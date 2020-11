Ausgezeichnet: Das sind die zehn besten Spielzeuge des Jahres 2020

Anzeige

Jedes Jahr kürt der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. (BVS) die zehn besten Spielzeuge des Jahres, seit inzwischen 17 Jahren. Rund 120.000 Spielzeuge wurden Anfang des Jahres auf der Spielwarenmesse vorgestellt, woraus eine Expertenjury nun die Top 10 Spielzeuge 2020 ausgewählt hat.

Was kommt bei den Kindern in diesem Jahr besonders gut an? „Ob Bio-Kosmetik selbst herstellen, spielerisch die Gesetze der Physik erlernen oder eine Dino-Forschungsstation im Amazonas-Dschungel aufbauen – Spielzeuge, die junge Entdecker fördern, liegen voll im Trend. Aber auch Klassiker wie Barbie oder Eisenbahnen stehen auf den Weihnachts-Wunschzetteln der Kinder“, so BVS-Geschäftsführer Steffen Kahnt.

Das sind die Top 10 Spielzeuge 2020

DIY-Baukasten Galileo Bio-Kosmetik (ab 8 Jahre)

Magnetwissenschaftliches Labor von Toynamics ( ab 4 Jahre )

) Spielzeugsystem Toddys by siku ( ab 18 Monate )

) Barbie 3-in-1 Super Abenteuer-Camper von Mattel ( ab 3 Jahre )

) Power Rangers Beast Morphers Beast-X King Wirbelschwert von Hasbro ( ab 5 Jahre )

) Spielwelt Novelmore von Playmobil ( 5-10 Jahre )

) Große Dino-Forschungsstation von Schleich ( 4 -10 Jahre )

) Brettspiel Dodo – Rettet das Wackel-Ei! von Kosmos ( ab 6 Jahre )

) MAN TGS Lkw Straßenreinigung von Bruder ( ab 4 Jahre )

) my world Startpackung „Baustelle“ von Märklin (ab 3 Jahre)

Einen genaueren Eindruck können Sie sich in der Galerie verschaffen.

Bildergalerie TOP 10 Spielzeug 2020 - Die Gewinner 1 von 14 1 von 14 Die Schleichtiere gibt es von Bauernhoftieren bis zu exotischen Dschungelbewohnern. Wie diese hier. Tief im Amazonas-Dschungel liegt die versteckte Dino-Forschungsstation, die die Tiere erforschen und vor dem Aussterben bewahren soll. @ Quelle: Schleich GmbH

Noch mehr Spielzeug-Tipps

Mitte September hatte der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels 39 Favoriten aus den Neuvorstellungen des Jahres herausgesucht, die als besonders vielversprechend galten. Wenn bei den Top10 noch nicht das richtige dabei war, schauen Sie sich doch mal den Kreis der erweiterten Favoriten.

Die Auswahlkriterien waren einfach: Um für die Auszeichnung nominiert zu werden, müssten die Spielzeuge „begeistern, fördern und die Fantasie anregen“, so der BVS. Das hier waren die 39 Nominierten.

Bildergalerie TOP 10 Spielzeug 2020 - Die Nominierten 1 von 61 1 von 61 Der beliebte Brettspielhit in neuem Gewand. Zwei Teams treten gegeneinander an. Dabei muss ein Team Begriffe aufschreiben (die Anfangsbuchstaben geben Würfel vor), die das andere beschreiben und erraten muss. Zeit ist jedoch nur, bis der Gegner die Begriffe aufgeschrieben hat. @ Quelle: Piatnik Deutschland GmbH

Wir haben uns vorweg bereits alle Nominierten angeschaut und unsere persönlichen Favoriten für jede Altersklasse gefunden. Dazu gehörten für die Kleinen der Fisher-Price Traumhäschen Schlafbegleiter (ab 18 Monaten), das Minikart Nighthawk für Actionliebhaber ab sechs Jahren, die Exit-Spiele „Exit Puzzle Kids“ für Kinder ab acht Jahren) und die „Craze Loops Rainbow Box“ für handwerklich Begabte von acht bis 14. Unser letzter Favorit, das Brettspiel „Dodo – Rettet das Wackel-Ei!“ (ab 6 Jahren) hat es auch in die Top 10 geschafft.