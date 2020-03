“Lass auch mal fünf gerade sein” - Autorin Anna Funck über die Wahl, nicht perfekt zu sein

Anzeige

Hannover. Frau Funck, in Ihrem neuen Buch plädieren Sie dafür, mal einen Gang herunterzuschalten. Waren Sie selbst so gestresst?

Ich habe mit „Heute nicht!“ begonnen, als es gerade überall gebrannt hat und ich nicht wusste, welches Feuer ich zuerst austreten soll. Ich arbeite als Moderatorin, mache Fernsehbeiträge, drehe Filme, schreibe Bücher, ich habe drei Kinder und einen Ehemann – und wollte in allen Bereichen gut sein. Irgendwann dachte ich: Jetzt reicht es einfach, heute mal nicht.

Das klingt, als sei Ihnen alles über den Kopf gewachsen …

Ich habe mich gefragt, ob ich ein Einzelfall bin. Dann habe ich mich bei Freunden und Bekannten umgehört und gemerkt: Allen geht es ähnlich. Wir rennen alle im Hamsterrad und steigen viel zu selten mal aus. Man will ja sportlich sein, kochen, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen, die Wohnung soll auch immer toll aussehen. Außerdem sollen und wollen wir immer erreichbar sein. Dadurch hängt allen die Zunge aus dem Mund.

Sie beschreiben sich in dem Buch als Perfektionistin. Wie hat sich das geäußert?

Das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Bevor Besuch kam, habe ich noch mal durchgesaugt und alle Waschbecken geputzt, auch wenn die sowieso schon glänzten. Und den Kuchen wollte ich natürlich auch selbst backen. Aber irgendetwas darf auch mal hinten herüberfallen.

Aber verdanken Sie diesem Perfektionismus nicht auch viel? Zum Beispiel Ihren beruflichen Erfolg?

Mit Sicherheit, und ich habe mich ja auch nicht hundertprozentig verändert. Das habe ich auch nicht von mir verlangt, das wäre ja schon wieder perfektionistisch. Meine Devise lautet jetzt: Nimm deine Persönlichkeit bloß nicht zu persönlich – geh‘ die Dinge einfach mal ganz anders an. Das war für mich ein Weckruf.

Dabei geht es aber nicht nur ums Staubsagen?

Nein, wichtig war für mich das Thema Höflichkeit, ich bin zu einem sehr höflichen Menschen erzogen worden. Ich habe mir vorgenommen: Heute mal nicht die Butter vom Brot nehmen lassen! Ich erlebe es öfter, dass mir Rentner mit ihrem Gehwagen über den Fuß rollen, und ich mich dann entschuldige. Oder jemand nimmt mir den Parkplatz weg und ich sage: „Ach, macht ja nichts ...“ Obwohl auf meiner Rückbank quengelnde Kinder sitzen und ich unter Zeitdruck bin. Ich habe angefangen zu sagen: „Moment, ich stand aber zuerst vor der Parklücke.“ Aus der Höflichkeitsfalle zu steigen, war für mich ein großer Schritt.

Tappen nicht gerade Frauen in diese Falle?

Ich glaube schon. Es ist typisch weiblich, von allen gemocht werden zu wollen, bloß nicht anzuecken. Auch, um einen möglichst angenehmen, harmonischen Alltag zu haben. Interessant wird es, wenn man sich mal ganz anders verhält. Als mir wieder Rentner einen Parkplatz weggenommen haben, habe ich drauflosgezetert. Da kamen mir zwei Mütter zur Hilfe und sagten: „Das geht wirklich gar nicht, was die sich erlauben.“ Ich bin so erzogen worden, dass ich Respekt vor dem Alter habe – aber das muss man nicht immer haben.

Was haben Sie sonst Neues ausprobiert?

Ich bin zum Beispiel mal ungeschminkt aus dem Haus gegangen oder habe meine Bluse nicht gebügelt. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, doch mir ist klar geworden: Ich habe zu oft gedacht, dass ich bestimmte Erwartungen erfüllen muss. Doch gerade wenn man das nicht macht, fliegt einem die Liebe der Menschen zu. Ein anderes Beispiel: Ich bin spontan mit meinen Kindern an den Strand gefahren, wir haben die Füße in den Sand gesteckt und ungesunde Pommes gegessen. Die Kinder waren danach so glücklich und beseelt, dass ich dachte: Hätte es stattdessen das übliche Alltagsprogramm und den Brokkoli-Eintopf gegeben - wer weiß, ob das so viel gesünder gewesen wäre. Dieser Ausflug war einfach Seelenfutter.

Andererseits: Wer heute keinen Stress hat, macht sich ja schon fast verdächtig, gilt als bequem …

Jeder sagt, dass er oder sie im Stress sei. Wer nicht im Stress ist, kann angeblich nicht erfolgreich sein. Das ist Blödsinn. Für Körper, Geist und Seele ist es wichtig, dass wir faule Phasen einbauen. Wobei ich sagen muss: Ich bin nach wie vor ein Übungskandidat. Ich bin eher ein Versuchskaninchen, das ausprobiert, sein Leben so schön wie möglich zu leben. Das zieht sich, wie ein roter Faden, durch alle meine Bücher.

Und wie klappt das mit dem Üben?

Ganz schwer fällt es mir, nicht so viel staubzusaugen. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen: Ich gehe viel barfuß, und ich kann einfach nicht auf Krümeln laufen. Was ich aber schon gelernt habe: Ich lade mir jetzt viel öfter Besuch ein und trinke gemütlich Kaffee. Außerdem habe ich die To-Do-Listen abgeschafft.

Warum? Ich dachte, die schaffen Struktur im Alltag?

Früher habe ich meine Listen meist nachts geschrieben, was mich vom Schlaf abgehalten hat. Ich empfehle stattdessen den alten Taschentuchtrick. Fällt mir nachts etwas ein, was ich erledigen will, mache ich einen Knoten ins Taschentuch, um mich am nächsten Morgen daran zu erinnern. Wenn ich am Morgen den Knoten sehe und mich erinnere – gut. Wenn nicht, war die Sache wohl nicht so wichtig.

Welche Reaktionen haben Sie auf Ihre Übungen bekommen?

Bewunderung! Ich habe gerade von vielen Leserinnen die Rückmeldung bekommen, dass sie jetzt auch öfter mal fünf gerade sein lassen. Wenn man über das Thema spricht, brechen die Dämme. Ich glaube ja, dass viele Mütter, wenn sie im Auto an der Ampel stehen, die eine oder andere Träne vergießen, weil sie so gestresst sind. Wenn man darüber redet und sich austauscht, hat das einen heilenden Effekt.