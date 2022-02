Keine Lobby? „In einer Idealwelt werden Mütter und Väter nicht kränker als andere Menschen“

Anzeige

Anzeige

Frau Bovermann, Sie haben als Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks in Ihrem Verbund 73 Kurkliniken für Vorsorge und Rehabilitation. Wie ist die Situation „da draußen“ unter der Pandemie?

Sie ist seit der Omikron-Welle teilweise turbulent. Die Kliniken arbeiten aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und der damit verbundenen Regelungen immer noch unter erschwerten Bedingungen. Die Probleme beginnen bei der Anreise, die oft kurzfristig storniert werden muss wegen positiver Testergebnisse. Mitunter fallen ganze Kurgruppen aus. Teils stehen die Kliniken komplett leer für ein paar Tage. Es gelingt denen zwar, wirtschaftlich durchzuhalten, da sie derzeit Unterstützung erhalten. Für das Personal ist die Situation allerdings äußerst herausfordernd. Denen geht es auch nicht besser als anderen. Das sind auch Menschen mit Familien, die in Quarantäne müssen.

Wie steht es denn aus ihrer Sicht aktuell um die Gesundheit von Frauen und Müttern? Ist die Situation so dramatisch, wie Studien es suggerieren?

Anzeige

Die Welle an kurbedürftigen Müttern wird kommen, sobald sich die Lage etwas beruhigt. Weil in der Pandemie viele gar nicht in Erwägung ziehen, mal für drei Wochen wegzufahren. Wir haben in der Pandemie gelernt, in Wellen zu sprechen. Aktuell stehen wir vor einer Wand. Die Träger berichten mir, dass der Ansturm auf Beratungsstellen und telefonische Beratung enorm ist. Von einer 35-prozentigen Steigerung ist da die Rede. Die sind ausgebucht, soweit es aktuell möglich ist. Obendrein gibt es derzeit pandemiebedingt weniger Plätze. Sprich, die aktuelle Nachfrage ist kaum zu bewältigen.

Burn-out-Symptome haben sich eingeschliffen

Kann man also von sogenannten Nachholeffekten sprechen – der Krise nach der Krise?

Das ist auf jeden Fall so. Die Kliniken berichten schon seit dem letzten Jahr, dass die Frauen und Männer kränker ankommen. Burn-out-Symptome haben sich mitunter schon sehr viel stärker eingeschliffen. Irgendwann reicht da auch keine Vorsorge- oder Rehamaßnahme mehr, da ist auch mehr nötig, Therapie etwa oder eine stationäre Behandlung. Es macht etwas mit Menschen, wenn sie so krank werden und sich so verletzt fühlen, dass sie die Grundversorgung ihrer Bedürftigen gar nicht mehr stemmen können. Das ist ein Verwundbarkeitsgefühl, das einen noch ganz lange begleitet. Das lässt sich mit Kosten im Gesundheitssystem gar nicht mehr beziffern.

Anzeige

Zur Person: Yvonne Bovermann hat zum 1. Oktober 2021 die Geschäftsführung beim Müttergenesungswerk von ihrer Vorgängerin Anne Schilling übernommen. Sie ist gelernte Hebamme, hat einen BA in Health Care Education sowie Master im Management sozialer Einrichtungen. In den vergangenen Jahren war Bovermann hauptamtlich im Präsidium des Deutschen Hebammenverbandes tätig. © Quelle: Müttergenesungswerk

Was sind denn aktuell ganz konkret die Symptome, mit denen sich Frauen und Mütter in den Kliniken vorstellen?

Anzeige

Wir haben schon immer viel mit psychosomatischen Krankheitsbildern wie Schlafstörungen, Angstgefühlen, depressiven Verstimmungen bis hin zu großer Erschöpfung zu tun gehabt, kombiniert zum Beispiel mit orthopädischen Beschwerden wie etwa Rückenschmerzen. Das sind im Wesentlichen die Beschwerden, aber eben stärker ausgeprägt. Das kann ich allerdings aktuell nur aus dem Hörensagen berichten, die Auswertung der Daten dazu steht noch aus.

Auch zahlreiche Studien bestätigen, dass es vor allem Frauen in der Pandemie wegen der Doppelbelastung durch Familie und Job besonders hart getroffen hat. Viele sind regelrecht verzweifelt, weil sie keine Lobby haben. Können Sie das nachvollziehen?

Ich verstehe die Frauen und Mütter, die eine Lobby suchen. Ich bin auch sehr enttäuscht darüber gewesen, dass im Koalitionsvertrag Mütter und Väter und auch pflegende Angehörige nicht vorkommen. Der Vertrag ist sehr kinderzentriert, was auch gut ist. Es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Doch die beste Kinderförderung wird schwer gelingen, wenn die Eltern nicht auch im Fokus stehen.

Anzeige

Schlechte Rahmenbedingungen für Care-Arbeit-Leistende

Was sind Ihre Forderungen an die neue Bundesregierung?

Wir müssen zuallererst schauen, was unsere Care-Arbeit Leistenden gesund hält und was sie krank macht, die Rahmenbedingungen analysieren. Wir haben vorgeschlagen, dass im Rahmen eines nationalen Gesundheitsziels zu tun. Denn unserer Auffassung nach sind die Rahmenbedingungen für diese Bevölkerungsgruppe in Deutschland schlecht. Es ist Männern nicht möglich, die Arbeitszeit zu reduzieren, weil es gesellschaftlich immer noch nicht normal ist. Da gibt es auch keinen Kulturwandel, eben weil er nicht von der Politik gefördert wird. Die Betreuungszeiten für den Nachwuchs sind schlecht. In der Corona-Pandemie wurden zuerst die Kitas und Schulen zugemacht, während die Eltern ihrer Arbeit größtenteils weiter nachgehen mussten. Es gibt immer noch nicht genug Kitaplätze. Erzieher und Erzieherinnen haben schlechte Rahmenbedingungen. Wir haben keine Ganztagsschulen flächendeckend. Wenn wir an diese Rahmenbedingungen denken, dann sehen wir, dass es nicht naturgegeben ist, dass Mütter und Väter, die Verantwortung übernehmen, so fertig sind.

Doch die beste Kinderförderung wird schwer gelingen, wenn die Eltern nicht auch im Fokus stehen.

Sprechen Sie da auch aus eigener Erfahrung?

Ich habe drei Kinder, und mein Partner und ich haben beide sehr viel gearbeitet. Wenn man dann nach Hause kommt, und alle haben ab mittags nur noch Fünf- oder Zehn-Minuten-Pausen gehabt, also keine geregelte Pause, in der man sitzen und essen kann, dann ist die Stimmung entsprechend. Sprich: Die Kinder kommen hungrig, müde und genervt nach Hause. Dann muss man erst mal anfangen mit Essen kochen für die Familie, dafür sorgen, dass wieder Ruhe einkehrt. Das hat uns extrem angestrengt.

Anzeige

Warum haben Eltern Ihrer Meinung nach in unserem Land so eine schlechte Lobby?

Meine Vermutung ist, dass wir nach wie vor sehr etablierte patriarchale Strukturen haben. Die beruhen seit den Fünfzigern darauf, dass jemand zu Hause bleibt, und das ist die Frau. Wir haben ein Ehegattensplitting, welches die Frau quasi bestraft, wenn sie mehr arbeitet. Darauf sind in manchen Regionen immer noch die Kitaplätze abgestimmt. Für Kinder unter drei Jahren gibt es immer noch zu wenig Plätze. Dann kommt die Diskussion hinzu, ob eine Frau eine Rabenmutter ist, wenn sie arbeiten geht – und das, obwohl sie eine gute Ausbildung hatte und sie in der Arbeitswelt gebraucht wird. Die Männer finden eine Arbeitskultur vor, in der weniger arbeiten oder früher nach Hause gehen überhaupt kein Thema ist. Und für viele Väter mag es auch noch selbstverständlich sein, dass sie der Familienernährer sind, der Haushaltsvorstand. Mich macht das teilweise richtig ärgerlich, wie sehr man als Frau noch um Gleichberechtigung ringen muss.

Wobei sich manche Frau in der Rolle möglicherweise auch ganz wohl fühlt.

Sie könnten ihren Männern mehr zutrauen, bzw. mehr von Ihnen einfordern frei nach dem Motto: „So, ich bin jetzt bei der Arbeit und du machst das schon.“ Die meisten Männer sind inzwischen auch anders gestrickt und offener für das partnerschaftliche Teilen der Care-Arbeit.

Mich macht das teilweise richtig ärgerlich, wie sehr man als Frau noch um Gleichberechtigung ringen muss.

Was sind die Knackpunkte, die zu der desolaten Gesundheitssituation, allen voran von Frauen, geführt haben?

Ich denke, es war die fehlende Verlässlichkeit bei der Betreuung und Versorgung der Kinder – und die damit verbundene Sorge, dem eigenen Job nicht mehr nachkommen zu können. Viele haben die Arbeitszeit verkürzt, das wissen wir, auch mehr Frauen als Männer. Frauen sind teils auch ganz aus dem Job raus. Da bleibt nur die Hoffnung, dass sie wieder reinkommen. Also kurzum: Die fehlende Berechenbarkeit, die fehlende Sicherheit und das Nichtvorhandensein einheitlicher Regeln bedingen die Situation. Das macht auch zornig. Zwar sind die Kitas und Schulen wieder offen. Trotzdem müssen die Kinder häufig noch in Quarantäne.

Wenig stimmige Quarantäneregeln

Hätten Sie sich stringentere Regelungen von der Regierung gewünscht?

Ja, natürlich. Ich hätte mir gewünscht, dass sie sagen: „Die Pflegebedürftigen und die Kinder zuerst. Die bekommen den maximalen Schutz und die maximale Unterstützung, dass sie ihr soziales Leben nicht verlieren. Was in den Pflegeheimen los war, das war ja auch grauenhaft. Diese Einsamkeit von pflegebedürftigen Menschen war kaum erträglich. Und da sind es auch meistens Mütter und Frauen, die sich kümmern. Und diese Situation auszuhalten, zu wissen, da sind meine dementen Eltern und die wissen nicht, was los ist, und ich darf nicht rein, das ist ja auch eine enorme seelische Belastung. Wir haben beispielsweise auch eine Rückmeldung von einer Kurklinik, die sich schwerpunktmäßig um Trauerarbeit kümmert, die konnten sich nicht retten vor Anfragen. Viele haben Angehörige verloren, teils sind Betroffene traurig und alleine in der Klinik gestorben, ohne dass man Abschied nehmen konnte, das geht auch nicht spurlos an den Angehörigen vorüber. Diese Spuren werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen.

Die fehlende Berechenbarkeit, die fehlende Sicherheit und das Nichtvorhandensein einheitlicher Regeln bedingen die Situation. Das macht auch zornig.

Was glauben Sie, werden uns die Spätwehen der Pandemie auch noch in einigen Jahren beschäftigen?

In einer idealen Welt werden Mütter und Väter nicht kranker als andere Menschen. Ich wünsche mir, dass Politikerinnen und Politiker Gegenmaßnahmen ergreifen, etwa verbindliche nationale Gesundheitsziele gesetzt werden. Wir brauchen mehr Plätze in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken, das mit Sicherheit. Wir müssen das Angebot an sich für viel mehr Menschen zugänglich machen, auch für pflegende Angehörige und besonders vulnerable Familien, die wir noch ganz wenig erreichen. Dafür brauchen wir aber auch die Politik. Wir brauchen den sicheren Kurzugang. Es ist immer noch so, dass ein Arzt zwar attestiert, diesem Menschen geht es nicht gut, der braucht jetzt eine Maßnahme, die Krankenkassen dies aber ablehnen können. Durch einen Widerspruch wird die Ablehnung meist zurückgenommen – das zeigt, dass sie nicht richtig begründet war. Aber der Aufwand ist enorm für die Patientinnen und Patienten.

Wie kommt es, dass es offenbar sehr viel weniger Bereitschaft gibt, in Vorsorge zu investieren, als in Akutbehandlung?

Unser Gesundheitssystem hat den Schwerpunkt auf Behandlung und nicht auf Vorsorge. Die Vorsorgemaßnahmen für Mütter, Väter und pflegende Angehörige sind allerdings gesetzlich geregelt, wie auch unsere Rehabilitationsmaßnahmen. Aber es gibt weiterhin Wege, den Zugang zu erschweren, und die werden dann auch genutzt. So ist es beispielsweise weiterhin so, dass bei einer Vorsorgemaßnahme für pflegende Angehörige noch „ambulant vor stationär“ gilt. Das ist aber für pflegende Angehörige überhaupt nicht möglich, sich ambulant etwas Gutes zu tun, weil die 24/7 ihre Pflegebedürftigen zu versorgen haben – ob es nun ein Kind mit Behinderungen oder ein alter Mensch ist. Diese Lücke wäre ganz einfach zu schließen. Zwar ist im Koalitionsvertrag ein nationaler Präventionsplan vorgesehen, aber es wurde nicht die Gesunderhaltung der Mütter, der Väter und der Pflegenden aufgeführt. Das hätten wir uns gewünscht. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Personen bei der Umsetzung mitgedacht werden.