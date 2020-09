Polizei rät Eltern: Kinder sollen eigenständig zu Fuß zur Schule

Anzeige

Hamburg. Schulbehörde, Polizei und die Unfallkasse Nord haben Eltern von Grundschülern aufgefordert, ihre Kinder eigenständig zur Schule laufen zu lassen. “Geben Sie Ihren Kindern die Chance, selbst Erfahrungen zu machen, daraus zu lernen und das nötige Selbstbewusstsein für eine sichere Verkehrsteilnahme zu erwerben”, erklärte der Leiter der Verkehrsdirektion Hamburg, Ulf Schröder, am Sonntag zum Auftakt der dreiwöchigen Aktion “Zu Fuß zur Schule” an vielen Grundschulen an diesem Montag. Bis zu den Herbstferien können die Kinder bei der Aktion Stempel sammeln und sich einen kleinen Preis verdienen.

Kinder sollen sicheres Verhalten im Straßenverkehr trainieren

"Sicheres Verhalten im Straßenverkehr kann unser Nachwuchs nur trainieren, wenn er sich auch selbstständig im Straßenverkehr bewegt", betonte die Polizei. Gleichzeitig kündigte sie an, vor Schulen weiterhin Geschwindigkeitskontrollen zu machen und die Fahrer sogenannter "Elterntaxis" für Gefahren zu sensibilisieren, die von Autos im Schulumfeld ausgehen.