In der Krise nach Schweden ausgewandert: „Corona polarisiert hier nicht so“

Mitten in der Corona-Krise sind Tanja und Tim Vogel mit ihren drei Kindern Jakob, 8, Ella ,11, und Justus, 14, nach Ålmhult in Südschweden gezogen. Während in Deutschland über Schulschließungen debattiert wird, kommen die Vogel-Kinder gerade im schwedischen Schulalltag an. Wie gelingt das Auswandern mit drei größeren Kindern? Wie gehen sie mit Heimweh um und ist in Schweden wirklich alles immer so locker? Tanja Vogel (44) zieht im Interview eine erste Bilanz.

Frau Vogel, das Jobangebot für Ihren Mann lag auf dem Tisch, da war Corona noch weit entfernt. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Entscheidung auszuwandern abwägen mussten?

Die Kinder waren natürlich der wichtigste Punkt. Uns war es wichtig, dass sie nicht nur irgendwie klarkommen könnten, sondern dass es auch für sie und ihre Schullaufbahn eine gute Entscheidung ist. Ich wollte, dass der Umzug nach Schweden, aber auch eine eventuelle Rückkehr nach Deutschland nach drei Jahren für sie im Bezug auf die Schule gut funktioniert. Und natürlich durften sie auch mitentscheiden, ob sie das überhaupt wollen.

Wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, ob es für Tim auch wirklich der richtige Job ist, denn für ein „so okay“ machen wir’s nicht. Es war schon ein schwieriger Prozess, denn ich musste meinen Job kündigen — ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, in dem ich ja nicht unglücklich war. Ein wichtiger und am Ende mit ausschlaggebender Punkt war die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Schweden setzt auf flexible Arbeitszeiten

Was ist jetzt in Schweden anders?

Es ist vor allem so viel einfacher. Zum Beispiel bewerbe ich mich gerade um Jobs und brauche kurzfristig Betreuung für Jakob, unseren Jüngsten. Ich hab montags online die Unterlagen dafür ausgefüllt und noch in der gleichen Woche Bescheid bekommen, dass Jakob ab Montag zwei Tage die Woche in die Betreuung gehen kann. Ich kann mir auch die Tage frei auswählen. Das ist super flexibel, ich hab mich total kaputtgelacht: In Deutschland mit diesem starren offenen Ganztag wäre das total undenkbar. Und hier gehen fast alle Kinder in die Betreuung, denn alle Stellen sind in Vollzeit ausgeschrieben. Dafür ist es auch total okay, wenn man auf der Arbeit sagt, man hat um 14 Uhr einen Termin in der Schule und muss früher gehen. Und nachmittags holen dann genauso viele Väter wie Mütter die Kinder ab.

Kein Warten im Bürgerbüro, einfach online ummelden, fertig. Man muss nichts persönlich machen. Tanja Vogel

Haben Sie jetzt mehr Familienzeit?

Naja, noch nicht so ganz. Tim macht oft nachmittags Schluss, muss abends ganz viel arbeiten. Es ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist teilweise aber auch wegen der Corona-Situation. Er ist Personaler und muss viel kurzfristig organisieren. Dann ist er ja auch noch neu, arbeitet aber die ganze Zeit im Homeoffice. Da kann man ja auch niemanden mal eben fragen.

Unkomplizierte Bürokratie erleichterte den Start

Wie war denn das Ankommen im neuen Land?

Wir hatten Glück, denn wir sind im Sommer angekommen und hatten sehr gutes Wetter. Das fühlte sich am Anfang erst einmal wie Urlaub an und war daher vom Gefühl her erst einmal sehr unbeschwert. Ein Vorteil war auch, dass wir zumindest schon eine befreundete Familie hier hatten. So ein Kontakt ist total hilfreich. Ohnehin ist das hier eher ein Auswandern light: Tims Arbeitgeber hat vieles organisiert und die Bürokratie ist in Schweden super unkompliziert – auch wenn die Schweden ein interessantes Verhältnis zum Datenschutz haben. Kein Warten im Bürgerbüro, einfach online ummelden, fertig. Man muss nichts persönlich machen.

Familie Vogel vor ihrem neuen Haus in der Wahlheimat Ålmhult. © Quelle: Privat

Wegen Corona ist das Schulleben stark eingeschränkt

Ist es nicht schwierig, während der Corona-Zeit auszuwandern?

Ja, schon. Besonders für Jakob fand ich war das am Anfang sehr schwer. Er ist gerade mal acht Jahre alt und ich hab ihn hier wirklich am ersten Schultag am Pausenhof abgegeben und dann ist er mit fremden Kindern und der fremden Lehrerin in die Klasse gegangen, ohne sich verständigen zu können. Wegen Corona durften wir ihn ja nur bis zum Schultor begleiten und ein Treffen vorher mit den Lehrern gab es auch nicht. Das war schon hart. Auch für die Großen war es ein komisches Gefühl am Anfang. Wir Eltern bekommen gerade ja gar nichts mit. Das Schulleben ist sehr reduziert und findet wirklich nur innerhalb der Schule statt. Keine Weihnachtsfeiern, kein Food Market, keine Elternabende. Und natürlich lerne ich so auch keinen hier kennen.

Aber hier in Schweden ist das einfach nicht so ein riesiges und vor allem nicht so ein polarisierendes Thema. Hier demonstriert niemand gegen die Maßnahmen, die Stimmung ist eher: Ist jetzt ein bisschen doof, aber da müssen wir halt durch. Tanja Vogel

Also auch für die Erwachsenen ein Start unter schwierigen Bedingungen?

Tim musste sich gleich in die Arbeit stürzen. Das war und ist zwar anstrengend, macht es ihm aber auch leichter anzukommen. Superseltsam ist für mich, allein zu Hause sein. Irgendwann war dieses Urlaubsfeeling ja vorbei und die Kinder gingen in die Schulen. Ich aber blieb allein. Eine längere Zeit zu Hause ohne Baby, das hatte ich ja nie. Bisher ist mir auch noch nicht langweilig, in Schweden ist es einfach nur sehr untypisch – komplett zu Hause, das macht hier einfach niemand.

Ich merke aber auch selbst, dass ich langsam wieder arbeiten muss, schon allein, um zu Hause zu zeigen: Die Service-Mama ist hier nicht mehr lange so präsent. Und klar, mir fehlt der Kontakt zu anderen Erwachsenen. Jetzt unter Corona kann ich ja schlecht sagen: Wir treffen uns jetzt mal mit dem und dem.

Corona: Kein polarisierendes Thema

Dabei hat man in Deutschland immer den Eindruck, in Schweden sei alles sehr viel lockerer.

Nein, hier ist es auch nicht mehr so „easy peasy“. Es gibt auch Einschränkungen, die nicht mehr nur Empfehlungen sind. Die Restaurants etwa sind geöffnet, aber die Sitzplätze beschränkt. Und es wird empfohlen, soziale Kontakte zu vermeiden, wenn es nicht nötig ist. Das ist aber so schwierig: Wie nötig ist es, soziale Kontakte zu haben? Gerade zum Ankommen …

Wie blicken Sie auf die Corona-Diskussionen in Deutschland? Sie kennen die Corona-Situation ja jetzt in beiden Ländern.

Natürlich lese ich viel in deutschen Medien. Ganz ehrlich, oft denke ich nur: „Oh, krass.“ Ich kann natürlich nicht sagen, wer die superschlauen Entscheidungen getroffen hat, welcher Weg der beste ist. Aber hier in Schweden ist das einfach nicht so ein riesiges und vor allem nicht so ein polarisierendes Thema. Hier demonstriert niemand gegen die Maßnahmen, die Stimmung ist eher: „Ist jetzt ein bisschen doof, aber da müssen wir halt durch.“

Wenn ich mit meinen Freundinnen aus Deutschland spreche, hab ich das Gefühl, die sind alle furchtbar mürbe. Sie glauben, sich ständig rechtfertigen zu müssen, mit wem die Kinder jetzt auf der Straße spielen und ob und wie sie Kindergeburtstag feiern. Die sind alle erschöpft und das muss ich schon sagen: Wir haben auch hier Einschränkungen, aber das Thema Corona ist einfach weniger anstrengend.

Der digitale Schulalltag: „So leicht kann es also sein“

Auch in Sachen Digitalisierung und Schule gucken viele Deutsche neidisch Richtung Norden. Wie erleben Sie da die Unterschiede?

Oft denke ich mir: „So leicht kann es also sein.“ Auch das ist hier wirklich viel entspannter. Jedes Kind bekommt in der weiterführenden Schule einen eigenen Laptop und alle Materialien, also wirklich vom Radiergummi bis zum Schulbuch, werden von Anfang an von der Kommune angeschafft. Natürlich gibt es in der Schule auch überall WLAN und die älteren Kinder laden ihre Aufgaben selbstständig auf der Lernplattform hoch. Und ich bin total froh, dass das so ist.

Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, hätten wir hier einen Lockdown und es liefe so ab wie in Deutschland, wo ich hätte alles organisieren müssen mit zehn verschiedenen Lernplattformen und E-Mails, die kommen oder nicht. Hier kommunizieren die Kinder selbstständig mit den Lehrern und Mitschülern und das kriegen auch unsere Großen inzwischen ganz gut hin.

Zwischendurch packt alle das Heimweh

Haben Sie zwischendurch auch Heimweh?

Wir hatten alle Heimweh, zu verschiedenen Zeitpunkten und verschieden stark. Ich glaube, ich konnte viel stärker meine Gefühle wegdrücken, weil ich immer gedacht habe: „Hoffentlich geht es den Kindern gut.“ Ella, die Mittlere, hat besonders gelitten. Egal wie schön der Tag war, abends kam das Heimweh immer wieder. Das war auch schwer für mich, da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Aber es wird immer besser. Hier sprechen alle Englisch miteinander und inzwischen werden die Kinder immer sicherer in der Sprache. Umso besser das klappt, desto mehr können sie sie selbst sein.

Mir fehlt es natürlich auch total, mich mit meinen Freundinnen zu treffen. Und da bin ich fast ein bisschen froh über Corona, weil ich weiß, die können jetzt auch nicht lustig mit 20 Leuten im Restaurant sitzen. Das ist natürlich ein bisschen gemein, aber mir hilft es jetzt gerade einfach.

Wie werden Sie die Feiertage verbringen?

Wir bleiben hier, wollten aber Freunde und Familie einladen. Ob das klappt, steht jetzt natürlich in den Sternen. Meine Schwester lebt in Frankreich, ihr Flug wurde schon einmal gecancelt und einmal verschoben. Dass wir mit ihr Silvester feiern können, sehe ich noch nicht. Gerade für die Kinder fände ich das sehr blöd, denn sie freuen sich sehr darauf. Andererseits geht es hier vielen Familien so. Ålmhult ist ein internationales Dorf und normalerweise fliegen viele über die Feiertage in die Heimat. Wer weiß also, vielleicht wird hier ausgerechnet über die Feiertage erstaunlich viel los sein.

Auf ihrem Blog hejhejtanja erzählt Mama Tanja von ihrem neuen Leben in Südschweden.