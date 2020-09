Psychologin zu Filizid: “Mütter, die ihre Kinder töten, wollen ihnen oft Leid ersparen”

Anzeige

Anzeige

Eine Mutter soll in Solingen fünf ihrer Kinder getötet haben. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass die Kinder im Alter von einem bis acht Jahren betäubt und erstickt wurden. Die Mutter hätte laut den Ermittlern aus einem Zustand der emotionalen Überforderung heraus gehandelt. Die Frage nach den Hintergründen der Tat ist jedoch weiter ungeklärt. Im RND-Interview erklärt Kriminalpsychologin Lydia Benecke, wie es dazu kommen kann, dass Mütter ihre Kinder töten, und was falsch verstandene Fürsorge damit zu tun hat.

Frau Benecke, wie kann es dazu kommen, dass Eltern ihre eigenen Kinder töten?

Die internationale Forschung zeigt, dass dieses Phänomen auf der ganzen Welt zu finden ist. Es gibt jedoch unterschiedliche Hintergründe für die Tat. Beim altruistischen Filizid – so heißt die Tötung des eigenen Kindes in der Fachsprache – haben Eltern eine tiefe und liebevolle Beziehung zu ihrem Kind. Sie wollen es nicht allein zurücklassen, wenn sie nicht mehr existieren. Sie sind überzeugt, dass dem Kind sehr viel Leid bevorstehen würde, und sie wollen es davor bewahren, indem sie es töten. Und obwohl man bei einer solchen Tat vermuten würde, dass der Täter sein Kind gar nicht liebt, ist genau das Gegenteil der Fall. Diese Menschen sind emotional sehr stark mit ihren Kindern verbunden und glauben, dass sie sie durch eine solche Tat retten und schützen würden – was natürlich eine komplette Fehlwahrnehmung der Realität ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Paradoxe an diesen altruistischen Täterinnen ist ja, dass sie glauben, besonders fürsorglich zu handeln. Lydia Benecke, Kriminalpsychologin

Bei akuten psychotischen Filiziden können hingegen Wahnvorstellungen – wenn jemand Halluzinationen hat, Stimmen hört oder Dinge sieht – zu einer Tötung führen. Außerdem gibt es die Gruppe der tödlichen Misshandlungen. Hier sterben Kinder an den Folgen von Misshandlungen, Vernachlässigung oder dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Letzteres sind Eltern, die ihre Kinder künstlich krank machen, um so Aufmerksamkeit zu erregen. Einige wenige dieser Personen würden so weit gehen, den Tod ihres Kindes billigend in Kauf zu nehmen. Als weiteres Motiv ist noch die Tötung ungewollter Kinder zu nennen, zum Beispiel wenn sie der Lebensplanung der Mütter vermeintlich im Weg stehen. Diese Form kommt vor allem kurz nach der Geburt vor. Zuletzt ist auch ein Mord aus Rache denkbar, der dazu dient, den Partner im Zuge einer Trennung zu verletzen. Diese Form kommt jedoch bei Frauen äußerst selten vor.

Anzeige

Dabei spielen also häufig psychische Erkrankungen eine Rolle?

Ja, diese Taten kommen zum Beispiel im Zusammenhang mit depressiven oder psychotischen Erkrankungen vor. Allerdings ist eine depressive Erkrankung kein hinreichender Grund, das sei an dieser Stelle gesagt. Sie kann nur im Zusammenspiel mit anderen Gründen den Handlungsspielraum weniger Menschen so weit einschränken, dass sie glauben, der Tod wäre wirklich der einzige Ausweg für sie und ihre Kinder. Auch psychotische Wahnvorstellungen können eine Rolle spielen. Es gibt einen sehr bekannten Fall aus den USA, bei dem eine Mutter ihre Kinder getötet hat, weil sie der Überzeugung war, der Teufel würde die Seelen ihrer Kinder holen. Während eines starken Schubs dieser Wahnvorstellung hat sie ihre Kinder getötet, weil sie glaubte, es wäre die einzige Möglichkeit, sie vor der Hölle zu bewahren. Die Mutter war also nicht mehr in der Lage, die Realität richtig wahrzunehmen. Wir reden hier also von Personen, die in einem Zustand sind, der sich bereits weit außerhalb dessen befindet, was sich ein normaler Mensch auch nur ansatzweise vorstellen kann.

Anzeige

Ist der Mord aus Fürsorge denn typisch für Mütter, die ihre Kinder töten?

Der Glaube, dass man den Kindern mit dem Tod Leid ersparen würde, ist tatsächlich der häufigste Grund. Zum Beispiel auch dann, wenn die Mutter ihren Suizid plant und Angst hat, dass die Kinder nach ihrem Tod nicht mehr versorgt werden können. Es gibt sehr unterschiedliche Fürsorgemotive, aber sie kommen bei Frauen am häufigsten vor.

Psychische Auffälligkeiten können dazu führen, dass eine Person dann eine Entscheidung trifft, die die meisten Menschen in einer schwierigen Lebenssituation nicht treffen würden. Lydia Benecke

Die Mutter hat nach der mutmaßlichen Tat versucht, sich selbst umzubringen. In diesem Zusammenhang wird auch von erweitertem Suizid gesprochen. Was hat es damit auf sich?

Häufig endet eine solche Tat auch mit dem Selbstmord der Mutter. Laut einer internationalen Auswertung haben sich bis zu 29 Prozent der Mütter nach der Tötung ihrer Kinder selbst umgebracht. Der versuchte Suizid kommt sogar noch etwas häufiger vor. Dabei spielt auch der sogenannte erweiterte Suizid eine Rolle. Bei dem versucht die Mutter nicht nur sich selbst, sondern auch die Kinder zu töten, weil sie glaubt, dass sie damit ihrer elterlichen Fürsorge gerecht wird und das Kind nicht in einer perspektivlosen Situation zurücklässt. Wenn die Mütter einen solchen Suizidversuch überleben, sagen sie danach häufig, dass sie eine besonders starke Bindung empfunden haben und das Kind als Teil von sich sehen. Sie glauben, dass sie diesen Teil von sich nicht zurücklassen können. Und sie sind überzeugt, dass sie mit dem Mord genau das Richtige tun – das ist eben das Tragische an dieser Fehlentscheidung.

Nach Ansicht der Ermittler war die Mutter emotional überfordert. Kommt Hilflosigkeit als denkbares Motiv auch infrage?

Faktoren wie Überforderung, Isolation oder Alkohol- und Drogenmissbrauch spielen bei den Hintergründen solcher Taten in unterschiedlicher Konstellation immer wieder eine Rolle. Es gibt aber viele Menschen, die sich überfordert oder isoliert fühlen und sich fragen, wie es weitergehen soll. Die meisten dieser Menschen schaffen es trotzdem, zu erkennen, dass so eine Tat keine vernünftige Entscheidung wäre. Psychische Auffälligkeiten können aber dazu führen, dass eine Person dann eine Entscheidung trifft, die die meisten Menschen in einer schwierigen Lebenssituation nicht treffen würden. Es ist immer eine Mischung von vielen Faktoren, die ab einem gewissen Punkt zu einer Entscheidung führt, die niemand von uns nachvollziehen kann. Es ist ein Zustand, in den sich ein gesunder Mensch nicht hineindenken kann.

Es liegt einfach eine komplett verzerrte Wahrnehmung vor, die nicht mit unserer objektiven Realität vereinbar ist. Lydia Benecke

Denken Sie, dass es Frauen in einer solchen Verzweiflungssituation an mütterlichen Gefühlen fehlt?

Das Paradoxe an diesen altruistischen Täterinnen ist ja, dass sie glauben, besonders fürsorglich zu handeln. Da ist eine gewaltige Kluft zischen dem, was die Täterinnen fühlen und denken, und dem, wie wir die Tat von außen bewerten. Natürlich würde man sagen, dass eine Mutter ihre Kinder nicht töten darf. Die subjektive Realität einer solchen Frau ist aber, dass die denkt, sie schütze ihre Kinder damit. Deshalb ist es schwierig, hier von mütterlichen Gefühlen zu sprechen. Es liegt einfach eine komplett verzerrte Wahrnehmung vor, die nicht mit unserer objektiven Realität vereinbar ist. Und das ist es, was so schwer zu ertragen ist.

ZUM THEMA Fünf tote Kinder in Solingen: Experte glaubt an Überforderung der Mutter

Wie lassen sich solche Taten vorab erkennen?

Wenn die Mütter an psychotischen Wahnvorstellungen leiden, handelt es sich häufig um eine sehr spontane Tat, bei der es vorher keine klaren Anzeichen gab. Mütter, die hingegen eine suizidal-depressive Weltsicht haben, planen die Tat in der Regel sorgfältig, weil sie sich bereits über einen längeren Zeitraum mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Da muss man im Einzelfall sehr genau hinschauen und sich fragen, welche Verhaltensweisen und Äußerungen es gab.

Also gibt es auch eine Chance, die Tat zu verhindern?

Man kann aus der Statistik eventuell Schlussfolgerungen ziehen. Wenn Mütter bereits professionelle Hilfe suchen und jemandem mitteilen, dass sie überfordert oder depressiv sind und Suizidgedanken haben, dann ist das eine Chance. Der Berater sollte bei Suizidgedanken nachfragen, wie die Mütter in Bezug auf ihre Kinder denken und was mit ihnen nach einer solchen Tat geschehen würde. Es ist wichtig, empathisch darauf einzugehen. Wenn Hilfe gesucht wird, sollten professionelle Helfer Fragen nach den Kindern stellen und den Müttern Hilfe anbieten. Ob das Erfolg hat, hängt aber vom Einzelfall ab.