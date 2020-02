Anzeige

Sie haben lustige Namen wie “Drück mich”, “Fruchtbar” oder “Freche Freunde” und sind bei Kindern äußerst beliebt. Die Rede ist von Fruchtpüree in weichen Kunststoffbeuteln, auch Quetschies genannt. Für viele Eltern sind die kleinen Beutel eine große Hilfe, etwa wenn die Kinder sich weigern, frisches Obst zu essen oder um sie zu beruhigen, wenn sie in der Karre quengelig werden. Praktisch für unterwegs sind sie sowieso. Aber sind Quetschies wirklich so gesund wie ihr Ruf? Die Stiftung Warentest sagt: überwiegend nicht.

Zuckergehalt vergleichbar mit dem von Cola

Quetschies werden häufig aus Äpfeln, Bananen oder Beeren hergestellt. Einige Sorten enthalten jedoch auch Joghurt, Getreide oder Kekse. Die Stiftung Warentest hat die Inhaltsstoffe von 27 Fertig-Quetschies unter die Lupe genommen und auf ihren Kaloriengehalt, Zuckeranteil und Preis hin verglichen.

Obwohl viele Hersteller damit werben, dass die Quetschies ohne Zuckerzusatz auskommen, liegt der Zuckergehalt von 100 Gramm Fruchtpüree durchschnittlich bei elf Gramm. Das ist vergleichbar mit der Zuckermenge, die sich in klassischer Cola befindet. Laut den Warentestern handelt es sich im Falle der Quetschies zwar nicht um zugesetzten Zucker, doch die großen Mengen an natürlichem Fruchtzucker machen die Fruchtpürees ungesünder als frisches Obst. Als Snack zwischendurch stellen die kindgerechten Quetschbeutel aber eine kalorienarme Alternative zu Schokoriegel und Pudding dar.

Quetschbeutel sind schlecht für die Zähne

Doch die handlichen Fruchtbeutel haben ein weiteres Manko: Kinder, die häufig an den Quetschies nuckeln, haben ein höheres Karies-Risiko. Die Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) rät generell von den Beuteln ab und empfiehlt, Kleinkindern und Babys Stücke von Apfel oder Karotte anzubieten, um die Kaumuskulatur zu trainieren.

Besser als das Nuckeln an den Plastiköffnungen sei es, das Fruchtpüree – genau wie Baby-Gläschen – über einen Löffel zu füttern. Was zu Hause ein nützlicher Tipp ist, bereitet beim Unterwegsverzehr jedoch etliche Schwierigkeiten. Im Vergleich zum Fruchtmus aus Gläschen gehen die Varianten im Beutel außerdem ganz schön ins Geld. 100 Gramm kosten zwischen 40 Cent und 1,10 Euro.

Beutel zum Selbstbefüllen sind günstiger

Fertig-Quetschies verursachen außerdem jede Menge Müll. Die wiederverwendbare Variante ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern lässt sich auch mit selbst zubereitetem Fruchtmus befüllen. Auch die wiederverwendbaren Quetschies wurden von der Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Ihr Urteil: Die wiederverwendbaren Beutel bieten eine umweltschonende und günstige Alternative zu Fertig-Quetschies. Sie sparen Müll und Eltern können so selbst entscheiden, was in das Fruchtmus kommt.

Wer Fruchtpüree selber machen will, sollte sich am besten für Beeren entscheiden, denn diese enthalten von Natur aus wenig Zucker. Mit Heidelbeeren, Himbeeren oder Erdbeeren können Sie einfach hochkalorisches Obst wie Äpfel und Bananen umgehen. Zusätzlich zum Obst können zwei Esslöffel Haferflocken in den Mixer gegeben werden. Das selbstgemachte Mus ist jedoch nicht so lange haltbar. Was nicht innerhalb eines Tages aufgebraucht wird, sollte eingefroren werden. Bei minus 18 Grad ist das Fruchtmus drei Monate lang haltbar.