Was tun, wenn Kinder über Dicke oder Stotterer lachen?

Fürth. Irgendwo muss das Kind das Wort "Schwabbelbacke" aufgeschnappt haben. Seither benutzt es die Beleidigung immer, wenn es einen dicken Menschen sieht. Manchmal so lautstark, dass die Eltern am liebsten im Erdboden versinken würden. Ähnlich geht es ihnen, wenn ihr Kind Stotterer fies nachäfft. Ein leise gezischtes "Pssst" ist da eher kontraproduktiv. Doch was hilft stattdessen?

Für Erziehungsberater Ulric Ritzer-Sachs keine Frage: "Man muss sofort ganz klare Grenzen setzen!" Die passenden Worten seien "Hör auf! Ich will das nicht" oder "Hör auf! Dass tut dem anderen weh". Bei Kindern, bei denen die Empathie nicht ausgeprägt ist, sollte man daran erinnern, wie es sei, wenn sie selbst der Gehänselte wären. "Stell dir das mal vor! Wärst du dann nicht traurig?"

Kinder seien nicht von Geburt an soziale Wesen. Deshalb müsse man ihnen Regeln beibringen, wie: Ich möchte nicht, dass du dich über andere lustig machst. Halte bitte die Hand vor den Mund. Ich möchte, dass du in der Kita die Erzieherin begrüßt.

Das sei auch eine gute Gelegenheit, sich selbst zu reflektieren: Ist man immer für die Kinder auch ein Vorbild? "Dazu zählt auch, wenn sich der Vater immer gern über andere lustig macht oder im Auto gern über andere Autofahrer schimpft", zählt Ritzer-Sachs Beispiele aus dem Alltag auf.

RND/dpa