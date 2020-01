Unbeschulbare Kinder: Wenn das Kind nicht auf Knopfdruck funktionieren will

Anzeige

Liebe Sandra, erzähl erstmal, wer alles zu deiner Familie gehört.

Mein Mann und ich haben eine Tochter, die acht Jahre als ist, und einen Sohn, der fünf Jahre alt ist. Wir haben beide Jobs in einem Büro und wohnen in einem kleinen Ort auf dem Land.

Heute geht es um deinen Sohn, der als nicht beschulbar gilt, obwohl er erst demnächst in die Schule kommen soll. Wie kam es zu der Diagnose?

Eigentlich soll unser Sohn im Sommer die Grundschule bei uns im Ort besuchen. An der Schule ist es so, dass alle Kinder, die hier angemeldet werden, zu einem sogenannten Einschulungsparcours eingeladen werden. Das heißt: Alle Kinder kommen in die Schule und machen dort mit einem Lehrer kleine Aufgaben - zum Beispiel einen Fisch ausschneiden, Sachen aufkleben, im Wimmelbuch Tiere erkennen und benennen.

Anschließend geht es weiter zu der Rektorin. Sie spielt mit den Kindern ein Würfelspiel und macht ebenfalls kleine Aufgaben mit den Kindern, zum Beispiel Silbenklatschen, Reimwörter finden, auf einem Seil am Boden balancieren oder auf einem Bein eine kurze Strecke hüpfen.

Unser Sohn hat sich jedoch beim Einschulungsparcours nahezu komplett geweigert, etwas zu machen und saß die ganze Zeit auf meinem Schoss. Er schaute niemanden an, sagte kaum ein Wort. Nach gutem Zureden unsererseits hat er dann zumindest die Aufgabe mit den Reimwörtern gelöst.

Verweigerungshaltung führt zu Zweifeln

Wie ging es weiter?

Die Rektorin bot uns einen neuen Termin an, an dem auch die zuständige Sozialpädagogin der Schule teilnehmen sollte. Zu Hause haben wir dann noch mal mit unserem Sohn über den ersten Einschulungsparcours gesprochen und ihm Mut gemacht. Wir haben ihm auch gesagt, dass nichts passiert, wenn er doch einmal etwas "falsch" macht.

Letztendlich waren sich die Rektorin und Sozialpädagogin einig, dass sie ihn auf Grund seiner “Verweigerungshaltung” nicht in der Schule sehen und er in einer Klasse mit knapp 30 Kindern wohl auch untergehen würde.

Bei dem zweiten Termin hat er dann zwar etwas mehr gemacht, aber einen Großteil der Aufgaben wieder verweigert, unter anderem das Balancieren auf dem Seil, weil es dieses Mal nicht gerade lag, sondern in "Schlangenlinien". Unser Sohn hatte sich aber auf ein gerades Seil eingestellt und sagte das auch.

Letztendlich waren sich die Rektorin und Sozialpädagogin einig, dass sie ihn auf Grund seiner "Verweigerungshaltung" nicht in der Schule sehen und er in einer Klasse mit knapp 30 Kindern wohl auch untergehen würde. Kurz gesagt hieß das also, dass unser Sohn nicht beschulbar ist. Eventuell würde es mit einem Integrationshelfer klappen, aber um den zu beantragen, müssten wir eine entsprechende Diagnose haben.

Du sagst aber, dass dein Sohn kognitiv definitiv für die Schule bereit ist, oder?

Genau, denn auf den Kopf gefallen ist er definitiv nicht. Er hat ein wahnsinnig gutes Verständnis für Zahlen und zählt seit einiger Zeit fehlerfrei bis 100. Im Bereich bis 20 kann er bereits "+" und "-" rechnen und hat uns vor kurzem erklärt, dass Pippi Langstrumpf immer falsch singen würde: 3x3 sei nicht sechs, sondern neun. OK, das könnte er natürlich auch von seiner Schwester gehört haben, also haben wir ihn spaßeshalber gefragt, wie viel denn 4x3 sei. Ohne zu überlegen, kam die Antwort: 12. Und 5x3? Ebenfalls ohne zu überlegen: 15.

Außerdem ist er extrem wissbegierig und möchte ganz genau wissen, warum die Dinge so funktionieren und nicht anders. Wenn er das einmal verstanden hat, kann er Zusammenhänge auch Tage oder Wochen später noch komplett richtig wiedergeben.

Zeitdruck verstärkt die Symptome

Eurer Erfahrung nach "funktioniert" euer Sohn nicht unter Druck. Gibt es andere Bereiche, wo ihr das auch schon mal erlebt habt?

Ja, die gibt es. Wenn er sich vorgenommen hat, morgens auf dem Weg zur Kita seine Lieblingsmütze aufzuziehen, dann ist das so. Punkt. Falls eben diese Mütze - aus welchem Grund auch immer - nicht auffindbar ist, bringt ihn das so durcheinander, dass er überhaupt nichts mehr machen will. Also keine Schuhe und/oder Jacke anziehen und schon gar keine andere Mütze aufsetzen. Dass wir unter Zeitdruck stehen und auch irgendwann mal los müssen, macht es dann nicht gerade einfacher.

Ihr habt das sicher mit Erziehern und Kinderärzten schon besprochen. Wie sehen die euren Sohn?

Die Erzieher in der Kita kennen, so wie wir auch, verschiedene Situationen, in denen unser Sohn sich weigert, etwas zu tun. So zum Beispiel aufzuräumen oder kleinere Dienste innerhalb der Gruppe zu übernehmen. Es gibt auch Situationen, in denen er versucht, sich zu verstecken beziehungsweise nicht aufzufallen, zum Beispiel um im Morgenkreis nicht vom Wochenende erzählen zu müssen. Aber sie sehen auch, dass er kognitiv unglaublich weit für sein Alter ist und ihn ein weiteres Jahr im Kindergarten unterfordern würde.

Ich glaube, das Problem ist eher der Druck, der vom Lehrer ausgeht, der möchte, dass unser Sohn “jetzt” eine Aufgabe löst oder etwas anderes macht.

Unsere Kinderärztin kennt von ihm ebenfalls eher die "Verweigerungshaltung", das heißt bei den Vorsorgeuntersuchungen macht er so gut wie gar nicht oder aber nur sehr widerwillig mit. Daher waren wir auch schon bei der Frühförderstelle, wo unser Sohn aber vom ersten Termin an wie ausgewechselt war. Er hat mit den Therapeuten gespielt, geredet und auch von sich aus von Erlebnissen in der Kita oder zu Hause erzählt. Bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung bei der Kinderärztin war davon jedoch nichts mehr zu merken und er wollte wieder nicht mitmachen. Aus Gesprächen mit der Frühförderstelle, der Ergotherapeutin und mit uns "kennt" unsere Kinderärztin aber auch seine andere Seite und ist sehr, sehr engagiert, um uns in der jetzigen Situation zu unterstützen.

Alternative Pädagogik als Option

Wie versucht ihr ihn zu unterstützen?

Seit einem halben Jahr gehen wir mit unserem Sohn zur Ergotherapie, was ihm auch sehr viel Spaß macht. Dann werden wir jetzt demnächst mit ihm in eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychologie gehen. Wir hoffen, dass er hier so viel Vertrauen fasst und sich öffnet, dass uns am Ende jemand sagen kann, warum unser Sohn so ist, wie er ist und wie wir ihm helfen können.

Viele Kinder verspüren Druck in der Schule. Hast du auch manchmal Angst, dass das für euren Sohn zu viel sein könnte?

Ich glaube, das Problem ist eher der Druck, der vom Lehrer ausgeht, der möchte, dass unser Sohn "jetzt" eine Aufgabe löst oder etwas anderes macht - Stichwort: Frontalunterricht. Daher haben wir uns ebenfalls eine Montessori-Schule angesehen, da die Kinder hier klassenübergreifend zusammen lernen und sich den Unterrichtsstoff in kleinen Gruppen oder allein erarbeiten können.

Was hast du über dich und dein Kind im letzten Jahr gelernt?

Ich habe vor kurzem eine Karte bekommen, die es ziemlich gut beschreibt: "Lass einfach mal machen, könnte ja gut werden." Sprich, nicht (immer) überlegen, was jetzt der beste Weg ist oder was alles passieren könnte, sondern mehr aufs Bauchgefühl hören und einfach mal machen. Könnte ja gut werden. Unser Sohn ist, genau wie seine Schwester, ein tolles Kind und solange er fühlt und weiß, dass wir hinter ihm stehen und an ihn glauben, wird er seinen Weg gehen und allen zeigen, was in ihm steckt.

Was wünscht du dir für 2020?

Ganz kurz gesagt: eine Diagnose, einen Namen für das, was unseren Sohn so hemmt, dass er nicht aus sich heraus kann. Und damit natürlich auch einen Ansatz, wie wir als Eltern ihm helfen, ihn unterstützen können, damit er seinen Weg gehen kann.