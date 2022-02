Zeit, ins Gespräch zu kommen: Warum der Elternabend dringend eine Aufwertung braucht

Anzeige

Die Lockdowns während der Corona-Pandemie hatten rückblickend durchaus auch ihre Vorzüge. Die Leere im Terminkalender etwa. Dass vielerorts Elternabende zu den ersten Veranstaltungen zählten, die gestrichen oder in den virtuellen Raum verlegt wurden, hatte sicher nicht nur pandemische Gründe.

Ein Großteil der Bevölkerung hat sich offenbar darauf geeinigt, den Elternabend blöd zu finden. Niemand sagt: „Wow, morgen ist Elternabend. Da freue ich mich drauf!“ Stattdessen rollen wir genervt mit den Augen oder machen uns über die Veranstaltung und die Menschen, die wir dort treffen könnten, lustig. Helikoptereltern versus faule Lehrkraft. So weit das Klischee.

Es ist wichtiger denn je, über das Befinden und die Situation der Kinder zu sprechen

Doch diese Sache mit den Klischees hat so ihren Haken. Denn die Art, wie wir darüber sprechen, wie wir diese Veranstaltung und Elternengagement überhaupt sprachlich rahmen, hindert uns daran, wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei sollten wir genau das tun: miteinander sprechen.

Die Verunsicherung ist enorm. Eltern sorgen sich um das gegenwärtige Befinden der Kinder und die zukünftigen Chancen angesichts drohender Bildungsverluste. Lehrkräfte wiederum stehen vor der Herkulesaufgabe, die Kinder emotional zu begleiten und ihnen gleichzeitig in Sachen Schulstoff alles abverlangen zu müssen. Und dazu immer wieder das Damoklesschwert möglicher Schulschließungen. Darum sind Elternabende, Klassenfeste und andere Zusammenkünfte, notgedrungen auch in virtueller Form, wichtiger denn je.

Expertinnen und Experten sprechen von Erziehungspartnerschaften, wenn sie Eltern, Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte meinen. Und die sind selten ein Bund aus Liebe. Meistens ist es eine Zweckgemeinschaft. Und trotzdem ist sie bedeutsam für das Kind und seinen weiteren Weg — weswegen wir Erwachsenen gut beraten sind, an dieser Beziehung zu arbeiten. Und wie das gelingt, können wir lernen. Hier ein paar Tipps, wie Elternarbeit in Kita und Schule gelingen kann:

1. Gemeinsamkeiten sehen

Die allermeisten Eltern und Lehrkräfte kämpfen für die gleiche Sache: Sie wollen, dass es den Kindern gut geht. Und die wiederum profitieren am meisten davon, wenn Eltern und Pädagogen den Schulterschluss wagen und jeder in seinem Kompetenzbereich das Beste fürs Kind herausholt. Statt sich also an unterschiedlichen Fronten zu sehen, könnten Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte an der gemeinsamen Brücke arbeiten.

2. Schluss mit Helikopterreden

Wir Menschen denken in Schubladen. Das hilft uns dabei, unsere komplexe Welt zu strukturieren. Es kann uns aber auch ganz schön im Wege stehen. Typisch Lehrkraft, typisch Eltern — meist verstehen wir darunter nichts Gutes. Die öffentlichkeitswirksamen Aufreger über vermeintlich faule Lehrkräfte und rotierende Helikoptereltern sind deshalb schädlich, weil sie ein bestimmtes, vorgefasstes und vor allem negatives Bild einer sehr großen Personengruppe rahmen. Inzwischen kreist über Eltern der Helikoptervorwurf, noch ehe sie erste Bedenken äußern konnten. Und Lehrkräfte können kaum noch über Belastungen sprechen, ohne gleich der Larmoyanz bezichtigt zu werden. Statt uns schon vorab ein Urteil zu bilden, brauchen wir ein echtes Interesse am Gegenüber. Anfangen können wir damit, einander einfach mal zuzuhören.

3. Über Selbstverständlichkeiten sprechen

Viele Konflikte entstehen, weil wir Enttäuschung über nicht erfüllte Erwartungen empfinden. Schon wieder hat die Erzieherin kaum ein Wort mit uns gewechselt, schon wieder hat der Lehrer nur einen kurzen Kommentar unter den Aufsatz geschrieben und schon wieder hat sich kein Elternteil fürs Plätzchenbacken gemeldet. Was ein Ärger! Wir sind enttäuscht, verkennen dabei aber unseren eigenen Anteil an der Misere. Vermutlich weil wir das hier denken: „Ist doch selbstverständlich!“ Dabei ist das, was für uns „normal“ ist, für den anderen nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Selbst im gleichen Kulturkreis, sogar in der gleichen Schule können Normvorstellungen ganz schön unterschiedlich sein. Während die Lehrerin der 1a eine zweiseitige Materialliste zum Schulstart austeilt, ist es für die Kollegin der 2b selbstverständlich, den Großteil selbst zu bestellen und den Eltern nur noch den Stiftekauf aufs Auge zu drücken. Halten wir also fest: Die wenigsten Dinge sind selbstverständlich und Gedanken lesen kann tatsächlich niemand. Wollen wir Enttäuschungen vermeiden, müssen wir offen über unsere Erwartungen sprechen.

4. Realistische Erwartungen haben

Darüber zu sprechen ist ein guter Anlass, Erwartungen (an das Gegenüber und an sich selbst) einem Realitätscheck zu unterziehen. Kann ich von einem Lehrer erwarten, dass mein Kind nach sechs Wochen in der Schule perfekt schreiben kann? Wohl kaum! Kann ich von einem Elternteil, das Vollzeit arbeitet, weitere Geschwisterkinder und wohlmöglich noch die kranke Großmutter versorgt, erwarten, dass es jeden Abend noch eine weitere Übungsstunde für die Schule einplant? Ebenfalls nein!

So wie wir unsere eigenen Grenzen anerkennen müssen, so müssen wir sie auch bei unserem Gegenüber sehen – und wahren. Sind Eltern unsicher, ob sie zu viel erwarten oder sich zu viele Sorgen machen, können sie sich mit anderen Eltern austauschen. Teilen auch andere Eltern diese Erwartungen oder auch Sorgen, hat der Realitätscheck die erste Hürde genommen.

Und wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass Elternarbeit nicht immer auf fruchtbaren Boden fällt. Es ist eben eine Zweckgemeinschaft. Sowohl Lehrkräfte, Erzieher als auch Eltern sind daher gut beraten, genau zu überlegen: Was ist uns wirklich wichtig? Gerade wenn die Kommunikation eher schwierig ist, sollten sich die Parteien nur auf die wichtigsten Themen fokussieren. Anders gesagt: Choose your battles.

5. Kommunikationswege eröffnen

Wenn Eltern Glück haben, können sie in der Kita noch auf formlose Tür- und Angelgespräche setzen. Hier können auch Kleinigkeiten auf dem kurzen Dienstweg besprochen werden. In der Schule ist das schon schwieriger. Und seit Corona fast unmöglich. Die meisten Schulgebäude dürfen immer noch nicht von Eltern betreten werden. Damit stehen Mütter und Väter oft vor einem Rätsel: Wann und für welchen Punkt sprechen wir wie mit der Lehrkraft? Hier haben die Schulen und Betreuungseinrichtungen den Auftrag, den Weg zu ebnen. Neben Elternsprechtagen und -abenden müssen sie den Eltern auch andere Gesprächsangebote machen – und direkt auch mitteilen, über welchen Kanal die Lehrkraft zu erreichen ist.

6. Machen wir das Beste draus

Ob wir sie nun ernster oder weniger ernst nehmen: Manchmal sind Elternabende einfach öde. Sie deswegen zu schwänzen, ist natürlich eine Option – aber nicht unbedingt eine gute (siehe Argumente oben). Man kann aber das ein oder andere tun, um den Elternabend aufzuwerten. Wir könnten uns zum Beispiel einbringen mit konstruktiven Vorschlägen. Etwas, das nur unser eigenes Kind betrifft, sollte allerdings mit der Lehrkraft oder Erzieherinnen und Erziehern im persönlichen Gespräch geklärt werden. Aufwertung gelingt auch, in dem wir anders auf den Elternabend blicken. Statt ihn nur als lästigen Pflichttermin zu begreifen, könnte man ihn auch mit etwas Nützlichem verbinden: ein gemeinsames Getränk mit anderen Eltern zum Beispiel. Oder wir gehen gleich mit Partner oder Partnerin gemeinsam hin und buchen den Babysitter für ein paar Stündchen länger als nötig. Der Elternabend als Date – es wäre in den meisten Fällen immer noch besser, als gar nicht hinzugehen.