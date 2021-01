Betroffene berichten: Was tun, wenn der Chef kein Homeoffice erlaubt?

Zeit für mehr Gelassenheit?

In Leipzig fordern alte Damen eine neue Besonnenheit in der Viruskrise. In Berlin bittet Gesundheitsminister Jens Spahn um Verständnis für „Ruckeleien“ bei der Impfstoffbeschaffung. Und an der Ostsee zieht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Kampf um Nord Stream 2 mit zwielichtigen Tricks alle Register.