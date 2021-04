Kinder-Magazin: „Wissen macht Ah!“ verlost zum Geburtstag Requisiten

Anzeige

Köln. Das Kinder-Magazin „Wissen macht Ah!“ verlost zu seinem 20. Geburtstag Requisiten aus der Show. Außerdem seien von Dienstag an (20. April) online die „20 besten Sendungen, die 20 witzigsten Verkleidungen und ein Geburtstagsquiz“ zu finden, kündigte der WDR am Montag in Köln an.

Das Wissensmagazin „Wissen macht Ah!“ richtet sich an Kinder und ging am 21. April 2001 auf Sendung. Bekannt ist es für seinen mitunter schrägen Humor. Mittlerweile wurden rund 500 Ausgaben produziert. Moderiert wird die Sendung von Clarissa Corrêa da Silva und Ralph Caspers.