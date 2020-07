Weniger Frühchen während Corona-Lockdown geboren - Mediziner rätseln über Gründe

Anzeige

Während des coronabedingten Lockdowns fingen einige Ärztinnen und Ärzte auf den Neugeborenen-Intensivstationen an zu suchen. Das musste doch ein Fehler sein. Aber tatsächlich: Die Intensivstationen waren leer. Die Frühchen, sie gab es einfach nicht.

Grundsätzlich wird von Frühchen gesprochen, wenn das Baby vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird oder unter 2500 Gramm wiegt. Frühgeburt ist laut WHO die weltweit häufigste Todesursache kleiner Babys und die zweithäufigste Todesursache (nach Lungenentzündung) bei Kindern unter fünf Jahren.

20 Prozent weniger Frühchen

Wie die “New York Times” berichtet, fiel die Rate der Frühgeburten zum Teil drastisch während des Lockdowns — und zwar nicht in allen, aber eben in einigen Regionen weltweit. Zunächst fiel Medizinern in Irland und Dänemark auf, dass besonders die Zahl der sehr frühen und damit besonders gefährlichen Geburten (weniger als 1500 Gramm Geburtsgewicht) deutlich gesunken war. Dann registrierte auch Stephen Patrick, Neonatologe am Vanderbilt Children’s Hospital in Nashville, 20 Prozent weniger Frühchen während der Lockdown-Zeit. Als er seine Erkenntnisse auf Twitter teilte, erzählten weitere Neonatologen und Geburtshelfer weltweit von einem ähnlichen Phänomen.

Rückgang könnte auch Umverteilung sein

Auch in Deutschland berichteten einige Kliniken anekdotisch von einem Rückgang der Rate sehr kleiner Frühgeborener, sagt Professorin Ursula Felderhoff-Müser, Präsidentin der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin. Allerdings fehlten bislang noch Daten, die belegen, ob es sich hier tatsächlich um einen echten Rückgang oder lediglich um eine Umverteilung zwischen den Kliniken handle. Gerade die großen Kliniken hatten Kapazitäten für eventuelle Covid-19-Fälle geschaffen. Vielleicht sind die werdenden Eltern auch in andere Kliniken ausgewichen.

Daten, die hier Klarheit schaffen können, werden laut Felderhoff-Müser wohl erst aus der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung abzulesen sein, die im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses vom Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) durchgeführt wird. Der Qualitätsreport mit dem Erfassungsjahr 2020 wird vermutlich erst im nächsten Jahr im Herbst erscheinen.

Ursachen für Frühgeburten wenig erforscht

Die Ärzte aus Dänemark und Irland haben bereits Daten und erste Studien hierzu als Preprint veröffentlicht. Sie müssen also noch von anderen Wissenschaftlern gelesen und bewertet werden. Doch es scheint, die Bereitschaft unter den Medizinern ist da, hier weiter zu forschen – denn beim Thema Frühgeburt gibt es immer noch zahlreiche Leerstellen. Finden die Wissenschaftler die Gründe für den Rückgang der Frühgeburtenrate, könnte dies wichtige Erkenntnisse liefern, auf die Ärzte und werdende Eltern schon lange warten.

“Über die Ursachen von Frühgeburten wissen wir immer noch sehr wenig”, sagt Professor Walter Klockenbusch, Leiter der Geburtshilfe am Universitätsklinikum Münster. Gut belegt sei, dass das Rauchen zu einem erhöhten Risiko einer Frühgeburt führt. Adipositas, also starkes Übergewicht, könnte das Risiko einer Frühgeburt ebenfalls steigern. Gerade aber die Rolle der psychosozialen Faktoren wie Stress müsste noch viel genauer untersucht werden, findet Professor Klockenbusch.

In Lockdown-Zeiten: Weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle

Bewahrheitet sich, dass im Lockdown tatsächlich deutlich weniger Frühchen geboren wurden, bietet es den Wissenschaftlern eine einmalige Möglichkeit, den Ursachen für Frühgeburten viel genauer auf den Grund zu gehen. Schon jetzt spekulieren einige Forscher, was zum Rückgang der Frühgeburtenrate geführt haben könnte.

Vielleicht ist es der geringere Stress, weil Schwangere nicht mehr zur Arbeit pendeln mussten, mehr Schlaf bekamen oder vielleicht auch mehr Unterstützung durch die Familie erhielten. Auch die geringere Luftverschmutzung, weil weniger Verkehr auf den Straßen war, wird als Erklärung vermutet. “Da ein Rauchstopp die Frühgeburtlichkeit deutlich senkt, könnte man tatsächlich spekulieren, dass auch die Luftverschmutzung als Umweltfaktor eine Rolle spielen könnte”, sagt Professor Klockenbusch.

“Interessanterweise gab es in Lockdown-Zeiten auch weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle und vor allem weniger andere virale Infekte”, berichtet Professorin Felderhoff-Müser. Die Rolle von “trivialen” viralen Infekten während der Schwangerschaft, die möglicherweise kaum von der Schwangeren wahrgenommen werden, sei ebenfalls bisher wenig untersucht.

8,6 Prozent Frühgeburten im Jahr 2016

Diese Wissenslücken erstaunen, immerhin sind nicht wenige von einer Frühgeburt betroffen. Laut dem Bundesverband Das frühgeborene Kind kamen 8,6 Prozent der im Jahr 2016 geborenen Kinder zu früh auf die Welt. 10.992 Kinder und damit 1,4 Prozent wurden sogar mit einem Körpergewicht von weniger als 1500 Gramm geboren.

Die Ursachen besser zu kennen würde bestenfalls bedeuten, künftig Frühgeburten vermeiden zu können. Das wäre ein großer Fortschritt, denn gerade für die Familien können die Kosten enorm sein – emotional und in Bezug auf mögliche Langzeitfolgen einer Frühgeburt.