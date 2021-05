So bekommt man als Haus- und Wohnungseigentümer Geld vom Staat geschenkt

Anzeige

E‑Mobilität, energetische Sanierung und erneuerbare Energien – Deutschlands Haus- und Wohnungs­eigentümer sind in einem gewissen Nachhaltigkeits­fieber. Der Staat stellt nicht nur gewaltige Anforderungen an die Energie­effizienz von Gebäuden. Durch die staatliche Kredit­anstalt für Wieder­aufbau (KfW) versucht der Bund, Privat­personen und Familien in vielen Bereichen mit Förder­programmen finanziell zu unterstützen und zu motivieren, nachhaltige Projekte anzugehen und umzusetzen.

Doch bei allen Chancen auf eine Förderung – man muss sich erst einmal durch den Dschungel an Förder­programmen kämpfen. Denn es werden beispiels­weise im Bereich der Immobilien nicht nur Neubauten, sondern vor allem auch Renovierungen und Umbauten bestehender Gebäude gefördert.

Große Zahl an Förder­programmen

Doch nicht nur die Zahl der Förder­programme ist reichhaltig – auch die Verantwortung in Sachen Administration der vielen Programme ist für manchen undurchsichtig. Informationen rund um energetisches Sanieren gibt es zum Beispiel nicht nur bei der KfW, sondern auch beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr­kontrolle, der Deutschen Energie-Agentur sowie beim Bundes­wirtschaftsministerium.

Auf den ersten Blick sind manche Förder­programme erst einmal nicht so schnell zu finden. Bestes Beispiel ist die Förderung von Wall­boxen. Die Informationen zu den Lade­stationen für Elektro­autos finden sich zwar im KfW-Zuschuss­portal, jedoch unter den Förder­programmen für „bestehende Immobilien“, in einer Gruppe mit Programmen zum Einbruch­schutz, zur Barriere­reduzierung und energie­effizientes Sanieren.

Beliebtes Förder­programm: Die Wallbox für das E‑Auto

Wer ein E‑Auto hat, sollte sich diese Förderung auf jeden Fall sichern, wenn eine Lade­station zu Hause installiert werden kann. Denn seit November 2020 bekommt jeder Verbraucher, der einen Lade­punkt bei sich zuhHause installiert eine Fördersumme von 900 Euro. Wer eine Wallbox mit zwei Lademöglichkeiten hat, bekommt die doppelte Fördersumme.

Wie bei allen Fördermaßnahmen gilt auch hier: Vorab die Voraussetzungen prüfen. Ein Zuschuss für E-Ladestationen wird unter anderem bewilligt, wenn die Wallbox mit 11 Kilowatt die Ladung durchführt und sie zu Hause und nicht an einem öffentlich zugänglichen Stellplatz installiert ist. Der Antrag muss zudem vor dem Kauf der Ladestation gestellt werden, und wer am Ende mit den Gesamtkosten unter der Fördersumme von 900 Euro bleibt, bekommt keinen Zuschuss.

Tipp: Berater holen beim energieeffizienten Sanieren

Abseits der kleineren Förderprogramme ist das Portfolio vor allem im Bereich des energieeffizienten Sanierens groß. So groß, dass es für Bau- und Renovierungswillige sinnvoll ist, gerade hier einen professionellen Energieberater an die Seite zu holen. Wer es nicht macht, könnte am Ende bares Geld verschenken, denn die Prozesse sind nur bedingt leicht für einen Laien zu verstehen.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz Bafa, ist zum Beispiel für die Zuschüsse rund um die Erneuerung der Heizung zuständig. Hier werden bis zu 45 Prozent der Anschaffungskosten übernommen. Alternativ können steuerliche Vergünstigungen in Anspruch genommen werden, die über drei Jahre verteilt werden können.

Die Kumulierung mit anderen Fördermitteln für die gleichen förderfähigen Kosten ist hierbei grundsätzlich möglich – sofern die Summe aus Krediten, Zuschüssen und Zulagen die Summe der förderfähigen Kosten nicht übersteigt. Mit einer Förderung aus den im Rahmen des CO₂-Gebäudesanierungs-Programms aufgelegten KfW-Programms ist eine Kumulierung nicht mit allen KfW-Programmen möglich. Klarheit bringt hier dem Laien oft nur ein Energieberater.

Förderungen immer abklären

Egal, ob es sich „nur“ um eine Ladestation, neue Fenster oder gar um eine große Sanierungsmaßnahme handelt: Haus-und Wohnungseigentümer sollten sich, bevor sie ans Werk gehen, rechtzeitig zum Thema Förderung informieren und bei jedem Projekt im KfW-Zuschussportal nachschauen, wie die richtige Reihenfolge ist. Denn das Motto „erst Förderung abklären und sichern, dann starten“, trifft nicht auf alle Fördermaßnahmen der KfW zu.

Ebenso sollte man wissen, dass bei vielen KfW-Förderprogrammen zum Beispiel Zinsbindungen bis zu 20 Jahre möglich sind – eine mögliche tilgungsfreie Zeit zum Beginn der Laufzeit ebenso. Hinzukommt, dass verschiedene Förderprogramme miteinander kombinierbar sind und man so als Antragsteller in manchen Fällen eine höhere Kreditsumme erhält.

Letztlich kann ein Haus- oder Wohnungseigentümer sich bei vielen (Bau-)Projekten vom Staat günstig Unterstützung einholen – man muss nur wissen wo, wann und wie. Mittlerweile kennen sich im Reich der Förderprogramme aber auch viele Bankberater und Handwerker gut aus, so dass diese als Ansprechpartner ebenfalls dienen können – nachdem man sich vielleicht vorab selbst einmal auf der Internetseite der KfW-Förderprodukte und deren Zuschussportal umgeschaut hat.