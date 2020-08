Maskenpflicht im Unterricht – der Weg des geringsten Widerstands

Anzeige

In einer Woche startet in Nordrhein-Westfalen wieder die Schule – und die Kinder und Jugendlichen werden einen langen Atem haben müssen. Denn zunächst bis Ende August müssen Kinder ab Klasse fünf selbst im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Grundschüler müssen zumindest auf den Schulhöfen mit Masken spielen, sie dürfen den Stoff erst absetzen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Doch die Maske dient eben nicht nur dem Schutz, sie verdeckt auch das eine oder andere politische Versäumnis.

Die Maskenpflicht an Schulen kann durchaus weitreichende Folgen haben und darf als Anordnung eigentlich nur dann erfolgen, wenn mildere Mittel nicht zu Verfügung stehen. Das Land muss nachweisen, dass es alles getan hat, um diesen Eingriff abzuwenden. Hier aber entsteht der Eindruck, statt sich um echte Lösungen zu bemühen, werde lieber zu einem Stückchen Stoff gegriffen.

Eine Maskenpflicht ist relativ einfach zu verhängen. Schließlich ist sie weniger kosten- und arbeitsintensiv, als beispielsweise alternative Lernorte zu erschließen, und das Beste daran: Tragen müssen es ja eh nur die Kinder und Jugendlichen! Selbst Lehrerinnen und Lehrer können ihr Pult nach hinten schieben und die Nase frei in die Luft strecken. Und die Politikerinnen und Politiker, die den Beschluss gefasst haben, können guten Gewissens erstmal ins Fitnessstudio, in die Sauna oder auf die große Familienfeier gehen. Ohne Maske. Denn dabei bleibt es in NRW: Freiheit bei der Freizeit der Erwachsenen, Einschränkungen beim Lernen für die Kinder.

Zu wenig Argumente für eine Maskenpflicht

Auch für Jugendliche in weiterführenden Schulen hätten die Einschränkungen weitestgehend vermieden werden können – wenn man sich denn bemüht hätte, alternative Konzepte zu erarbeiten. Gerade in der Unterstufe ist Unterricht im Klassenverband – und damit in einer festen Lerngruppe – durchaus möglich. Differenzierungskurse und Wahlangebote könnten in kleineren Teilgruppen angeboten werden. Allerdings bräuchte es dazu mehr Lehrkräfte und Räume.

Warum keine Unterrichtskonzepte für Schule im Freien?

Doch warum haben die Verantwortlichen die Zeit in den Ferien nicht genutzt, um etwa Zelte und Container auf den Schulhöfen aufzustellen und so mehr Platz zu schaffen? Warum sind die Kommunen nicht kreativ geworden, haben die unbenutzten Konferenzräume, Konzertsäle und Veranstaltungsgebäude nicht mit eingeplant? Warum werden die Schulen nicht aktiv und entwickeln Unterrichtskonzepte für Schule im Freien? Oder – wenn das alles zu frei gedacht ist – warum nutzen wir dann nicht einfach die Testkapazitäten, die wir haben? Wer aus dem Türkei-Urlaub kommt, lässt sich testen, um unbesorgt arbeiten zu können. Warum können wir dann die Kinder nicht testen, damit sie unbesorgt zur Schule gehen können?

Das Lernen wird erschwert

Hat der Staat wirklich alle milderen Mittel ausgeschöpft, um die Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche in den Schulen zu rechtfertigen? Denn dass die Masken eine Einschränkung sein werden, ist klar. Sie erschweren es den Kindern, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, in dem sie ja den Stoff der vergangenen fünf Monate nachholen sollen. Kinder, die Brillen tragen oder schlecht hören, werden durch die Masken Nachteile haben. Das Nachsehen haben, wieder einmal, die Kinder.