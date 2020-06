Schüler und Corona: Viele "arbeiten zu Hause nur Arbeitsblätter ab”

Anzeige

Während der Corona-Pandemie hat sich der Schulunterricht geändert. Viele Schüler haben zu Hause mit digitalen Geräten Aufgaben bewältigt. Herr Hüther, was sind die Chancen, was die Risiken dieses digitalen Lernens?

Für Ausbildungszwecke, also auch für die Schule, sind digitale Medien perfekt. Denn was in der Schule stattfindet, hat meiner Meinung nach nichts mit Bildung zu tun, sondern ist nur Ausbildung. Wenn es allein um die Vermittlung von Lerninhalten geht, würde ich sagen: Das geht mit digitalen Medien sogar meistens besser als im klassischen Unterricht.

Warum?

Das Lernen zu Hause mit digitaler Hilfe kann sehr effektiv sein. Das Kind ist der Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Da geht es etwa zehnmal so schnell wie in der Schule. Und die Schüler sitzen nicht mehr so lange rum, sondern haben in ein paar Stunden verstanden, was in der Schule eine Woche dauert. Anschließend können sie Fußballspielen gehen - oder etwas anders machen, das sie für das Leben bildet.

Statt unsere Kinder fürs Leben lernen zu lassen, schicken wir sie wie gehabt in Einrichtungen, die im vorigen Jahrhundert als Ausbildungseinrichtungen entstanden sind - und noch immer genauso organisiert sind wie damals, obwohl wir heute nun wirklich vor anderen Problemen stehen.

Gerald Hüther ist Professor für Entwicklungsbiologie. Er zählt zu den renommiertesten Hirnforschern des Landes. Sein neues Buch „#Education For Future - Bildung für ein gelingendes Leben" ist im Goldmann Verlag erschienen.

Wie sieht denn eine solche „Bildung für das Leben” Ihrer Ansicht nach aus - und wo findet sie statt?

Junge Menschen müssen eine Unmenge für das Leben lernen - aber kaum etwas davon kann man unterrichten. Zum Beispiel die Fähigkeit, Frust auszuhalten und trotzdem dran zu bleiben. Oder die Fähigkeit, Verantwortung für etwas zu übernehmen. Das sind wesentliche Dinge, die ein junger Mensch lernen muss, damit er als Erwachsener zur Gestaltung seines Lebens und des Zusammenlebens mit anderen fähig ist. Im 21. Jahrhundert ist nicht Ausbildung das Problem, sondern diese unmittelbar lebensorientierte Bildung. Für sie haben wir oft kein Gespür, keine konkrete Vorstellung. Statt unsere Kinder fürs Leben lernen zu lassen, schicken wir sie wie gehabt in Einrichtungen, die im vorigen Jahrhundert als Ausbildungseinrichtungen entstanden sind - und noch immer genauso organisiert sind wie damals, obwohl wir heute nun wirklich vor anderen Problemen stehen.

Könnte man mit den Erkenntnissen aus der Corona-Zeit das Bildungssystem revolutionieren und die Kinder auch nach der Krise zu Hause mit digitalen Mitteln weiter lernen lassen?

Das kann man nicht, weil es höchstens ein Drittel der Schüler ist, die mit den jetzigen Umständen gut zurechtkommen. Die anderen zwei Drittel sitzen zu Hause und wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Sie arbeiten blöde Arbeitsblätter ab, die die Lehrer ihnen gegeben haben. Sie können eigentlich überhaupt nicht mehr selbstständig arbeiten. Kein Wunder, dass sie nur darauf warten, dass die Schule weitergeht wie bisher.

Das heißt, es wird nicht zu einer grundlegenden Veränderung im System kommen?

Es wird so laufen wie vorher: Es wird Geld in das Bildungssystem gepumpt, es werden Leitungen gelegt, es werden Arbeitsmittel modernisiert. Das ist rausgeschmissenes Geld. Whiteboards statt Kreide und Tafel: Das braucht doch kein Mensch!

Wie sähe denn Ihrer Meinung nach ein ideales Schulsystem für das 21. Jahrhundert aus?

Das ändert sich ständig. Und deshalb muss es in Schulen vor allem um eines gehen: Kein einziges Kind darf seine angeborene Freude am Lernen verlieren! Wenn ein Kind mit Begeisterung lernt, braucht es sich keine Sorgen zu machen, wenn es noch nicht so richtig Englisch kann oder den Dreisatz noch nicht verstanden hat. Das holt es alles nach. Die Idee, dass wir mit den Dressurmethoden Belohnung und Bestrafung, mit guten und schlechten Zensuren und Zeugnissen, Kinder durch unser Schulsystem treiben, stammt aus dem vorigen Jahrhundert. Die Schüler müssen selbstständig denken können und dürfen nicht von außen zurechtgebogen werden. Weil das noch immer so üblich ist, können sich die meisten Menschen in diesem Land kaum vorstellen, dass man gern und spontan tätig sein kann, geschweige denn: dass man gern lernt!

Und was ist Ihre Vision?

Es könnte doch so sein, dass Kommunen oder Stadtteile sich selbst als Bildungscampus verstehen. Da machen die Schüler einfach bei den Erwachsenen mit. Also etwa beim Tischler, im Büro, bei Presseleuten, aber auch im Beerdigungsinstitut. Das, was früher Schule war, wäre dann nur noch der Ort, an den sie gehen, um sich auszutauschen. Um dieses aus eigener Anschauung und Erfahrung erworbene Wissen miteinander zu teilen.

Hat die Corona-Zeit das Lernverhalten verändert?

In einigen Fällen bestimmt. Schwere Krisen haben auch ihr Gutes. Weil eingefahrene Handlungsmuster, Denkweisen und Strukturen durcheinanderkommen. Das ist die Voraussetzung für eine Neuordnung. Gerade jetzt sehen wir, dass es auch Schüler gibt, die sich aus eigenem Antrieb ganz ernsthaft über das Internet mit Themen beschäftigen. Und wir erleben Eltern, die nicht nur gestresst sind, sondern die neuen Freiräume begrüßen und die Eigenmotivation ihrer Kinder unterstützen. Diese Beispiele machen mir Hoffnung. Diejenigen, die Geschmack am selbstbestimmten Lernen gefunden haben, werden sicher nicht so freudig in den gewohnten Schulalltag zurückkehren.

Haben Sie ein Beispiel?

Ich kenne einen Jungen, der hat sich gerade zu Hause mit der Photosynthese befasst. Dazu gibt es im Internet eine Unmenge von Material. Er hat sich da durchgewurschtelt und immer mehr Interesse an dem Thema entwickelt. Am Ende hat er ausgerechnet, was die Abholzung des Regenwaldes tatsächlich an CO2 freisetzt. So hatte er plötzlich nicht nur verstanden, wie Photosynthese funktioniert, sondern auch viel über die Zusammenhänge ökologischer Systeme und über unser eigenartiges Wirtschaftssystem gelernt. Dieser Junge war im Schulalltag ein eher lustloser Schüler. Aber jetzt, in der Corona-Krise, hat er die digitalen Medien als wunderbare Lernplattformen entdeckt, um sich Wissen selbstbestimmt anzueignen.