Schule und Corona: Engagierte Lehrerinnen verwandeln Schreibtische in Mini-Jeeps

DeLand/Florida. In Florida, einem der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Staaten in den USA, gelten an Schulen strenge Regeln. Schon in der Grundschule hat jedes Kind an seinem Schreibtisch Plexiglaswände nach vorne und zu den Seiten, damit die Schüler nicht durchgängig einen Mundschutz tragen müssen.

In einem zu drei Seiten geschlossenen Plastikkäfig zu sitzen, kann gerade für jüngere Schüler angsteinflößend sein. Die 35-jährige Patricia Dovi und ihre 51-jährige Kollegin Kim Martin wollten das ihren Erstklässlern ersparen. Die “St. Barnabas Episcopal School”, an der die beiden unterrichten, hat für ihre Klassen die Trennwände an allen Schreibtischen installiert. Dovi und Martin jedoch haben sie verwandelt. Denn aus dem Spuckschutz wurden Front- und Seitenscheiben eines Jeeps. Liebevoll haben die beiden Lehrerinnen aus Tonkarton Reifen, Nummernschild, Scheinwerfer und die Front eines Jeeps ausgeschnitten und so den Klassenraum in einen kunterbunten Parkplatz verwandelt.

Die beiden Grundschullehrerinnen Patricia Dovi (links) und Kim Martin (rechts). © Quelle: St. Barnabas School/Kim Martin, Patricia Dovi

“Ich fühle mich sicherer mit den Plastikschilden. Auf der anderen Seite mache ich mir Sorgen um die Kleinen, die in ihren Klassenraum kommen und die Schilde das Erste sind, was sie sehen”, so Dovi im Interview mit dem Insider.

Martin sagte gegenüber CNN, Ziel der Aktion sei es, einen Ort zu gestalten, an dem sich Kinder wohlfühlen können, aber dennoch alle Hygieneregeln eingehalten werden können. Am ersten Schultag begrüßten die Lehrerinnen ihre Schüler mit einem Geschenk: einem Autoschlüssel. “Wir haben ihnen gesagt, dass sie sich wie in einem echten Auto verhalten sollten – im Auto zu bleiben, wenn sie können und eine Maske aufzusetzen, sobald sie aussteigen.” Mit diesem Ansatz würden die Social-Distancing-Regeln zu einem Spiel und kinderfreundlicher.

© Quelle: St. Barnabas School/Kim Martin, Patricia Dovi

Auch Schulleiter Paul Garcia ist begeistert von so viel Engagement: “Die St. Barnabas Episcopal Schule kann sich glücklich schätzen, so innovative und engagierte Lehrer zu haben”, sagte er gegenüber CNN. Und auch Dovi und Martin waren erfreut, wie gut das Konzept bei den Erstklässlern ankam: “Viele Schüler sagten, sie können es gar nicht abwarten, an ihrem Schreibtisch eine Probefahrt zu starten.

Inspiriert wurde der Umbau übrigens von einer Idee aus Texas. Vorschullehrerin Jennifer Pierson verwandelte die Tische ihrer Kids in Mini-Jeeps. Dabei bastelte sie aus Folie die Windschutzscheiben, denn Plastikwände gab es an den Tischen gar nicht.

Viele Lehrer machen sich Gedanken, wie sie die Rückkehr in die Klassen für ihre Schüler angenehmer machen können. In vielen Fällen ist Kreativität gefragt. Die Initiative für das “Schreibtisch-Tuning” kam von den Lehrerinnen selbst. Sie haben für 200 Dollar Materialien gekauft und Dovis Mutter und Tante haben beim Basteln geholfen. Das Geld für die tolle Idee bekommen die Lehrerinnen übrigens von der Schule erstattet.