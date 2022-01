Verdienstausfall, Ernährung, Kleidung, Ausbildung: So viel „kostet“ ein Kind

Anzeige

Der „Wert“ von Kindern bemisst sich selbstverständlich nicht in Cent und Euro. Aber das Thema Geld spielt in den meisten Familien eine große Rolle: Viele sind finanziell stark belastet, nicht selten droht Armut. Die beiden wichtigsten Gründe dafür liegen auf der Hand: Zum einen verfügen Familien häufig über vergleichsweise geringe Einkommen, denn oft arbeitet nur ein Elternteil in Vollzeit und das andere gar nicht, in Teilzeit oder ist geringfügig beschäftigt. Der durchschnittliche Verdienstausfall beträgt nach Angaben der Hannoverschen Versicherung bis zur Volljährigkeit des Kindes rund 140.000 Euro.

Zum anderen muss das Einkommen für mehrere Personen reichen: Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) müssen Eltern für ein Kind im Schnitt monatlich 763 Euro aufwenden. Mit zunehmenden Alter steigen die Ausgaben: Ab sechs Jahren auf über 786 Euro und ab zwölf Jahren auf 953 Euro. Darin enthalten sind fast alle Kosten – vom Essen übers Wohnen bis hin zu Schulbüchern und Kinderbetreuung. Zwar relativierten sich statistisch betrachtet die Kosten für jedes weitere Kind, erklärt Sebastian Heimann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes. So könne zum Beispiel Kleidung weitergeben und das Kinderzimmer mit dem Geschwisterkind geteilt werden. „Doch am Ende bleibt es bei einer hohen finanziellen Belastung für Familien“, betont er.

165.000 Euro pro Kind – und bis zu 230.000 Euro fürs Studium

Bis zum 18. Lebensjahr summieren sich die Kosten auf einen stattlichen Betrag: Rund 165.000 Euro müssen Eltern für ein Kind aufbringen. Bei zwei Kindern sind es etwa 100.000 Euro zusätzlich und bei drei Kindern fallen insgesamt an die 330.000 Euro an. Auch nach dem 18. Lebensjahr ist oft noch nicht Schluss: Laut Verbraucherzentrale Bayern können für ein Studium 230.000 Euro zusammenkommen. „Die genannten Durchschnittswerte sind jedoch vorsichtig zu interpretieren, da die Ausgaben für Kinder sehr stark vom Haushaltseinkommen abhängen“, erläutert ein Sprecher des BMFSFJ: So geben Eltern mit hohem Haushaltseinkommen bis zu dreimal so viel für ihre Kinder aus wie Familien, denen weniger Geld zur Verfügung steht. Regionale Unterschiede spielten ebenfalls eine Rolle, erklärt Heimann: „Eine Familie in München wird andere Ausgaben haben als eine Familie in Mecklenburg-Vorpommern.“

Finanzielle Hilfen vom Staat erhalten Familien wenig. Zwar gibt es Kindergeld in Höhe von 219 Euro monatlich für die ersten beiden Kinder, 225 Euro für das dritte und 250 Euro für jedes weitere Kind. Dabei handele es sich aber gewissermaßen um eine Steuerrückerstattung, die das Existenzminimum jedes Kindes berücksichtige, erklärt Heimann. Eltern haben zudem in der Regel Anspruch auf Elterngeld. Geringverdiener erhalten Kinderzuschläge und Wohngeld und können vom Programm für Bildung und Teilhabe (BuT) profitieren. „Es ist aber nicht Aufgabe des Staates, sämtliche Kosten, die durch Kinder entstehen können, auszugleichen“, betont der Ministeriumssprecher.

Das macht sich in den Haushaltskassen der Familien bemerkbar. Der Deutsche Familienverband hat ermittelt, was vom Einkommen übrig bleibt. Das Ergebnis: Bei einem durchschnittlichen Jahresverdienst in Höhe von 41.541 Euro können Ledige nach Abzug aller Pflichtausgaben und des Existenzminimums noch über 1.445 Euro frei verfügen. Dagegen bleibt Familien mit zwei Kindern trotz Kindergeldes kein finanzieller Spielraum. Bei Großfamilien läuft sogar ein Minus auf. Sie haben oft vergleichsweise hohe Ausgaben zu stemmen – etwa für ein geräumiges Auto oder eine große Wohnung. Steigende Lebensmittel- und Energiepreise schlagen bei ihnen stark ins Kontor.

Armutsrisiko bei Alleinerziehenden und Kinderreichen hoch

Das Armutsrisiko sei daher in kinderreichen Familien besonders hoch, sagt Peter-Michael Zernechel, Sprecher des Sozialverband Deutschland (SoVD). Auch Kinder von Alleinerziehenden seien häufig betroffen. Derzeit wachsen 2,8 Millionen Kinder in Deutschland in Armut auf – vor gut zehn Jahren waren es noch 350.000 weniger. Der SoVD fordert, dass die Politik das Problem ganzheitlich angeht. Notwendig seien größere finanzielle Hilfen und die Absenkung der Mehrwertsteuer für Produkte und Dienstleistungen für Kinder. Außerdem sollten Bildungschancen verbessert und die Gesundheitsvorsorge gestärkt werden. Die geplante Kindergrundsicherung der Regierungskoalition hält Zernechel für einen Schritt in die richtige Richtung.

Als arm gilt in Deutschland, wer 60 Prozent oder weniger des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung hat. Um die Einkommenssituation von Familien zu verbessern, müsse die Kinderbetreuung stark ausgebaut werden, sagt Zernechel. Außerdem sollte der Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert werden. Notwendig seien auch flexiblere Arbeitszeitmodelle. Heimann fordert darüber hinaus eine deutliche Entlastung bei den Sozialabgaben in Form eines Freibetrages. Derzeit zahlen Eltern genauso hohe Anteile in die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung ein wie Kinderlose. Der Generationenvertrag wirke sich deshalb zu ihren Lasten aus, so die Kritik.

Auch im Alter haben Mütter und Väter finanziell oft das Nachsehen: Während Kinderlose in der Regel das gesamte Erwerbsleben über volle Rentenversicherungsbeiträge zahlen, arbeiten viele Eltern mehrere Jahre lang vergleichsweise wenig und erwerben deshalb geringere Rentenansprüche. Das Bundesverfassungsgericht hatte deshalb bereits 2001 gefordert, dass die Politik die gesellschaftliche Leistung der Erziehungsarbeit finanziell berücksichtigen müsse – bisher ohne Folgen. Derzeit läuft eine Musterklage, über die voraussichtlich bald das höchste deutsche Gericht befinden wird.

So viel geben Eltern für ihre Kinder aus

Wohnen und Nahrung sind die größten Posten im Familienhaushalt. Der Anteil liegt bei Paaren mit zwei Kindern bei knapp 50 Prozent aller Ausgaben. Auch für Freizeit und Kleidung wird vergleichsweise viel Geld ausgegeben. Gesundheit, Bildung und Verkehr sind weitere große Kostenpunkte. Bei Alleinerziehenden verschieben sich die Anteile stark zu den lebensnotwendigen Ausgaben, für anderes bleibt kaum finanzieller Spielraum. Sie wenden fast zwei Drittel ihres Einkommens für ihre Kinder auf, Paare mit einem Kind immerhin noch mindestens 55 Prozent. Schon für Babys fallen hohe Kosten an: Die Erstausstattung mit Kinderwagen, Autositz, Wickeltisch, Bett und Kleidung beläuft sich meist auf mehrere Tausend Euro.