Studie: Alleinerziehende weiterhin besonders von Armut betroffen

Gütersloh. Für Alleinerziehende bleibt das Armutsrisiko weiter auf hohem Niveau: 43 Prozent der Ein-Eltern-Familien gelten als einkommensarm, bei Paarfamilien mit einem oder zwei Kindern seien dies nur neun beziehungsweise elf Prozent, teilte die Bertelsmann Stiftung bei der Veröffentlichung der Untersuchung „Alleinerziehende weiter unter Druck“ am Donnerstag in Gütersloh mit. Besonders betroffen seien Frauen - sie stellen 88 Prozent der Alleinerziehenden. Die Corona-Pandemie erhöht die Belastungen für diese Gruppe weiter. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert mehr Unterstützung, die Arbeitskammer des Saarlandes wirksame Reformen.

2019 lebten den Angaben zufolge in Deutschland rund 1,5 Millionen alleinerziehende Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Ihr höheres Armutsrisiko sei nicht auf mangelnde Erwerbstätigkeit zurückzuführen, betonte die Stiftung: Alleinerziehende Frauen gingen häufiger einer Beschäftigung nach als andere Mütter und arbeiteten auch öfter in Vollzeit. Sie leisteten „im Alltag enorm viel und erfahren dafür zu wenig Anerkennung“, sagte der Vorstand der Bertelsmann Stiftung, Jörg Dräger. Oftmals sorgten sie allein für die Kinder und gingen zusätzlich arbeiten.

Alleinerziehende „an den Grenzen ihrer Gesundheit“

Nach Drägers Einschätzung bekommen alleinerziehende Familien die Folgen der Covid-19-Pandemie besonders zu spüren. Die Mütter oder Väter arbeiteten häufig im Niedriglohnbereich und in systemrelevanten Berufen und lebten in beengten Wohnungen. Durch geschlossene Schulen, Kitas und Vereine fehlten den Eltern Entlastungsangebote, erklärte die Stiftung. Dadurch gelangten Alleinerziehende „an die Grenzen ihrer Gesundheit“.

Zur Vermeidung von Kinderarmut empfahl die Bertelsmann Stiftung die Einführung eines Teilhabegeldes, „das finanzielle Leistungen für Kinder bündelt, einfach zu beantragen ist und gerade Alleinerziehende erreicht“. Auch solle die Politik zum Beispiel zusätzliche Anschaffungs- oder Wohnkosten absichern, wenn Kinder in zwei Haushalten lebten. Unterhaltsansprüche Alleinerziehender sollten auf den Staat übertragen werden, damit dieser sie einfordern könne, schlug die Stiftung vor.

Bildung gegen den Armutskreislauf

Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Holger Hofmann, forderte „armutsfeste Löhne und bezahlbaren Wohnraum ebenso wie ausreichende und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie eine stärkere Unterstützung von Alleinerziehenden bei Weiterbildungen oder dem Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt“. „Und da, wo der Staat finanziell einspringen muss, um den Lebensunterhalt zu gewährleisten, braucht es kurzfristig höhere Hartz-IV-Regelsätze“, betonte er. Neben der materiellen Absicherung braucht es dem Kinderhilfswerk zufolge auch einen stärkeren Fokus auf Bildung, um den Armutskreislauf zu durchbrechen. So brauche es in der frühkindlichen Bildung ein Ganztagsangebot, flexible Öffnungszeiten und „hochwertige Bildung“.

Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes, Thomas Otto, warb ebenfalls für flexible und auch kostenlose Betreuungsangebote. Zudem brauche es mehr Aus- und Weiterbildungsangebote sowie passende Arbeitszeitmodelle, zu denen auch das Homeoffice gehöre. „Wir können es uns nicht leisten, so viele Familien am Rande der Gesellschaft allein zu lassen“, betonte Otto. „Neben wirksamen Reformen wie eine Kindergrundsicherung und eine finanzielle Besserstellung dieser Familien brauchen wir auch bessere Erwerbschancen sowohl quantitativ wie auch qualitativ“, erklärte er. Notwendig seien Beratungsangebote für Wieder-Einsteigerinnen aber auch ein auskömmlicher Mindestlohn und eine stärkere Tarifbindung statt Minijobs und Niedriglohn.

Die Studie „Alleinerziehende weiter unter Druck“ wurde von Anne Lenze von der Hochschule Darmstadt im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellt. Die Zahlen zur Einkommensarmut stammen vom Statistischen Bundesamt und datieren von 2019.