“Völliger Unsinn”: Kinderarzt kritisiert Kita-Verbot bei Schnupfen

Nina Bott: Durch einen Beinahe-Unfall mit einem Föhn hätte sie fast ihren Sohn verloren

In ihrem Podcast spricht Nina Pott immer wieder über ihr Privatleben. In der neuesten Folge erinnert sie sich an ein schreckliches Erlebnis. Sie berichtet, wie ihre Tochter vor einigen Jahren mit einem Föhn an der Badewanne hantierte, in der ihr kleiner Bruder gerade badete.