Mama-Tochter-Wochenende: Einmal nur wir zwei

Seit wir zu fünft sind, ist sie selten geworden, die Zeit nur für uns. Wie geht es dir eigentlich? Was beschäftigt dich? Du bist “die Mittlere”, nie ganz klein und nie ganz groß. Wie ist es für dich so dazwischen? Bist du glücklich? Zeit, dass wir darauf Antworten finden. Ich packe meinen Koffer und nehme meine Tochter mit. Zwei Tage nur wir zwei.

Für Siebenjährige scheint die Welt mehr zu strahlen

Schon einen Tag vor der Abreise steht deine Tasche fertig gepackt im Flur. Kleider, Sportklamotten, Badesachen – man kann ja nie wissen. Du freust dich auf die Übernachtung in einem Schickimicki-Hotel wie du sagst. Ich würde es vielleicht nicht so nennen, das Center Parc Hotel im Sauerland. Aber für Erwachsene ist die Welt eine andere. Für Siebenjährige scheint sie mehr zu strahlen.

Der Balkon in unserem Hotel, der eine Quadratmeter, auf dem sich grüne Plastikmöbel drängen, er wäre mir keinen Satz wert in diesem Text. Du aber rennst als erstes durchs Zimmer und öffnest die Türen, schaust hinunter in den Garten und die Ferne auf die Hügel des Sauerlandes. “Können wir hier heute essen?”, fragst du mich. Ein kleiner Balkon bringt dein Herz zum Hüpfen – das hätte ich nicht gedacht.

Ein kleiner Balkon bringt das Herz zum Hüpfen beim Mama-Tochter-Wochenende. © Quelle: Leonie Schulte

Viel zu selten weiß ich, was dein Herz gerade bewegt. In unserem Alltag mit drei Kindern und zwei Jobs ist ohnehin nie genug Zeit. Gerade du aber scheinst mir immer noch ein bisschen mehr zu kurz zu kommen. Die Große ist 11 und bald schon ein Teenie. Die Kleine ist 3 und süß und rabaukig zugleich. Die Aufmerksamkeit ist ihr immer gewiss. Aber nicht heute, nicht an diesem Wochenende. Das gehört nur dir.

Was macht man allein mit einer Siebenjährigen?

Auch ich mache dieses Mama-Tochter-Wochenende übrigens zum ersten Mal. Was macht man allein mit einer Siebenjährigen? Städtetrip oder einsame Hütte in den Bergen? Ich wollte nicht so weit fahren, das Sauerland ist von uns aus gerade mal eine Stunde entfernt. Ich wusste, du gehst gerne schwimmen, also sind wir hier in diesem Park gelandet. Wir packen unsere Sachen aus und ich frage dich, was wir jetzt machen sollen. Vielleicht bist du es nicht gewohnt, selbst bestimmen zu können, vielleicht ist das Angebot einfach auch zu groß. Du scheinst überfordert, mehr als ein “weiß ich nicht” bringst du gerade noch nicht hervor. Also ziehen unsere Schuhe an und laufen einfach los.

Eine grüne Rutsche schlängelt sich vor dem Eingang des Hauptgebäudes herab. “Darf ich?”, fragst du. “Na klar”, sage ich – und füge nichts mehr hinzu. Kein “Aber nur kurz” und kein “Aber gleich müssen wir weiter”. Du rutschst und ich warte. Wir haben keine Eile. Später werde ich mich fragen, ob es nicht reichen würde, diese Rutsche, vielleicht noch ein Schwimmbad. Braucht es wirklich noch mehr, um sich mal wieder nah zu sein oder treibt das Mehr uns nur zu sehr voran?

Können wir mit den Schwestern mal hier hin?”

An diesem Wochenende wollte ich mit dir endlich mal in Ruhe reden. Wissen, was du dir zum Geburtstag wünschst und wie die Ferien für dich sind. Doch jetzt hast du keine Zeit. Du zählst die Schildkröten im Teich und springst auf dem Trampolin. Du setzt dich vor jedes Videospiel und beobachtest die Spieler auf der Bowlingbahn. Im Schwimmbad rennst du zwischen den Rutschen hin und her. Dann traust du dich die steile Feuerrutsche hinunter. Ich bin so stolz auf dich und du fragst: “Können wir mit den Schwestern mal hier hin?” So eine Sache teilst du lieber mit ihnen, als sie nur für dich zu behalten.

Vielleicht sprechen wir nicht viel in diesen Stunden. Aber ich sehe jede Menge. Ich sehe wie du hüpfst, sobald du dich auf etwas freust. Ich sehe deine unfassbare Energie und dass du auch noch die nächste Treppe hinaufrennen kannst. Zu Hause mache ich mir manchmal Sorgen um dich. Du wirkst dann so, als hättest du stets Angst, etwas zu verpassen und ich habe Sorge, du könntest dich und deine Bedürfnisse nicht spüren. Zu Hause sagst du nie, dass du müde bist, auch mal Ruhe brauchst. Jetzt aber sagst du, dass du Hunger hast und wir essen was. Nicht auf dem Balkon, du möchtest doch lieber in ein Restaurant. Nach einer halben Stunde fragst du mich, ob wir ins Zimmer können. Über die Gedanken, wie unkompliziert es mit dir ist, schlafe ich ein. Du guckst noch ein bisschen weiter die “Wilden Hühner”.

“Ich frage mich, was deine Nische sein könnte”

Wir Eltern haben uns immer bemüht, euch Töchtern keine Rollen zuzuschreiben. Ich wollte nie, dass eine von euch “die Liebe”, eine “die Freche” oder eine “die Schwierige” ist. Jede von euch sollte alles sein dürfen. Doch braucht auch jede ihre Nische, ihr eigenes. Etwas, das sie von den Schwestern unterscheidet. Manchmal bist du auch so ein Wildes Huhn. Und du bist so viel mehr. Zu Hause dröhnen die Streitereien in meine Ohren, hier höre ich, wie du sagst: “Warte, ich helfe dir!”, und mir die Klamotten in den Koffer steckst. Ich sehe, wie geduldig du alleine am Tisch wartest, bis ich vom Frühstücksbüffet zurückkommen kann und wie gewissenhaft du das Bettlaken faltest und dass du mich immer daran erinnerst, den Schlüssel nicht zu vergessen. Ich frage mich, was deine Nische sein könnte. Doch zum Glück hast du noch ein ganzes Leben, das herauszufinden.

Am nächsten Tag gehen wir noch einmal schwimmen. Minigolf klappt nicht mehr. “Ist nicht schlimm”, sagst du. Unsere Koffer verstauen wir im Auto und machen uns auf zum Wandern. Wir sehen schon den großen Aventura, den Abenteuerspielplatz oben auf dem Berg. Deine Beine schlurfen langsam. Nach wenigen Minuten setzt du dich auf einen Stein. “Ich bin müde”, sagst du. “Willst du nach Hause?”, frage ich dich. Du nickst. Wir laufen zurück zum Auto, du nimmst meine Hand und sagst: “Weißt du, ich vermisse auch Papa und meine Schwestern.”

Vielleicht wissen wir beide noch nicht, wo genau deine Nische in unserer Familie ist. Deinen Platz aber hast du längst gefunden. Was für ein wunderbares Wochenende.