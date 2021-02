Helau und Alaaf: So wird Karneval auch in Corona-Zeiten ein echter Spaß

Anzeige

Die Corona-Pandemie beherrscht unseren Alltag. Auch während der Karnevalszeit sind sollen sich die Menschen in Deutschland weiterhin nur mit jeweils einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts auf einmal treffen. Heißt das, dass Karneval wieder ausfällt? Nicht unbedingt: Mit diesen Tipps macht Karneval auch in Corona-Zeiten Spaß.

Karneval mit Kindern

Die Karneval-Party im Kindergarten oder in der Schule fällt aus? Warum nicht zu Hause und per Videochat feiern?

Kostüme selbermachen

An Karneval freuen sich gerade Kinder darauf, sich verkleiden zu können. Viele Geschäfte, die Kinder-Kostüme anbieten, haben aber nun geschlossen. Die Lösung: Das Kostüm selbst herstellen.

Für ein gruseliges Kostüm hier einige Tipps, die nicht nur zu Halloween gut ankommen.

Um ein Kinder-Kostüm selbst herzustellen, braucht es oft gar nicht viel. Und was wäre momentan passender, als ein Corona-Themen-Kostüm?

Das braucht man für ein Arzt-Kostüm

weißes T-Shirt

weiße Hose

weiße Turnschuhe

Mundschutz

Einmalhandschuhe

Stethoskop

roter Edding

schwarzer Edding

So gehts

Um ein Arztkostüm selberzumachen, braucht es nicht viel - und das meiste findet sich sogar schon zu Hause. Auf das weiße Tshirt werden mit dem schwarzen Edding Taschen, Knöpfe und ein Namensschild aufgemalt und mit dem roten Edding ein rotes Kreuz auf Höhe der Brust gezeichnet.

Ein Stethoskop findet sich entweder im Arztkoffer der Kinder oder lässt sich günstig im Internet bestellen. Einmalhandschuhe und Mundschutz (der sich ja sowieso momentan in jedem Haushalt findet) machen das Kostüm perfekt.

Das braucht man für ein Chemiker- oder Physiker-Kostüm

ein passendes Hemd

ein langes weißes Hemd (von Mama oder Papa)

eine Fliege

eine große runde Brille

viel Haarspray

eventuell einen falschen Bart

Kinderschminke

Taucherbrille

einen schwarzen Edding oder Namensschild

So gehts

Der Chemiker- oder Physiker-Look ist ganz einfach nachgemacht. Über das eigene passende Hemd zieht das Kind das lange weiße Hemd - als Kittel - an. Auf den Kittel wird entweder mit Edding ein Namensschild aufgemalt (bitte nur bei alten Hemden, die Farbe könnte beim Waschen nicht rausgehen) oder das Namensschild angebracht.

Dann werden die Haare (am besten über Kopf) stark toupiert und mit Haarspray fixiert. Nun wird entweder der falsche Bart aufgeklebt oder mit Kinderschminke einzelne Haare über der Lippe aufgemalt. Mit schwarzer Kinderschminke wird nun das Gesicht des Kindes etwas schattiert, sodass es wie Ruß aussieht. Mit Fliege und Brille wird dann jedes Kind zum Klischee des verrückten Wissenschaftlers. Die Taucherbrille auf dem Kopf macht den Look perfekt.

Videokonferenz mit Freuden

Auch wenn es momentan nicht möglich ist, dass Kinder sich in großen Gruppen treffen, muss auf Karnevals-Feiern nicht verzichtet werden. Wie wäre es denn einmal mit einer Karnevals-Feier via Videokonferenz? Hört sich vielleicht erst einmal langweilig an, muss es aber nicht sein.

Mit den richtigen Spielen können Videokonferenzen für Kinder richtig Spaß machen. © Quelle: Pixabay

Spiele via Videokonferenz

Kinder freuen sich zu Karneval doch vor allem darüber, an Umzügen teilzunehmen und Bonbons aufzufangen. Das ist aktuell nicht möglich. Aber wie wäre es denn mit einer Videokonferenz, bei der Süßes von den Eltern vergeben wird? Dazu denken die Eltern sich gemeinsam kleine Spiele aus - die Gewinner bekommen die Süßigkeiten.

Tipp: Auch die Verlierer sollten jeweils eine Kleinigkeit bekommen, um die Freude am Spiel nicht zu verlieren.

Ein Spiel, das auf jeden Fall für viele Lacher sorgt, ist Lippen lesen. Derjenige, der ein Wort vorliest, macht dazu sein Mikrofon aus - die anderen müssen raten. Bei diesem Spiel kommen viele lustige Wortkreationen heraus.

Luftballons und Konfetti sorgen für gute Stimmung

Es gibt auch einige analoge Spiele, die sich durchaus auch digital spielen lassen. Zum Beispiel Online-Tabu. Dazu werden die Kinder in zwei Teams eingeteilt. Das Team, das an der Reihe ist, erklärt ein Wort - dabei dürfen bestimmte andere Worte nicht genannt werden (diese werden vorab von den Eltern vorgegeben). Die anderen Teammitglieder müssen dann das Wort erraten - schaffen sie es nicht, erhält das andere Team einen Punkt.

Spiele könnten dabei etwa auch kleine Rätsel sein, bei denen die Kinder etwas erraten müssen. Auf Rätseldino finden sich einige Beispiele für kindgerechte Fragen. Auch Klassiker wie „Stadt, Land, Fluss“ oder „Scharade“ bieten sich für die Videokonferenzen an. Die richtige Stimmung kommt mit Luftballons, Luftschlangen und Konfetti auf.

Karneval mit Erwachsenen

Auch für Erwachsene wird es in diesem Jahr vermutlich keine Karnevals-Veranstaltungen geben. Aber auch dann müssen die Feiern nicht ausfallen.

Kostüme selbst herstellen

Erwachsene können für eine Karnevals-Feier ebenfalls ein Kostüm basteln. Gemeinsam mit einigen Freunden könnte man sich etwa ein Kostüm-Thema ausdenken. Das könnten die 80er oder 90er Jahre sein: Bunte Strumpf- oder Jogginghosen, Stulpen oder auch Schlaghosen finden sich vielleicht sogar noch in dem ein oder anderen Keller.

Videokonferenz mit Freuden

Auch wenn Videokonferenzen für den ein oder anderen mittlerweile zum Alltag geworden sind - das muss an Karneval nicht bedeuten, dass diese langweilig sind. Wer sich zu Karneval mit seinen Freunden zu einer Videokonferenz verabredet, kann schon vorab dafür sorgen, dass diese ein voller Erfolg wird. Wie das geht? Mit einem Party-Paket.

Der Inhalt eines Party-Paketes sollte allen Spaß machen und zum Feiern animieren. Das Party-Paket kann (muss aber nicht) alkoholische Getränke enthalten, kleine Snacks und vor allem Spiele. Entsprechend der Anzahl der Teilnehmer werden die Pakete vorbereitet, verteilt und erst zur Videokonferenz gemeinsam geöffnet. Und damit es auch fair bleibt: das nächste Party-Paket muss dann jemand anderes vorbereiten.

Wahrheit oder Pflicht

Bei diesem Spiel bereitet der „Gastgeber“ des Spieles drei Gläser vor: in eines kommen alle Namen der Mitspieler, in ein anderes Vorschläge für „Wahrheit“ und in das dritte Vorschläge für „Pflicht“. Nun wird ein Name gezogen und der oder die Glückliche darf sich für Wahrheit oder Pflicht entscheiden. Falls keine Ideen für die Kategorien aufkommen, werden Inspirationsvorschläge aus dem Glas verwendet.