Statt Welpe unterm Tannenbaum: Eine Tierpatenschaft als Geschenk-Idee

Anzeige

Anzeige

Hannover. Noch immer sind Hundewelpen, Katzenbabys oder Meerschweinchen ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Wenn das Verschenken von Lebewesen wohlbedacht ist, spricht natürlich nichts gegen das "lebendige Geschenk". Doch viel zu oft werden Tiere nach den Feiertagen wieder abgegeben. Das muss nicht sein und frustriert die Tierheime - natürlich auch die Tiere selbst.

Nachhaltiger und trotzdem zum Wohl des Tieres sind sogenannte Tierpatenschaften. Ob das Hängebauchschwein vom Gnadenhof aus dem Nachbarsdorf, der Straßenhund aus Bulgarien oder Gorillas in Afrika - die Möglichkeiten, Tieren in Not zu helfen, sind mittlerweile breit gefächert.

ZUM THEMA Faire Weihnachten: Diese nachhaltigen Geschenkideen machen nicht nur Ihre Liebsten glücklich

Befristete Patenschaften für Tiere

Der Deutsche Tierschutzbund bietet befristete Patenschaften für jeweils ein Jahr an. Der Verein informiert auf seiner Webseite über die Preise: Bären kosten beispielsweise 19 Euro im Monat, Ziegen oder Schafe fünf Euro. Die Tiere, die für eine Patenschaft infrage kommen, werden mit einem kurzen Steckbrief und Foto vorgestellt und man kann sich ein oder mehrere Tiere aussuchen. "Das Geld aus den Patenschaften wird für Futter, Pflege, und Betreuung der Tiere verwendet und kommt ausschließlich den jeweiligen Tierschutz-Einrichtungen zugute", sagt der Tierschutzbund.

Neben Tieren ist es auch möglich, Projekte zu unterstützen. Als Projekt-Pate kann man beispielsweise einen bayrischen Hunde-Senioren Hof unterstützen oder ein Tierschutz-Zentrum in der Ukraine. Die Projekte finden größtenteils in Deutschland statt - für diejenigen, denen Regionalität am Herzen liegt also das Richtige. Hat man das Projekt oder Tier seiner Wahl gefunden, muss ein Geschenk-Patenformular ausgefüllt werden. Eine Urkunde mit einem Foto des Tieres besiegelt die Patenschaft und lässt sich persönlich an den Beschenkten weiterreichen.

ZUM THEMA Regierung prüft strengere Regeln für Handel mit Tieren

Anzeige

Abenteuer: Jaguar-Pate werden

Exotischer kann eine Patenschaft bei der Natur- und Umweltschutzorganisationen WWF werden. Von den 12 verschiedenen Projekten, die der WWF als Patenschafts-Partner anbietet, sind die meisten nämlich über die Grenzen Europas zu finden. So kann man beispielsweise eine Amazonas-Patenschaft übernehmen, die den Jaguar schützen soll. Als Pate helfe man dem WWF unter anderem bei der Finanzierung versteckter Kameras, die das Verhalten der Tiere erforscht, informiert die Organisation. Eine Patenschaft beginnt beim WWF bei 15 Euro im Monat.

Anzeige

ZUM THEMA Keine Welpen unterm Tannenbaum: Viele Tierheime legen Vermittlungsstopp zur Weihnachtszeit ein

Patenschaft im Tierheim oder Zoo

Greifbarer werden Patenschaften, die vor Ort geschlossen werden - und sind damit vielleicht ein kleiner Kompromiss im Gegensatz zum echten Haustier. Viele Tierparks, Zoos oder Tierheime bieten mittlerweile Patenschaften für Hund, Katze und Kleintiere für wenig Geld im Monat an. Es fließt dann nicht nur Geld in die Fütterung, die Tiere können auch persönlich besucht werden. Die Tierheime freuen sich immer über Gassi-Gänger und Spielpartner für ihre Bewohner.

Oftmals ist es auch möglich, Spenden oder Mitgliedschaften zu verschenken. Ein Gespräch im Tierheim oder Park vor Ort kann bei der Wahl helfen - und so kommt die Hilfe dort an, wo sie am meisten gebraucht wird.

RND/Alice Mecke

Anzeige