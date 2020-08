Schriftsteller Jan Weiler über das Altern: “Jetzt erleben wir das erste Mal ein ‘Coming of Age’”

Anzeige

Anzeige

Herr Weiler, Sie sind gerade in Umbrien. In Ihrem neuen Buch “Die Ältern” haben Sie bereits darüber geschrieben, dass damit der allererste Sommerurlaub ganz ohne Ihre Kinder ansteht. Wie urlaubt es sich denn so alleine?

Es ist nicht auszuhalten. (lacht) Ich habe ein bisschen gearbeitet und hatte auch Freunde hier, ich war also nicht die ganze Zeit alleine. Die Kinder kommen aber am Wochenende nach. Die sind natürlich auch sehr gern hier. Die Bücher spiegeln ja nicht in jeder Facette mein wahres Leben.

Dennoch ist es ja so, dass doch recht viele Erwachsene den Moment fürchten, wenn die Kinder flügge werden – und den Wunsch äußern, nicht mehr mit den Eltern in den Urlaub zu fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Klar. Das ist auch in meinem Freundeskreis so. Die Kinder erweitern ihren Radius immer mehr – vom engen Geviert des Laufstalls, bis sie eines Tages so weit weg sind, dass man sie gar nicht mehr erreichen kann. Die wollen das auch gar nicht mehr. Meine Tochter hat bei Whatsapp diese blauen Häkchen ausgeschaltet. Ich sehe also nie, ob sie meine Nachrichten gelesen hat oder nicht. Das macht mich wahnsinnig.

Seit 2005 ist Jan Weiler als freier Schriftsteller tätig. © Quelle: Tibor Bozi

Sind Sie so ein Vater, der immer wieder nachhakt und drängelt, warum sie sich nicht meldet?

Ich versuche, das immer weiter zurückzuschrauben. Am Anfang habe ich das noch getan. Jetzt vertraue ich darauf, dass sie meine Nachricht gelesen hat und sich zu gegebener Zeit äußert. Ich schreibe jetzt nicht mehr empört ‘Hallooooo?’. Das muss man sich irgendwann mal abgewöhnen.

Sie haben ja auch noch einen Sohn. Machen Sie sich da weniger Gedanken, wenn Sie nichts von ihm hören, als bei Ihrer Tochter?

Nein. Überhaupt nicht. Mit meinem Sohn wohne ich ja auch zusammen. Da ist der väterliche Zugriff noch ein bisschen direkter.

Sie schreiben in Ihrem Buch ein wenig überspitzt, dass Sie sich, sollte ihr Sohn einmal ausziehen, an sein Bein klammern werden, um das zu verhindern. Steht das am Ende doch zu befürchten?

Nein, das ist ja Satire. Aber es sind immer Beklommenheit und Sorge da. Irgendwann äußert man die natürlich nicht mehr. Erstens will man sich nicht dauernd zum Horst machen, und zweitens macht so ein Verhalten die Kinder unfrei. Ganz schlimm wäre es, wenn er sagen würde, dass er noch ein Jährchen bleiben will, weil sein Vater sonst durchdreht. Nein. Das verläuft alles in völlig geordneten und normalen Bahnen bei uns, und wenn mein Sohn mit der Schule fertig ist, dann wird er ausziehen. Ganz einfach. Das will er auch.

Wann sind Sie zu Hause ausgezogen?

Anzeige

Ich habe relativ lange bei meinen Eltern gewohnt und bin erst mit 23 Jahren ausgezogen. Mir kam das damals spät vor. Ich habe allerdings auch erst mit 20 Jahren Abi gemacht. Erstens, weil ich spät, also mit knapp sieben Jahren, eingeschult wurde, und zweitens, weil ich eine Ehrenrunde gedreht habe. Und dann gab es ja auch noch den Zivildienst, der damals noch 20 Monate dauerte. Danach erst bin ich in eine WG nach Düsseldorf gezogen.

Mein Sohn hingegen hat jetzt schon mit knapp 18 Jahren mehrfach den Wunsch geäußert, dass er in der Tausendstelsekunde, in der es irgendwie geht, ausziehen und mit seinen Kumpels zusammenwohnen möchte. Selbst wenn er in München studiert, möchte er nicht mehr zu Hause wohnen.

Haben Sie diesen Wunsch persönlich genommen?

Am Anfang ja. Man denkt sich ja, der wohnt hier palastartig. Der hat hier ein eigenes Bad und ein riesiges Zimmer. Er ist eigentlich sehr frei, hat auch viel Besuch. Bei uns ist es schließlich cool.

Die Teenager sind wirklich lustig, lustiger als wir. Jan Weiler, Schriftsteller





Anzeige

Das ließ sich aus Ihrem Buch auch so herauslesen, sofern die beschriebenen Szenen von wilden Partys und Teenagern, die durch Ihr Schlafzimmer aufs Klo laufen, denn authentisch sind. Und Sie immer mittendrin?

Ich versuche immer, ein bisschen Kontakt zu halten. Die Teenager sind wirklich lustig, lustiger als wir. Mit denen zu essen kann 1000-mal unterhaltsamer sein als ein Abend mit Gleichaltrigen zwischen Anfang und Ende 50, die den ganzen Abend langweiliges Zeug reden. Die wesentlichen Entscheidungen unseres Lebens sind nun einmal gefallen. Und das Leben ist dann oft nur noch Wiederholung.

Bei den Jugendlichen weht oftmals noch so ein Hauch von Freiheit mit, oder nicht? Andererseits sind sie heute oftmals auch sehr politisch und vertreten eine klare Meinung.

Die können sehr reflektiert sein und sehr ernsthaft, wenn es um Zukunftsthemen geht. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass sie mit 16 Jahren wählen dürfen sollten. Immerhin haben wir ja bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass es auch eine Menge über 18-Jährige gibt, die mit ihrem Wahlrecht nichts Vernünftiges anfangen können.

Auf eine andere Art sind sie dann aber auch wieder albern und fabelhaft komödiantisch und obendrein sehr dem Zeitgeist verhaftet mit ihrem blöden deutschen Hip-Hop.

Der ja auch durchaus Einzug in Ihre Sprache hält.

Dazu gibt es auch interessante Diskussionen bei uns. Ich bin ja wirklich ein erheblicher Gegner von diesem misogynen und homophoben Deutschrap und dem Frauenbild, das da vermittelt wird. Woraufhin mein Sohn mir das lyrische Ich erklärte. Da sind mein Sohn und ich komplett unterschiedlicher Meinung. Ich finde, man beleidigt Frauen nicht in Liedtexten. Lyrisches Ich hin oder her.

Die Leute sollen meine Geschichten als Kurzgeschichten lesen, das ist mir lieber. Jan Weiler, Schriftsteller





Zurück zu Ihrem Buch. Der Zustand, den Sie in “Die Ältern” beschreiben, wird in der Ratgeberliteratur als Empty-Nest-Syndrom bezeichnet, was sehr pathologisch klingt. Können Sie damit etwas anfangen?

Ich vermeide das. Das ist mir zu küchenpsychologisch. Ich würde solche Begriffe nie verwenden, weil die tatsächlich pathologisch sind. Da kommt man schnell in so ein komisches Ratgeberdeutsch hinein. Die Leute sollen meine Geschichten als Kurzgeschichten lesen, das ist mir lieber. Die können sich damit identifizieren und sollen das auch. Das ist mir sehr recht. Aber ich mag es nicht, wenn etwas so strikt in Schubladen geschoben wird.

ZUM THEMA Lesen lernen: So können Eltern ihre Kinder von Anfang an fördern

Dennoch beinhaltet der Begriff ja auch ein Gefühl der Leere. War das möglicherweise der Anlass für Sie, dieses sehr launige Buch zu schreiben?

Eigentlich nicht. Bei mir ist ja auch noch gar nicht Empty Nest, weil mein Sohn noch da ist. Empty steht im nächsten oder übernächsten Jahr an. Der Anlass war eigentlich, die Chronik fortzusetzen in dieser fiktionalisierten Familiengeschichte. Die hat angefangen bei “Maria, ihm schmeckt’s nicht”. Das ist ja derselbe Erzähler, auch bei den “Mein Leben als Mensch”-Kolumnen, in denen die Kinder noch ganz klein sind, bis hin zu den “Pubertier”-Bänden. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir zum ersten Mal selber ein “Coming of Age” empfinden.

Was ja in den “Ältern” mit Ä deutlich mitschwingt.

Genau. Das war die Idee. Man bleibt noch Eltern mit “E”, aber die Funktion verändert sich. Der Versorgungsvertrag läuft aus, das Erziehungsprojekt ist schon lange beendet. Und jetzt fragt man sich natürlich: “Was ist denn der nächste Vertrag?”

Wie sehr schwingt denn bei dieser Thematik tatsächlich der eigene Alterungsprozess mit, beziehungsweise die Angst davor, sich alt zu fühlen, wenn die Kinder aus dem Haus sind?

Man fühlt sich nicht alt. Das Problem ist eher, dass sich das Gefühl einstellt, von den anderen als alt wahrgenommen zu werden. Ich weiß nicht, was Sie für ein Jahrgang sind, ich bin Jahrgang 1967.

Ich bin etwa zehn Jahre jünger …

Dann gilt für Sie wie für mich, dass Sie popkulturell sozialisiert sind. Sie kennen die Musik- und Modeströmungen der vergangenen 30 Jahre, und Sie können sich erinnern, als in den Neunzigerjahren Nasenpiercings und Arschgeweihe aufkamen. Das heißt, Sie sind eigentlich jung, weil Sie sich nicht an eine Gegenkultur klammern mussten, um sich abzugrenzen. Meine Eltern sind Jahrgang 1937 und 1938, wenn die damals zu Bill Haley oder Elvis Presley gegangen sind, dann war das unerhört.

Ich fühle mich total jung, nicht älter als Ende dreißig, Anfang vierzig. Jan Weiler, Schriftsteller





Revolutionär schon fast …

Aber sicher. In unserer Generation ist es nun eher so, dass Eltern und Kinder gemeinsam auf Konzerte gehen, weil sie die Band beide gut finden. Mein Sohn klaut sich ständig meine Sachen aus meinem Kleiderschrank, der trägt meine Hemden und meine Hosen, auch wenn sie ihm zu groß sind. Ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, Klamotten von meinem Vater zu tragen. Niemals, unter keinen Umständen. Das ist der Riesenunterschied. Ich fühle mich total jung, nicht älter als Ende dreißig, Anfang vierzig. Das entspricht meiner Selbstwahrnehmung. Ich kenne mich mit Computerspielen und Musik aus und kann mitreden.

Empfinden Ihre Kinder Sie auch als jungen Vater entsprechend Ihrer Selbstwahrnehmung?

Natürlich nicht. Wenn sie mich ärgern wollen, nennen sie mich Opa, weil ich leider schlecht höre. Damit ziehen sie mich dauernd auf. Das ist wirklich total doof. Sie empfinden mich auch dahingehend als abgehängt, weil ich bei der sogenannten Meme-Kultur nicht mitmache. Das ist mir einfach nicht wichtig. Auf der anderen Seite sehen sie auch andere Eltern, und wie die sich verhalten und leben, und dann finden sie uns doch wieder vergleichsweise cool.

Grundsätzlich ist es aber doch schon auch wichtig, sich als Eltern von den eigenen Kindern im Verhalten abzugrenzen?

Das ist auf beiden Seiten geboten. Die Kinder müssen sich ja ebenso von den Eltern abgrenzen. Früher ging das recht einfach über Äußerlichkeiten. Ohrringe rein, ein paar Risse in der Hose und Haare blondiert. So konnte man die Eltern komplett auf die Zinne treiben. Da war die Abgrenzung total leicht. Heute ist das ganz schön schwer. Da muss man sich als Kind schon etwas einfallen lassen, das die Eltern noch nicht kennen. Und dann kommt der Vater rein und sagt: “Übrigens, da in deinem Hip-Hop-Lied, da ist ein Sample aus einem Soulklassiker von 1969. Alles schon mal da gewesen.” Meinen Sohn nervt das richtig.

Die Kinder heute sind ganz schön gekniffen, was die Zukunft anbelangt. Jan Weiler, Schriftsteller





Könnte diese große Schnittmenge mit den eigenen Kindern, die Sie oben beschreiben, ein Grund dafür sein, dass es Eltern heute schwerer fällt, ihre Kinder loszulassen?

Da kann ich nicht für andere sprechen. Ich finde es emotional schwer, weil ich so ein sentimentaler Sack bin. Ich weiß nur, dass die Kinder heute ganz schön gekniffen sind, was die Zukunft anbelangt. Die müssen sich auf diese jahrelangen Existenzen als unbezahlte Praktikanten einlassen und diesen ganzen Konsumbeschiss ertragen, der an ihnen verübt wird. In dem Punkt hatten wir es damals leichter. Da gab es Puma und Adidas. Heute können die aus 3825 Marken wählen. Ganz schön anstrengend.

Sie leben ja nach der Trennung mit Ihrem Sohn in einer WG und Ihre Frau bis vor Kurzem mit Ihrer Tochter, die bereits ausgezogen ist. Wie klappt dieses Modell?

Es gibt ja heute im Vergleich zu früher 130 Trillionen Formen des Zusammenlebens und Nichtzusammenlebens. Wir haben uns für dieses Modell entschieden. Und das klappt sehr gut. Wir leben beide sehr zentral in München, und unser Sohn braucht mit dem Skateboard nur wenige Minuten von einer Wohnung zur anderen.

Die größte Herausforderung besteht darin, auf der einen Seite die Kinder zu lassen, sie von selber groß werden zu lassen. Und dabei gleichzeitig darauf zu achten, dass der Wertekompass übermittelt wird. Jan Weiler, Schriftsteller





Was war rückblickend für Sie die größte Herausforderung am Vatersein?

Die größte Herausforderung besteht darin, auf der einen Seite die Kinder zu lassen, sie von selber groß werden zu lassen. Und da nicht dauernd reinzuballern mit irgendwelchen moralischen oder sozialen Inanspruchnahmen und Diskussionen. Und dabei gleichzeitig darauf zu achten, dass der Wertekompass übermittelt wird. Man kann nicht gleichzeitig sagen “Ich misch mich da nicht ein, mach du dein Ding” und auf der anderen Seite Äußerungen oder Taten zulassen, die man nicht richtig oder gut findet. Und das auszutarieren ist ganz schön schwer.

Zumal viele junge Menschen heute ja auch schon wie ausgereifte Persönlichkeiten auftreten, beziehungsweise sehr früh schon sehr erwachsen wirken.

Das müssen sie ja auch sein. Die werden ja medial derartig beschossen, dass man nur darauf vertrauen kann, dass sie die Werte der Eltern automatisch übernehmen. Aber wenn sich die Eltern nicht ununterbrochen anbrüllen, dann werden das die Kinder auch nicht machen. Dann werden sie in einer relativ ruhigen und achtsamen Auseinandersetzung auch einen Wert sehen.

Das wird natürlich ungleich schwerer, wenn noch eine Trennung hinzukommt.

Das muss man eben so gestalten, dass sie nicht das Gefühl bekommen, da findet jetzt gerade die Schlacht von Verdun statt. Das ist total wichtig. Denn die Schlacht von Verdun miterlebt zu haben macht einen sicher nicht friedlicher.

Haben Sie noch einen Tipp für Eltern, die dem Auszug ihrer Kinder mit Unbehagen entgegensehen?

Man muss, glaube ich, wenn man manchmal ein bisschen sentimental wird oder geknickt darüber ist, einfach den alten Bundesliga-Trainer-Satz von Dragoslav Stepanovic wieder hervorholen: “Lebbe geht weider!”. Diese Aufgabe, die man da mit den Kindern bekommen hat, die darf man ja nicht als Lebenszweck begreifen. Das ist eine biografische Phase, genauso wie das Kindsein oder die Pubertät. Und die hat eben irgendwann mal ein Ende. Deswegen ist man ja trotzdem noch Eltern. Auch wenn man dann stärker auf sich selbst zurückgeworfen ist und sich fragen muss: “Was mache ich denn jetzt?”

Diese Eltern, die ihre Kinder dann noch mit über 30 Jahren beim Kauf einer Couchgarnitur beraten, furchtbar. Oder Mütter, die das kalte Grausen kriegen, wenn die Schwiegertochter einen Apfelkuchen backt, weil die das ganz anders macht, und dann schlimmstenfalls noch sagen: “Also, ich weiß ja nicht, ob unser Sohn das so mag.” Da muss man irgendwann mal drüber hinweg.

Jan Weilers “Die Ältern” erscheint am 31. August 2020 im Piper-Verlag und ist für 15 Euro erhältlich. © Quelle: Piper Verlag GmbH

Wie stellen Sie sich denn die Zukunft mit Ihren Kindern vor, wenn beide das elterliche Heim verlassen haben?

In gelassener Distanz. Die können immer kommen, dann verbringt man die Zeit anders miteinander als früher. Da ist man dann irgendwann auf Augenhöhe und hat vielleicht mal eine längere Zeit gar keinen Kontakt, denkt sich aber: “Das ist ja auch ganz schön, dann kann ich mich mit anderen Dingen befassen!”

Und ehe man sichs versieht, befindet man sich in der Großelternphase …

Darüber denke ich überhaupt nicht nach. Da schließt sich wieder der Kreis zum Anfang. Dafür fühle ich mich in meiner Selbstwahrnehmung viel zu jung. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich jetzt so ein Kleinkind auf dem Knie habe und es mit kleingeschnittenen Nektarinen füttere. Dafür ist mir das Füttern meines Sohnes noch viel zu präsent, als dass ich mir jetzt schon vorstellen könnte, dass der jetzt mit seinem Sohn bei mir zu Besuch käme. Ganz komisch.