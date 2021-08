3G-Regel: Sind Geimpfte wirklich so ansteckend wie Ungeimpfte?

Anzeige

Anzeige

Nun gilt in Deutschland die 3G-Regel: Zutritt zu öffentlichen Innenräumen gibt es bei hohem Infektionsgeschehen nur noch für Geimpfte, Genese oder negativ Getestete. Gemäß einer Vereinbarung von Bund und Ländern schreiben die Bundesländer das für Kliniken, Pflegeheime, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Friseure, Hotels und etwa in Restaurants oder bei Veranstaltungen vor.

Dieses Testkonzept geht davon aus, dass von Geimpften keine nennenswerte Gefahr mehr für andere Menschen ausgeht und sie auf den Nachweis eines negativen Tests verzichten können. Auch dann, wenn Ungeimpfte im öffentlichen Raum unterwegs sind. Was ist aber, wenn diese Annahme inzwischen nicht mehr stimmt? Bei steigender Inzidenz während der vierten Welle im Herbst und Winter sind schließlich auch die Geimpften - wenn auch persönlich gut vor der Krankheit Covid-19 geschützt - dem Erreger wieder häufiger ausgesetzt.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Geimpfte mit Delta-Infektion ähnlich betroffen wie Ungeimpfte

“Die Impfung reduziert das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen”, hieß es noch in einer RKI-Analyse von Mitte Mai. Aber als diese Aussage getroffen wurde, stand hierzulande auch noch die Pandemie unter anderen Vorzeichen. In Deutschland kursierte Alpha. Delta dominierte noch nicht ansatzweise und war nicht Gegenstand groß angelegter Studien.

Inzwischen zeigt sich anhand der steigenden Zahl der Impfdurchbrüche, dass sich auch Geimpfte infizieren. Und zahlreiche Datenanalysen weltweit lassen darauf schließen, dass vollständig Geimpfte in den ersten Tagen der Infektion im Durchschnitt auch eine ähnlich hohe Viruslast wie Nichtgeimpfte haben können.

Anzeige

So zeigten PCR-Zyklus-Schwellenwerte (Ct) aus routinemäßig durchgeführten Tests in England, dass die Ct-Werte - und daraus abgeleitet die Viruslast - zwischen geimpften und ungeimpften Infizierten ähnlich hoch ausfielen. Auch die US-Seuchenschutzbehörde geht davon aus. Und eine noch zu begutachtende Preprint-Studie der Universität Oxford kommt nach eigener Analyse zum Ergebnis, dass geimpfte Menschen, die sich mit der Delta-Variante infizieren, höhere Viruslasten haben als noch bei der Alpha-Variante.

Viruslast ist nicht das gleiche wie Ansteckungsrisiko

Jeder, der denkt, dass er, wenn er sich nach einer Impfung infiziert, nicht übertragen kann – das ist wahrscheinlich nicht wahr. Sarah Walker Studienleiterin Oxford University

Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass Geimpfte auch ausreichend ansteckungsfähige Virenmengen an Ungeimpfte weitergegeben können. Die genauen Auswirkungen der Befunde seien nicht klar, wird etwa Sarah Walker, Studienleiterin und medizinische Statistikerin an der Oxford University, in einem Bericht der Fachzeitschrift “Nature” zitiert.

“Die meisten unserer Tests finden monatlich statt; wir können nicht wirklich viel darüber sagen, wie lange Menschen ansteckend sind und vor allem, ob das bei Delta anders ist”, sagte die Wissenschaftlerin, betonte aber auch: “Jeder, der denkt, dass er, wenn er sich nach einer Impfung infiziert, nicht übertragen kann – das ist wahrscheinlich nicht wahr.”

Anzeige

Delta-Ansteckungsrisiko bei Geimpften: Atemwegsproben geben mehr Aufschluss

Zum Zusammenhang zwischen Viruslast und Infektiosität gibt es inzwischen erste Hinweise. Eine am Samstag (21. August) auf bei dem Preprint-Server “medrxiv” veröffentlichte niederländische Studie der Radboud-Universität stimmt zuversichtlich, dass die Impfung bei der Delta-Variante noch nennenswerten Einfluss auf die Transmission hat. Die Forschenden analysierten die virologischen Eigenschaften von 161 Impfstoff-Durchbruchinfektionen bei 24.706 Geimpften aus dem Gesundheitswesen - die meisten davon waren mit der Delta-Variante infiziert.

Auch die niederländischen Forschenden fanden zwar erhöhte Ct-Werte (Viruslast). Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, infektiöse Viren in Atemwegsproben von erkrankten Geimpften zu finden geringer, als bei Ungeimpften. Das bedeutet nicht, dass Ansteckungen durch Geimpfte gar nicht möglich sind. Auch bei 68,6 Prozent der untersuchten Geimpften mit Infektion wurde noch infektiöses Virus gefunden. Aber während der ersten drei Krankheitstage nahm die Viruslast ab - also früher als bei Nicht-Geimpften üblich.

“Wir schließen daraus, dass seltene Impfstoffdurchbruchinfektionen auftreten, aber in diesen Fällen die Ausscheidung infektiöser Viren reduziert wird”, schreiben die Studienautorinnen und Autoren. Die Studie zeige damit die hervorragende Wirksamkeit der Impfung bei der Vorbeugung schwerer Covid-19-Erkrankungen. Sie zeige aber auch, dass geimpfte Personen sich immer noch infizieren und infektiöse Viren in sich tragen können.

Tests auch für Geimpfte mit Symptomen sinnvoll

Zusammenfassend zeigt die aktuelle Studienlage: Der persönliche Schutz vor Covid-19 bleibt durch die vollständige Impfung solide und kann auch Ansteckungen vermeiden - auch bei Delta. Vollständig geimpft sein heißt aber wohl eben nicht, dass eine Infektion und auch die Weitergabe infektiöser Viren an andere auf jeden Fall gestoppt wird. Wahrscheinlich sinkt das Risiko deutlich, andere Menschen mit Delta zu infizieren. Garantiert ist das aber nicht, und schon gar nicht in jedem Einzelfall.

Und eben weil so vieles durch die neuen Virusvarianten ungewiss ist, empfehlen Corona-Expertinnen und Experten, dass auch Geimpfte dem allgemein empfohlenen Präventionsschutz weiter folgen: Alltagsmasken, Hygieneregeln, Abstandhalten, Lüften - und auch testen.

Auch die niederländischen Forschenden geben diese Empfehlung ab, obwohl sie nicht davon ausgehen, dass das Ansteckungsrisiko Geimpfter ähnlich hoch ist wie von Ungeimpften. “Symptomatische geimpfte Personen sollten getestet werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Virusübertragung weiter zu verringern”, schreiben sie. Das entspricht auch der Empfehlung des Robert-Koch Instituts für Deutschland.