Anwohner finden toten Nachbarn in Köthel

Köthel. Schock für einige Anwohner der Straße Donnerblock in Köthel, Kreis Herzogtum Lauenburg: Sie entdeckten am Freitagmorgen einen Mann leblos im Garten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck sagte bereits am Freitag, dass es sich um den Bewohner einer dortigen Doppelhaushälfte handle. Nach dem Fund des Mannes ermitteln nun Polizei und Staatsanwaltschaft.

Über die Todesumstände wird spekuliert

Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf die Polizei berichtet, dass der Mann am Morgen mit mehreren Messerstichen im Garten liegend gefunden worden sei. Außerdem soll der Garten eines Einfamilienhauses am Ortsrand der Tatort sein, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten.