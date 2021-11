„Generation lebensunfähig“: Warum jedes vierte Kind unglücklich ist

Anzeige

Anzeige

Übersättigung, Unsicherheit, Überbehütung: In seinem Buch „Generation lebensunfähig“ stellt der Psychologe Rüdiger Maas vielen Eltern ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Im Interview spricht er über „alte“ und verunsicherte Mütter und Väter, die Fallstricke digitaler Medien und die mangelnde Frustrationstoleranz unserer kleinen „Prinzessinnen und Prinzen“.

Herr Maas, den Deutschen geht es so gut wie noch nie. Trotzdem sagen Sie, jedes vierte Kind sei unglücklich. Wie passt das zusammen?

Die meisten Kinder wachsen in absolutem Wohlstand auf. Ein Mehr kann sie gar nicht mehr glücklicher machen, ein Weniger allerdings sehr wohl unglücklich. Entscheidender ist aber eine zweite Ursache: Jede elfte Frau ist mittlerweile über vierzig, wenn sie ihr erstes und oftmals einziges Kind bekommt. Diese „alten“ Väter und Mütter haben ständig Angst, etwas falsch zu machen. Ihre Unsicherheit hat zur Folge, dass sie umgehend Google konsultieren, sobald etwas nicht der Norm entspricht oder Fragen aufwirft, weshalb sie dazu neigen, ihre Kinder zu sehr zu behüten.

Anzeige

Rüdiger Maas hat in Deutschland und Japan Psychologie und Philosophie studiert. Er ist Gründer des Instituts für Generationenforschung. Schwerpunkte seiner Forschung liegen auf der gegenseitigen Beeinflussung der Generationen, etwa in der Erziehung, aber auch beim Umgang miteinander in Unternehmen oder in der Gesellschaft. © Quelle: Rüdiger Maas

Das Smartphone ist bei vielen Menschen mittlerweile so etwas wie ein weiterer Körperteil. Was heißt das für den Nachwuchs?

Ein großer Anteil der Kita-Kinder darf sich regelmäßig auf den Smartphones der Eltern Videos anschauen, weshalb sie schon sehr früh eine entsprechende Bindung entwickeln. Viele Eltern sind regelrecht stolz, wenn ihre Kinder bereits als Baby das „Wischen“ beherrschen. Damit beginnt die Abhängigkeit der Generation Alpha vom Smartphone. Ohne dieses Gerät werden die Jungen und Mädchen ihren Alltag nicht mehr bewältigen können.

Sie legen in Ihrem Buch ein besonderes Augenmerk auf die Angewohnheit der meisten Eltern, Fortschritte ihres Kindes in Fotos und Videos festzuhalten. Warum halten Sie das für problematisch?

Anzeige

Auf diese Weise wächst eine Generation heran, deren erstes Lebensjahrzehnt quasi komplett dokumentiert worden ist. Allerdings machen wir die Fotos in der Regel nur bei positiven Momenten. Rückblickend kann auf diese Weise ein verzerrtes Bild der eigenen Kindheit entstehen. Wenn die Jungen und Mädchen später zurückblicken, werden sie sich fragen, warum ihre Gegenwart so trist ist, während sich doch in jungen Jahren ein Höhepunkt an den anderen gereiht hat.

Jede elfte Frau ist mittlerweile über vierzig, wenn sie ihr erstes und oftmals einziges Kind bekommt. Diese „alten“ Väter und Mütter haben ständig Angst, etwas falsch zu machen.

Anzeige

Was ist mit subjektiven Erinnerungen?

Das autobiografische Gedächtnis ändert sich ständig, deshalb stimmt unser Bild von der Kindheit mit der Wirklichkeit oft nur bedingt überein. An die Zeit vor dem dritten Lebensjahr können wir uns bewusst überhaupt nicht erinnern. Außerdem ist das Gedächtnis kein fotografischer Speicher. Was wir für Erinnerungen halten, ist eine Mischung aus Erlebnissen, die wir wahrgenommen haben, und Dingen, die wir hinzufabuliert haben.

Was heißt das für diese Kinder, wenn sie in die Schule kommen, eine Ausbildung absolvieren oder eine Universität besuchen?

Anzeige

Ihr Erfahrungsschatz ist verstärkt positiv geprägt, aber die Realität ist nun mal für niemanden nur positiv. Wenn sie scheitern, nehmen sie das daher viel intensiver wahr als die Generationen vor ihnen. Wegen ihres unrealistischen Selbstbildes können sie außerdem unmöglich selbst dafür verantwortlich sein. Schuld sind also immer die anderen: Lehrer, Arbeitgeber, Dozenten.

Produzieren jetzige Eltern mit der permanenten digitalen Spiegelung ihrer Kinder also eine Generation von Narzissten?

Nein, im Gegenteil. Die Anzahl der Menschen mit dieser Form von Persönlichkeitsstörung, die ich bei Kindern übrigens nie diagnostizieren würde, ist sogar rückläufig. Aber diese Eltern produzieren lauter Prinzen und Prinzessinnen. Ihre Kinder haben nie gelernt, geduldig auf etwas zu warten, weil ihre Wünsche ständig und sofort erfüllt worden sind, jedenfalls im Vergleich zu früheren Generationen. Sie sind nicht in der Lage, Kompromisse einzugehen oder Probleme selbst zu lösen, weil ihre überbehütenden Eltern alle Hindernisse aus dem Weg geräumt haben.

Diese Eltern produzieren lauter Prinzen und Prinzessinnen. Ihre Kinder haben nie gelernt, geduldig auf etwas zu warten, weil ihre Wünsche ständig und sofort erfüllt worden sind, jedenfalls im Vergleich zu früheren Generationen.

Sind das nicht denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Beziehung?

Das muss gar nicht der Fall sein. Aber wenn die Beziehung zerbricht, trifft das diese Menschen viel stärker als zum Beispiel die Generation ihrer Eltern. Jugendliche werden vermehrt mit Liebeskummer schlechter fertig, weil sie für solche Situationen auf ein viel geringeres Spektrum an Bewältigungsstrategien zurückgreifen können.

Anzeige

Wie wird eine Gesellschaft aussehen, die maßgeblich von der Generation Alpha bestimmt wird?

Diese Menschen wollen sich nicht von der Masse abheben, sondern ein möglichst perfekter Teil des Mainstreams sein. Wir werden einen höheren Moralanspruch und ein größeres Streben nach sozialer Erwünschtheit haben. Auf der anderen Seite wird es weniger Empathie geben, weil die digitale Welt, in der diese Generation aufwächst, eine nüchterne Welt ohne emotionale Aufladung ist. Schulhofprügeleien nehmen zwar insgesamt ab, aber es lässt sich oft beobachten, dass die Kinder nicht aufhören, wenn ihr Gegner wehrlos am Boden liegt.

Es wird weniger Empathie geben, weil die digitale Welt, in der diese Generation aufwächst, eine nüchterne Welt ohne emotionale Aufladung ist.

Rüdiger Maas gilt dank zahlreicher Fachbücher und Vorträge als bekanntester Generationenforscher Deutschlands. Sein Institut hat kürzlich die erste repräsentative wissenschaftliche Studie in Deutschland über die Generation Alpha veröffentlicht. Am 16. November ist sein Buch „Generation lebensunfähig. Wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden“ erschienen (Yes-Verlag, 224 Seiten, 19,99 Euro). © Quelle: Yes Verlag

Viele Eltern möchten gern die besten Freunde ihrer Kinder sein. Was ist daran verkehrt?

Kinder wechseln einen Großteil ihrer Freunde spätestens alle fünf Jahre, sie werden in ihrem Leben garantiert genug Freunde haben; aber Eltern haben sie nur einmal. Eltern dürfen ruhig auch mal Abgrenzungsobjekte sein. Wer waren denn die Lehrer, die uns geprägt haben? Doch nicht die, die unsere Freunde sein wollten und uns viel zu gute Noten gegeben haben, sondern die, die souverän aufgetreten sind, die uns gefordert haben, vor denen wir Respekt hatten; bei denen war eine gute Note viel mehr wert.

Mehr Herz statt Kopf

Rüdiger Maas empfiehlt Eltern bei der Erziehung weniger Kopf und mehr Herz: „Eine Mischung aus Bauchgefühl und gesundem Menschenverstand, losgelöst von gesellschaftlichem und digitalem Druck.“ Sie sollten auf die Bedürfnisse der Kinder dem jeweiligen Alter entsprechend eingehen, aber gleichzeitig Grenzen setzen: „Souverän agieren und dem Kind Strukturen geben und Freiräume lassen.“ Es sei zudem keineswegs nötig, ständig den Entertainer zu spielen: „Die Kinder dürfen ruhig auch mal Langeweile aushalten“; und vor allem ihre eigenen Erfahrungen machen. Eltern sollten auf Ratgeberbücher und Google verzichten und stattdessen überlegen, „was sie selbst als Kinder gut und richtig fanden. Dann werden sie sich daran erinnern, dass sie nicht permanent mit Geschenken zugeschüttet worden sind und trotzdem eine schöne Kindheit hatten. Es wird ihnen wieder einfallen, dass es ganz normal war, auf besondere Geschenke bis Weihnachten warten zu müssen; und dass die Freude dann umso größer war.“