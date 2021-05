Seelsorger zum Umgang mit dem Tod: „Trauer und Freude gehören zusammen“

Anzeige

Lachen kann auch in Trauersituationen befreiend sein. Und die Farbe Schwarz ist auch kein alleingültiger und adäquater Ausdruck der Trauer. Diese und viele weitere Erkenntnisse aus seiner langjährigen Praxis als Seelsorger und Sterbebegleiter schildert der Pastor im Ruhestand im Gespräch mit dem RND und in seinem neuen Buch „Trauer und Freude“.

In Trauergruppen geht es offenbar recht lustig zu. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der Raum des Bestattungsinstituts, in dem sich Ihre Gruppen treffen, schallisoliert werden musste, weil dort so oft laut gelacht wurde. Ist es ein Bedürfnis, nach tiefer Trauer zu lachen?

Ja, das ist etwas Ursprüngliches, eine Selbstheilung von Körper und Seele. Der ganze Körper wird aus der Erstarrung herausgeführt. Ich habe oft erlebt, dass Weinen und Lachen ineinander übergehen. Gerade habe ich von einem Menschen gehört, der immerzu gearbeitet hat. Er wollte deshalb in seinem Arbeitsanzug bestattet werden. Da lag er nun in seinem Arbeitsanzug aufgebahrt da, und die Leute sagten: Nun hat er endlich mal Pause! Natürlich haben alle gelacht. Lachen ist etwas Befreiendes. Man kann wieder Atem holen.

Trotzdem steckt die Angst tief in uns, dass Späße angesichts von Tod und Trauer deplatziert und taktlos sind. Man bemüht sich, bei Bestattungen eine ernste Miene zu machen und leise zu sprechen.

Ich finde das schade. Das sind kulturelle Einschränkungen, die aus der Vergangenheit kommen, aus preußischen Traditionen und aus dem Nationalsozialismus. Damit hängt auch zusammen, dass sich einige Menschen hierzulande überhaupt schwer damit tun, Gefühle zu äußern. Ich glaube, dass wir solche unmenschlichen Normierungen hinter uns lassen und etwas Neues ausprobieren können. Als meine Frau starb, habe ich das rote Jackett angezogen, das sie so gerne mochte. Ganz bewusst, um dieses Schwarz zu durchbrechen. Das hat Kopfschütteln ausgelöst. Ich habe gesagt: Das trage ich, damit mich meine Frau schnell findet. (lacht)

Hat sich unsere Trauerkultur in den letzten Jahren verändert?

O ja. Viele Bestattungsinstitute achten inzwischen darauf, die Trauernden zu beteiligen, zum Beispiel, indem sie den Sarg mit Symbolen bemalen lassen, die zum Verstorbenen passen. Andere spielen Musik, etwa freudige Lieder wie „When the Saints Go Marching In“.

Man versucht also, in der Trauer auch Freude anklingen zu lassen. Sind das nicht gegensätzliche Gefühle?

Nein, sie gehören zusammen. Wenn jemand seine Trauer mitteilt und weint, dann ist da zunächst der Schmerz. Aber fast jedes Mal, wenn er in dieser Situation von einem anderen Menschen verstanden wird, kommt ein Lächeln: Er fühlt sich angenommen und erleichtert. Es ist ihm auch wieder möglich zu lachen. Eine Frau hat einmal zu mir gesagt: Ich weiß gar nicht, wo meine Trauertränen aufhören und meine Freudentränen anfangen. Trauer und Freude sind viel stärker miteinander verbunden, als wir denken. Das sind auch dieselben Gehirnareale, die angesprochen werden.

Klaus Onnasch, Jahrgang 1937, ist Pastor im Ruhestand, Trauerbegleiter und Autor. Seit 1977 ist er in der Trauerbegleitung tätig. Gleichzeit engagiert er sich in Partnerschaften mit Regionen in Uganda und der Türkei. 1996 gründete er mit Gleichgesinnten den Interreligiösen Arbeitskreis Kiel, 2006 den Kieler Arbeitskreis Trauerbegleitung. Das Buch „Trauern mit Leib und Seele“, das er gemeinsam mit der Ärztin für psychotherapeutische Medizin, Ursula Gast, verfasst hatte, kam 2019 in der 6. Auflage heraus. Im Frühjahr ist sein neues Buch „Trauer und Freude“ (Klett-Cotta) erschienen. © Quelle: Ev Pagel

Was weiß man aus der Neurobiologie über diese Emotionen?

Einen Menschen zu verlieren, der einem nahe ist, löst einen unheimlichen Stress aus. In dieser Situation kehren wir oft zu urtümlichen Reaktionen zurück, nämlich zu Flucht oder Kampf. Dabei wird das Alarmsystem, das im Hirnstamm weiter unten sitzt, aktiviert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, auf Entspannung umzuschalten. Das Entspannungssystem wird durch bewusste Gefühle wie Trauer und Freude aktiviert.

Viele Leute fühlen sich nach einem schweren Verlust aber wie taub.

Ja, Erstarrung ist wie Flucht und Aggression eine archaische Reaktion. Ursprünglich half sie uns zu überleben, sie ist also durchaus sinnvoll. Wenn die Erstarrung aber länger anhält, dann ist das nicht günstig.

Wie kann man wieder zu Gefühlen zurückfinden?

Indem ich innehalte und spüre: Wo bin ich? Was tut mir gut? Wo möchte ich hin? Manchmal bringt es schon etwas, eine Tasse Tee zu trinken und ruhig ein- und auszuatmen. Es hilft oft, insbesondere auf das Ausatmen zu achten, denn manchmal sind wir voller Luft. Außerdem ist es wichtig, Gefühle mitzuteilen, wenn das möglich ist.

Sie stellen in Ihrem Buch das „Modell des Spielraums“ vor. Was meinen Sie damit?

Trauernde berichten, dass ihre Stimmungen unheimlich schwanken. Bei Kindern ist das noch viel stärker als bei Erwachsenen: Sie spielen lustig und halten plötzlich traurig inne, spielen dann wieder weiter. Dieses Pendeln zwischen unterschiedlichen Gefühlen ist gesund. Oft spürt man den Schmerz ja auch körperlich: Rücken, Bauch, Beine, alles tut weh. Wenn man dann von einem Spaziergang zurückkommt und sich wie befreit fühlt, kann man wieder aufleben. Die Erholung von der Trauer ist genauso wichtig wie die Auseinandersetzung mit ihr. Ich brauche die Entspannung, auch die Ablenkung, um mit meiner Trauer umgehen zu können. So kann man wieder in eine Balance kommen.

Klaus Onnasch: Trauer und Freude. Das eigene Leben nach schwerem Verlust gestalten. Klett-Cotta, 180 Seiten, 20 Euro. © Quelle: Klett-Cotta

Sie sind seit Jahrzehnten Trauerbegleiter. Welche Begegnung hat Sie besonders beeindruckt?

Da gab es zwei. Die eine war eine Frau, die nicht bei ihrem Mann sein konnte, als er starb. Sie hat sich deshalb unendlich gequält. Ich habe die Frau dazu angeregt, sich fest vorzustellen, dass ihr Mann ihr gegenübersitzt und sie sich mit ihm ausspricht. In der Vorstellung hat sich der Mann hinter sie gestellt und sie fest und liebevoll umarmt. Zuerst sind viele Tränen geflossen, dann war große Freude da. Beeindruckt hat mich auch ein alter Herr, der traurig war, weil alle anderen in der Trauergruppe von ihren Verstorbenen träumten, er aber nie. Eines Tages kam er überglücklich in die Gruppe und erzählte: „Heute ist mir meine Frau im Traum erschienen, die ganze Nacht über haben wir Kissenschlacht gemacht. Ich habe auch einen Beweis: Ich hatte beim Aufwachen das Kissen in der Hand. Das hat sie mir zugeworfen.“ Die ganze Gruppe lachte. Es ist der Sinn von Trauerbegleitung, Gefühlen Raum zu geben. Das können wir nicht immer allein.

Wie kamen Sie dazu, sich so intensiv mit dem Thema Trauer zu beschäftigen?

Ich war 23 Jahre Gemeindepastor in Kronshagen (bei Kiel, Red.) und habe das mit großer Freude gemacht, habe aber auch gemerkt, wie unendlich schwer Trauer ist. Deshalb habe ich in der Gemeinde Trauerbegleitung aufgebaut und Trauergruppen angeboten. Dann starb mein Sohn. Da schien mir zunächst mein Leben zu Ende zu sein, es war wahnsinnig. Aus dieser Situation hat mich ein wunderbarer Trauerbegleiter herausgeführt, ein Freund und Kollege. Ich konnte mich mitteilen, er hat mich verstanden und weitergeführt. Daraufhin bin ich von einer Bestattungsfirma gefragt worden, ob ich in der Trauerbegleitung mitarbeiten möchte. Das tue ich bis heute.

Sie haben erzählt, dass auch Ihre Frau gestorben ist.

Ja, das war vollkommen anders als bei meinem Sohn. Ich hatte das große Glück, sie die gesamte Situation über zu begleiten. Meine Frau hatte Krebs und war schließlich in der Palliativstation. Sie hat mir in dieser Zeit von ganz besonderen Erfahrungen erzählt, von einer Himmelsschaukel, auf der sie hin- und herschaukelt, oder einer Blumenwiese, die sich wie eine Scheibe dreht. Das waren wunderbare Bilder, die mir auch gezeigt haben, was ich unter Ewigkeit verstehen kann. Wenn ich an meine Frau denke, ist diese Ewigkeit für mich voll präsent. Sie gibt mir das Bewusstsein einer liebevollen Verbindung zu ihr, meinem Sohn und vielen anderen Verstorbenen. Ich ermutige auch die Trauernden, solche Verbindungen wahrzunehmen und zu gestalten.

Die Beziehungen bleiben also oft über den Tod hinaus bestehen?

Ja. Und das kann sehr bereichernd sein. Um das zu erfahren, ist es so wichtig innezuhalten. Dazu könnte gerade die Zeit der Pandemie Gelegenheit bieten. Vielleicht findet man so auch neu zu Gott und zu dem, was Ewigkeit heißt. Die Trauerfeier des Bundes in Berlin machte Mitfühlen und Solidarität besonders deutlich, sie klang aus mit der Freude als „Götterfunken“.