Nach Spahn-Forderung: Was ist 2G plus?

Erneut ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen und hat mit 263,7 wieder einen neuen Höchstwert erreicht. Derzeit setzt man in Deutschland vor allem auf die bekannten 3G- (geimpft, genesen, getestet) beziehungsweise 2G-Regelungen (geimpft, genesen), um die vierte Welle abzuflachen.

Aus Sicht des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn muss jedoch mehr getan werden, um die vierte Welle zu brechen. Die bisherige 3G-Regel mit Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete werde alleine nicht mehr reichen. Dies sei außerdem zu oft nicht kontrolliert worden, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Es sei nur konsequent, öffentliche Veranstaltungen unter „2G plus“ stattfinden zu lassen.

Das bedeutet die „2G plus“-Regel

Bisher brauchen Menschen, die geimpft oder genesen sind, in den meisten Fällen keinen Test nachweisen, um Eintritt zu Veranstaltungen oder in Restaurants zu erhalten. 2G plus würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genese mit einem aktuellen Test an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen könnten. Menschen, die nicht geimpft sind, würden ganz ausgeschlossen – wie auch schon bei 2G.

Dass Geimpfte und Genese in der Regel nicht getestet werden, war im Vorfeld auch von Experten und Expertinnen kritisiert worden. Denn auch Geimpfte können sich noch mit Corona infizieren und das Virus dann weitergeben – wenngleich sie andere seltener anstecken als Ungeimpfte und sehr viel seltener schwer erkranken und versterben. 2G gebe eine „Scheinsicherheit“, kritisierte zum Beispiel der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit am Wochenende im Deutschlandfunk. Wirkliche Sicherheit gäben nur Tests.