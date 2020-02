Tricks und Tücken beim Elterngeld: Steuern richtig absetzen

Anzeige

Hannover. Das Elterngeld soll fehlendes Einkommen ausgleichen, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen. Dabei gibt es diverse Varianten: Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus – diese können zudem miteinander kombiniert werden. Doch immer wieder kommt es vor, dass Antragsteller überfordert sind mit den Rahmenbedingungen des Elterngeldes.

Darf ich Elterngeld beziehen und nebenbei arbeiten? Muss ich das Elterngeld versteuern? Macht es einen Unterschied, ob ich verheiratet bin oder nicht? Damit es am Ende keine bösen Überraschungen gibt, haben wir für Sie die wichtigsten Fragen zum Thema Elterngeld und Steuern beantwortet.

Ist das Elterngeld zu versteuern?

Nein, das Elterngeld ist steuerfrei. Trotzdem muss es laut dem Verbraucher-Ratgeber “Finanztip” in der Steuererklärung eingetragen werden, denn Elterngeld wird zum zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet. Das bedeutet, dass der Steuersatz für die Einkommenssteuer auf der so erhöhten Einkommensbasis ermittelt wird – das Elterngeld erhöht also den Progressionsvorbehalt. Dadurch kann es am Ende des Jahres zu einer Steuernachzahlung kommen.

So tragen Sie das Elterngeld richtig ein

Das Elterngeld wird in der Steuererklärung im Hauptvordruck auf der zweiten Seite in Zeile 38 unter “Einkommensersatzleistungen” eingetragen (betrifft es zusätzliche Ersatzleistungen vom Arbeitgeber: Anlage N in Zeile 29 unter “andere Lohn- und Entgeltersatzleistungen”). Wer hier “schummelt”, tut sich keinen Gefallen – die Finanzämter wissen ohnehin Bescheid. Sozialleistungsträger müssen nämlich laut Gesetz bis zum 28. Februar eines Jahres den Finanzämtern die Höhe der gewährten Leistungen und den Leistungszeitraum mitteilen, heißt es auf dem Finanz-Portal “biallo”.

Hat das Elterngeld etwas mit der Steuerklasse zu tun?

Ja, die Steuerklasse beeinflusst die Höhe des Elterngeldes. Es hängt nämlich vom durchschnittlichen Nettogehalt des betreuenden Elternteils im Jahr vor der Geburt ab, wie es auf der Internetseite des Familienministeriums heißt. Je höher das Einkommen nach der Steuer, desto höher fällt auch das Kindergeld aus.

Dabei gibt es laut der Vereinigten Steuerhilfe (VLH) für verheiratete Paare einen legalen Trick, die Höhe des Elterngeldes zu beeinflussen. Die VLH rät: Steuerklasse wechseln. So würde sich eine Kombination von Steuerklasse III (3) und V (5) anbieten, wenn ein Ehepartner deutlich weniger verdient als der andere. Hier sei der geringer verdienende Partner in der steuerlich ungünstigeren Steuerklasse V (5), welche höhere Abzüge hat.

Der Partner, der nach der Geburt Zuhause bleibt, sollte laut der VLH also vor der Geburt in die steuerlich günstigere Steuerklasse III (3) wechseln. Das funktioniere jedoch nur, wenn man schnell handelt – der Antrag auf den Wechsel der Steuerklasse sollte spätestens sieben Monate vor dem Monat, in dem der Mutterschutz beginnt, gestellt werden. Außerdem sollte man vorher durchrechnen, ob man sich einen Wechsel über mehrere Monate leisten kann.

Macht der Familienstand einen Unterschied?

Unverheiratete, die das ganze Jahr nur Eltern- und Mutterschaftsgeld bezogen haben, müssen keine Steuern nachzahlen, heißt es auf dem Finanz-Portal “biallo”. Sie bräuchten auch keine Steuererklärung abgeben. Auch wer alleinerziehend ist, ist nicht betroffen. Lediglich als verheiratetes Paar lässt sich die Progression nicht umgehen – in Einzelfällen könnte sich die Einzelveranlagung lohnen, damit das Elterngeld nicht zu Steuernachzahlungen führt.

Das Elterngeld kann zudem den Unterhalt reduzieren. So hat das Finanzgericht Münster 2015 entschieden, dass der Unterhalt auf das gesamte Elterngeld angerechnet wird, wenn ein Elternteil neben dem Elterngeld auch noch Unterhalt vom Ex-Partner bezieht.

Elterngeld und nebenbei arbeiten – geht das?

Es ist per se nicht verboten, Elterngeld zu bekommen und nebenbei arbeiten zu gehen. Aber da das Elterngeld hauptsächlich den Wegfall eines Gehalts auffangen soll, gibt es Einschränkungen. Laut der VLH verlieren Elterngeldbezieher den Anspruch auf das Elterngeld, wenn sie mehr als 30 Stunden in der Woche arbeiten gehen. Wird weniger gearbeitet, wird das Gehalt dem Elterngeld angerechnet – man bekommt also weniger Elterngeld.

Wo beantrage ich Elterngeld?

Das Elterngeld wird bei der Elterngeldstelle beantragt. Welche Elterngeldstelle zuständig ist, richtet sich dabei nach dem jeweiligen Bundesland und Wohnort. Den Elterngeldantrag bekommt man meist nach der Geburt des Kindes in der Geburtsklinik oder auch direkt bei der Elterngeldstelle, heißt es bei der VLH. Elterngeld.net bietet eine Übersicht über alle Elterngeldstellen in Deutschland. Wer ungefähr errechnen möchte, wie viel Elterngeld zu erwarten ist, kann den unverbindlichen “Elterngeld-Schnellrechner” des Familienministeriums nutzen.