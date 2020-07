Rundfunkbeitrag soll steigen: 86 Cent für die Pressefreiheit

Pro Haushalt sollen die Deutschen demnächst 86 Cent mehr im Monat an Rundfunkgebühren zahlen. Wer das als “Zwangsabgabe” für den “Staatsfunk” verunglimpft, hat von der Bedeutung der Pressefreiheit wenig verstanden. Gerade in Zeiten von Populismus ist unabhängiger Journalismus ein hohes Gut, wie es sich in der Corona-Krise einmal mehr beweist.