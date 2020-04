Krimis und Detektivgeschichten für daheim: Das sind die schönsten neuen Bücher für Genre-Einsteiger

Anzeige

Ein Brief ohne Absender, ein verschwundener Hund oder ein unbekannter Eindringling – wo seltsame Dinge vor sich gehen, sind kluge Köpfe und detektivisches Gespür gefragt. Also nichts wie raus mit der Lupe und ran an die Rätsel! Mit diesen Büchern können Kinder ab sechs Jahren zum ersten Mal in das Krimi-Genre eintauchen. Und zwar auf ganz unblutige Weise: Denn hier fließt höchstens grüner Glibber.

Zum Raten und zum Lesenlernen

Die Schule der Magischen Tiere: Der grüne Glibber-Brief.

Im Jahr 2013 erschien der erste Band von Die Schule der magischen Tiere, seither hat die Buchreihe der deutschen Schriftstellerin Margit Auer nichts an Beliebtheit eingebüßt. Der Detektivband, der am 30. April 2020 erscheint, hilft nicht nur beim Lesenlernen, sondern lädt auch zum Miträtseln ein. Schauplatz der Geschichte ist die Wintersteinschule, an der es neben Lehrern und Schülern auch einige magische Tiere gibt. An diese Schule kommt Ida, nachdem sie mit ihren Eltern neu in die Stadt gezogen ist – und erhält gleich mal einen ekligen grünen Glibber-Brief! Zusammen mit dem Eisbären Murphy, der Elster Pinkie und dem Fuchs Rabbat macht sich Ida auf die Suche nach dem Absender … Kurze Sätze, viele Absätze und die fröhlichen Illustrationen von Nina Dulleck sorgen dafür, dass das Lesen Freude bereitet.

Die Schule der magischen Tiere ermittelt: Der grüne Glibber-Brief. Carlsen, erscheint am 30. April 2020, 64 Seiten, ab sechs Jahren, 8,99 Euro, ISBN 978-3-551-65591-2

Aufgepasst – hier ermitteln tierische Detektive

Die Heuboden-Bande: Ein Huhn in geheimer Mission. © Quelle: Verlage

Für Erstleser oder zum Vorlesen für jüngere Kinder eignet sich Die Heuboden-Bande – Ein Huhn in geheimer Mission: Da es im Hühnerstall durch alle Ritzen zieht, siedeln die Hühner kurzerhand ins Detektivbüro der Heuboden-Bande um. Mit ihrem Gegacker und Geflatter gehen sie der Bande, die aus Schaf Wolle und Huhn Hilde besteht, allerdings bald gewaltig auf die Nerven. Umso erleichterter sind die beiden, als sich ein neuer Fall ankündigt: in Form einer rätselhaften Schatzkarte. Schon nach den ersten Seiten schließen Leser und Vorleser die charmanten Charaktere in ihr Herz.

Die Heuboden-Bande – Ein Huhn in geheimer Mission. Loewe, 2020, 80 Seiten, ab sechs Jahren, 8,95 Euro, ISBN 978-3-7432-0168-2

Pauline Schnüffel: Ein Schwein mischt ich ein.

Um eine Tierdetektivin geht es auch in Pauline Schnüffel. Seit Papa Pott Pauline im Wald gefunden und mitgenommen hat, wohnt das mutige Wildschwein bei der Familie – und träumt von einer Karriere als Detektivin. Eines Tages verschafft sich ein Fremder Zugang zum pottschen Garten. Pauline wittert ihre große Chance, und wirklich: Dank ihrer feinen Schnüffelnase und ihrer Kombinationsgabe findet sie bald heraus, dass im ganzen Dorf etwas nicht mit rechten Dingen zugeht! Neben der liebenswerten Protagonistin lebt der witzige Tierkrimi auch von den bunten Bildern der Illustratorin Kristina Nowothnig.

Pauline Schnüffel. Fischer KJB, 128 Seiten, ab sieben Jahren, ISBN 978-3-7373-4184-4

Krimis ab acht Jahren

Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv: Der unsichtbare siebte Mann.

Mit Trenchcoat, Hut, Lupe und der charakteristischen Pfeife kommt er daher, der berühmteste aller Detektive – und auch der kritische Blick darf auf den Illustrationen selbstverständlich nicht fehlen. Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv: Der unsichtbare siebte Mann nennt sich das neueste Abenteuer für Kinder ab sieben Jahren. Diesmal sind es gleich drei Fälle, mit denen die von Arthur Conan Doyles geschaffene Kunstfigur konfrontiert wird (nicht dass ihn das übermäßig fordern würde!). Bald merkt Sherlock Holmes, dass die drei Fälle miteinander zusammenhängen. Der Kinderkrimi überzeugt mit bunten, äußerst detailreichen Bildern, altersgerechter Sprache und einer Menge Spannung.

Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv: Der unsichtbare siebte Mann. Arena, 2020, 72 Seiten, ab sieben Jahren, 9 Euro, ISBN 978-3-401-71534-6

Das Detektiv-Handbuch.

Um selbst ein richtiger Sherlock Holmes werden zu können, bietet sich Das Detektiv-Handbuch aus der Reihe “Detektivbüro LasseMaja” an. Darin verraten die beiden begeisterten Spürnasen Lasse und Maja ihre besten Tricks: etwa, wie man mit Kohlepulver – im Notfall auch Kakao – wichtige Fingerabdrücke sichert oder worauf man achten sollte, wenn man einen Täter beschreibt (neben Größe, Frisur, Haut- und Haarfarbe auch Körperbau, Narben, Tätowierungen und den Geruch). Manche Tipps erweisen sich sogar im Alltag als brauchbar, etwa, wie man selbst einen sehr geschickten Lügner als solchen enttarnt. Ursprünglich stammen die Bücher der Reihe aus Schweden: Der Autor Martin Widmark ist dort als einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Kinderbuchautoren bekannt, seine Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet.

Detektivbüro LasseMaja: Das Detektiv-Handbuch. Ueberreuter-Verlag, 2020, 112 Seiten, ab acht Jahren, 10 Euro, ISBN 978-3-7641-5192-8

Agent Mac – Bösewicht in Sicht.

Wer ein Buch über einen wirklich coolen Kinderermittler sucht, sollte sich am besten die Bücher des amerikanischen Autors Mac Barnett ansehen. Ehe er Autor wurde, schreibt er im Vorwort, war er ein Kind, und als er ein Kind war, war er ein Spion: Agent Mac. Der aktuellste Titel heißt Agent Mac – Bösewicht in Sicht. Schon das Cover, das neben Agent Mac und seinem Hund oben links auch eine etwas miesepetrig dreinschauende Queen zeigt, lässt den Humor erahnen, der das Buch durchzieht. Illustrationen im Comicstil wechseln sich ab mit witzigen Dialogen und kleinen Texten – kurzweiliger kann ein Kinderkrimi kaum sein.

Agent Mac – Bösewicht in Sicht. CBJ, 160 Seiten, ab acht Jahren, 13 Euro, ISBN 978-3-570-17650-4

Pia und Poppy und der verschwundene Professor.

Dagegen liest sich Pia und Poppy und der verschwundene Professor, das ebenfalls für Kinder ab acht Jahren empfohlen wird, wie ein richtiger Roman. Menschen und Orte werden in bildreicher Sprache geschildert, die dargestellten Protagonisten sind alle erstaunlich modern: Nicht nur, dass die Protagonistin Pia dank ihrer amerikanischen Mutter zweisprachig aufwächst und Pias Vater als IT-Experte arbeitet – das neue Reihenhaus der Familie hat Pias Oma finanziert, die in San Francisco einen Keksladen samt eigener Website besitzt. In der Geschichte geht es darum, dass Pias Familie nicht wie sonst an die Ostsee fährt, sondern nach San Francisco. Pia entschließt sich, das ungewohnte Urlaubsziel auf keinen Fall zu mögen – bis auf einmal Poppy in ihrem Zimmer steht und sie in das Abenteuer ihres Lebens entführt.

Pia und Poppy und der verschwundene Professor. Randomhouse, 208 Seiten, ab acht Jahren, 11 Euro, ISBN 978-3-570-17688-7