das RKI die neu errechneten Werte in seinem Situationsbericht. Zum Jahresbeginn waren 12,83 Prozent der Tests positiv, Ende Januar, 8,44 Prozent. Bis Anfang März sank die Rate weiter auf einen Wert von rund 6,1 Prozent. In der Woche vom 8. bis 14. März ist sie dann wieder angestiegen – auf 6,8. Anfang April, in der Woche vom 5. bis 11. April, lag sie wieder bei 12,04.